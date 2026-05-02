Resultados dos Relatórios da Mohawk Industries do 1º Trimestre de 2026

CALHOUN, Geórgia, May 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunciou hoje um lucro líquido do T1 de 2026 de $ 117 milhões e lucro por ação ("EPS") de $ 1,90; o lucro líquido ajustado foi de $ 117 milhões, e o EPS ajustado foi de $ 1,90. As vendas líquidas para o T1 de 2026 foram de $ 2,7 bilhões, um aumento de 8,0% conforme reportado e menos 2,6% estáveis em uma base ajustada em relação ao ano anterior. Durante o T1 de 2025, a Empresa relatou vendas líquidas de $ 2,5 bilhões, lucro líquido de $ 73 milhões e lucro por ação de $ 1,15; o lucro líquido ajustado foi de $ 96 milhões e o EPS ajustado foi de $ 1,52.

Comentando sobre o primeiro trimestre da Empresa, o Presidente e CEO Jeff Lorberbaum disse: “Nosso desempenho ficou dentro das nossas expectativas, apesar de um ambiente desafiador. Nossos resultados incluem benefícios de produtividade, reestruturação e mix de produtos, compensados pela inflação e volume. O ano passado foi impactado pela conversão do sistema e quatro dias a menos. Em todas as nossas regiões, o setor comercial continuou a superar o residencial. A construção de novas casas permaneceu fraca e os consumidores continuaram a adiar as compras de casas e os projetos de remodelação devido à instabilidade econômica. Estamos implementando ações de produtividade e executando nossos projetos de reestruturação anunciados anteriormente para aprimorar nossos resultados. Durante o trimestre, recompramos 607.000 ações por aproximadamente $ 64 milhões como parte da nossa autorização atual de recompra de ações. Nosso forte balanço patrimonial oferece flexibilidade estratégica e operacional para aproveitar as oportunidades que surgem.

No final de fevereiro, o conflito no Oriente Médio se intensificou, aumentando a volatilidade nos mercados globais de energia. Os preços mais altos da gasolina e do diesel rápida e claramente resultaram em interrupções do fornecimento e estão contribuindo para uma perspectiva mais cautelosa do consumidor. Dependendo da duração do conflito, o impacto econômico variará nos nossos mercados, com o aumento da inflação reduzindo a confiança e os gastos discricionários do consumidor. O preço da energia, bem como o custo dos derivados de petróleo e gás natural, estão aumentando, afetando o custo de muitos dos nossos produtos. Estamos implementando aumentos de preços em muitas categorias de produtos e regiões geográficas, e outros aumentos de preços podem ser necessários. O impacto do custo mais alto das matérias-primas será maior no segundo semestre do ano devido ao fluxo do nosso estoque. Continuamos a lançar nossas novas coleções de produtos, com designs e recursos líderes do setor para aprimorar nossas vendas e margens. Estamos implementando estratégias operacionais que usamos para navegar por interrupções passadas, que priorizam a adaptabilidade e o controle dos custos. Estamos mantendo a flexibilidade para nos alinharmos com a evolução da demanda, disponibilidade da oferta e custos voláteis. Estamos focados no que podemos controlar, tais como iniciativas de vendas, níveis de estoque, gastos discricionários e investimentos de capital.

Em relação aos resultados do primeiro trimestre por segmento, as vendas líquidas no Segmento Global de Cerâmica aumentaram 10,4% conforme reportado, ou diminuíram 0,2% ajustados para dias constantes e taxas de câmbio em relação ao ano anterior. A margem operacional do Segmento foi de 4,7% conforme reportado, ou 5,0% em base ajustada devido a maiores custos de insumos em relação ao ano anterior e menor volume de vendas, parcialmente compensado pelos ganhos de produtividade e melhor mix de preços.

As vendas líquidas no segmento de Pisos do Resto do Mundo aumentaram 12,2% conforme reportado, ou 4,4% ajustadas para dias constantes e taxas de câmbio em relação ao ano anterior. A margem operacional do segmento foi de 9,4%, conforme reportado, ou 9,8% em uma base ajustada devido a pressões de preços competitivos do setor.

As vendas líquidas no segmento de Pisos da América do Norte aumentaram 2,0% conforme reportado e diminuíram 4,1% em uma base ajustada em relação ao ano anterior. A margem operacional do Segmento foi de 0,4%, conforme reportado, ou foi de 4,0% em uma base ajustada devido a ganhos de produtividade, parcialmente compensados pelos maiores custos de insumos e pressões de preços competitivos do setor.

