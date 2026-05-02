Tem Início Amanhã em Beverly Hills a Milken Institute Global Conference 2026 com a Participação do KFSH

BEVERLY HILLS, Califórnia, May 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Milken Institute Global Conference 2026 terá início amanhã em Beverly Hills, reunindo uma ampla variedade de líderes de saúde, finanças, tecnologia e políticas para um diálogo de alto nível sobre os desafios e oportunidades mais prementes do mundo.

Apoiado por sua participação como Patrocinador Prata, o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) irá interagir com os participantes de todo o mundo para discussões sobre o futuro da inovação, investimento e transformação do sistema de saúde.

Como parte do programa, o Dr. Björn Zoëga, CEO do KFSH de Riad, participará de uma sessão sobre o futuro do tratamento do câncer, onde apresentará sua perspectiva sistêmica sobre como os sistemas de saúde podem ir além da inovação somente em direção a modelos oncológicos integrados e escaláveis. Ele destacará a importância de alinhar a excelência clínica com dados, tecnologia e integração operacional para aprimorar os resultados em todo a área do tratamento do câncer.

A conferência irá abordar como os avanços em saúde, mercado de capital e tecnologia emergente podem ser traduzidos em sistemas resilientes e escaláveis, com discussões sobre a medicina de precisão, inteligência artificial, terapêutica da próxima geração, estratégias de investimento em saúde e colaboração intersetorial.

O programa contará com líderes globais de todos os setores, refletindo a crescente importância dos cuidados de saúde como uma prioridade estratégica na interseção de inovação, investimento e política, e reforçando o papel da colaboração intersetorial na formação do futuro da saúde em todo o mundo.

O King Faisal Specialist Hospital foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e Norte África e em 12º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos de 2026 e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance 2025. Ele também foi listado pela Newsweek entre os Melhores Hospitais do Mundo em 2025, os Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo em 2026 e os Melhores Hospitais Especializados do Mundo em 2026.

Para mais informações:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9711789)