Em um mês do segundo trimestre continuamos a adaptar nossos negócios às mudanças causadas pelo conflito no Oriente Médio. Já implementamos aumentos de preços em grande parte do nosso portfólio devido à inflação, e nossa carteira de pedidos continuou a crescer. Em todas as nossas regiões, o canal comercial permanece sólido, enquanto a reforma residencial e a construção de novas casas podem ser impactadas pela menor confiança do consumidor. Nossa oferta de alto nível está com melhor desempenho no mercado e nossos novos produtos estão aprimorando nosso mix. Estamos maximizando a nossa flexibilidade para reagir às mudanças da nossa cadeia de suprimentos, custos operacionais e demanda do mercado. No momento, estamos contendo custos, reestruturando produtos e limitando as despesas de capital. Não veremos o impacto total das nossas ações de precificação e aumento dos custos de insumos até o terceiro trimestre. O impacto do conflito no Oriente Médio nos nossos mercados irá depender da duração das interrupções e da pressão inflacionária. Por isso tudo e um dia a menos no T2, prevemos que o nosso EPS ajustado do fique entre $ 2,50 e $ 2,60, excluindo qualquer reestruturação ou outros encargos únicos.

Estamos administrando todos os aspectos que podemos controlar na empresa e respondendo às mudanças do mercado à medida que surgem. No passado, a Mohawk se adaptou às mudanças cíclicas, bem como às dramáticas interrupções do mercado, ao mesmo tempo em que aumentou nossos negócios a longo prazo. O aumento da construção de novas casas é necessário para satisfazer as crescentes formações residenciais, e esperamos que as reformas adiadas do estoque de residências envelhecida em todas as nossas regiões aumentem substancialmente a demanda por pisos. Diante das condições atuais, estamos preparados para capitalizar a recuperação da nossa indústria que está por vir.”

SOBRE A MOHAWK INDUSTRIES

Nas últimas duas décadas, a Mohawk Industries se transformou na maior empresa de pisos do mundo, com posições de liderança na América do Norte, Europa, América do Sul e Oceania. Nossos processos de fabricação e distribuição verticalmente integrados oferecem vantagens competitivas na produção de azulejos, carpetes, laminados, madeira, pedra e pisos de vinil. A inovação líder do setor da Mohawk resulta em aprimoramentos de design a performance que destacam sua coleção no mercado e satisfazem todos os requisitos de reforma e novas construções residenciais e comerciais. As marcas da Empresa estão entre as mais reconhecidas e respeitadas do setor e incluem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex.

Algumas das declarações nos parágrafos imediatamente anteriores, particularmente as de previsão de desempenho futuro, as perspectivas de negócios, as estratégias de crescimento e operacionais e assuntos semelhantes, e aquelas que incluem as palavras "poderia", "deveria", "acredita", "antecipa", "espera" e "estimativas" ou expressões semelhantes constituem "declarações de previsão" na acepção da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e da Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada. Para essas declarações, a Mohawk reivindica a proteção do porto seguro de declarações de previsão contidas na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. A administração acredita que estas declarações de previsão são razoáveis quando emitidas, no entanto, deve-se ter cuidado para não confiar indevidamente em tais declarações de previsão, porque tais declarações são válidas apenas na data em que foram feitas. A Empresa não é obrigada a atualizar ou publicar nenhuma declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei. Não há nenhuma garantia de que as declarações de previsão sejam precisas porque são baseadas em muitas suposições, que envolvem riscos e incertezas. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados futuros sejam diferentes da experiência histórica e nossas expectativas ou projeções atuais incluem, mas não estão limitados a: mudanças nas condições econômicas ou do setor; o impacto das tarifas; concorrência; inflação e deflação no frete, preços de matérias-primas e outros custos de insumos; inflação e deflação nos mercados de consumo; flutuações cambiais; aumento dos custos e fornecimento de energia, e mudanças nos suprimentos; tempo e nível de despesas de capital; tempo e implementação de aumentos de preços para os produtos da Empresa; encargos de redução ao valor recuperável; identificação e consumação de aquisições em termos favoráveis, se houver; integração de aquisições; operações internacionais; lançamento de novos produtos; racionalização das operações; impostos e reforma tributária; produto e outras reivindicações; litígio; conflito geopolítico; mudanças regulatórias e políticas nas jurisdições em que a Empresa faz negócios; e outros riscos identificados nos relatórios e anúncios públicos da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA da Mohawk.

Teleconferência sexta-feira, 1 de maio de 2026, às 11h, horário do leste

Para participar da teleconferência pela Internet, visite https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-1st-quarter-2026-earnings-call. Para participar da teleconferência por telefone, registre-se com antecedência em https://dpregister.com/sreg/10207491/103969d29fe para receber um número de identificação pessoal exclusivo. Você também pode discar para 1-833-630-1962 (EUA/Canadá) ou 1-412-317-1843 (internacional) no dia da chamada para obter assistência da operadora. Para quem não puder ouvir no horário marcado, a chamada permanecerá disponível para escuta até 29 de maio de 2026, através do número 1-855-669-9658 (EUA/Canadá) ou 1-412-317-0088 (internacional) com o Código de Acesso 7435080. A chamada será arquivada e estará disponível para escuta por um ano na guia "Investidores" do mohawkind.com.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended (In millions, except per share data) April 4, 2026 March 29, 2025 Net sales $ 2,728.7 2,525.8 Cost of sales 2,086.8 1,942.5 Gross profit 641.9 583.3 Selling, general and administrative expenses 530.1 487.3 Operating income 111.8 96.0 Interest expense 2.4 6.4 Other (income) and expense, net 1.2 (0.5 ) Earnings before income taxes 108.2 90.1 Income tax expense (benefit) (8.9 ) 17.5 Net earnings including noncontrolling interests 117.1 72.6 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. 117.1 72.6 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.91 1.16 Weighted-average common shares outstanding - basic 61.4 62.6 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.90 1.15 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.7 62.9

Other Financial Information Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Net cash provided by operating activities $ 110.1 3.7 Less: Capital expenditures 102.3 89.1 Free cash flow $ 7.8 (85.4 ) Depreciation and amortization $ 181.8 150.4

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) April 4, 2026 December 31, 2025 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 872.3 856.1 Receivables, net 2,092.7 1,924.1 Inventories 2,680.5 2,661.7 Prepaid expenses and other current assets 554.7 525.2 Total current assets 6,200.2 5,967.1 Property, plant and equipment, net 4,662.6 4,772.0 Right of use operating lease assets 394.6 408.7 Goodwill 1,195.9 1,210.3 Intangible assets, net 799.9 813.2 Deferred income taxes and other non-current assets 537.9 516.0 Total assets $ 13,791.1 13,687.3 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 381.1 289.3 Accounts payable and accrued expenses 2,370.2 2,310.4 Current operating lease liabilities 120.0 122.4 Total current liabilities 2,871.3 2,722.1 Long-term debt, less current portion 1,730.2 1,741.2 Non-current operating lease liabilities 292.2 304.4 Deferred income taxes and other long-term liabilities 517.7 540.9 Total liabilities 5,411.4 5,308.6 Total stockholders' equity 8,379.7 8,378.7 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,791.1 13,687.3

Segment Information Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Net sales: Global Ceramic $ 1,097.4 993.8 Flooring NA 880.0 862.4 Flooring ROW 751.3 669.6 Consolidated net sales $ 2,728.7 2,525.8 Operating income (loss): Global Ceramic $ 51.2 41.8 Flooring NA 3.8 9.3 Flooring ROW 70.5 58.7 Corporate and intersegment eliminations (13.7 ) (13.8 ) Consolidated operating income $ 111.8 96.0 Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 December 31, 2025 Assets: Global Ceramic $ 5,248.7 5,155.0 Flooring NA 3,835.5 3,832.6 Flooring ROW 3,972.1 3,989.2 Corporate and intersegment eliminations 734.8 710.5 Consolidated assets $ 13,791.1 13,687.3

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended (In millions, except per share data) April 4, 2026 March 29, 2025 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 117.1 72.6 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 37.6 26.2 Software implementation cost write-off — (0.4 ) Legal settlements, reserves and fees 0.1 0.6 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) — Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.3 — Other tax related items(1) (30.7 ) — Income tax effect of adjustments (6.8 ) (3.4 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 117.3 95.6 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.90 1.52 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.7 62.9

(1) Um benefício fiscal único nos EUA associado a uma iniciativa de reestruturação de pessoa jurídica e créditos fiscais emitidos pelo governo brasileiro relacionados a anos anteriores.

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) April 4, 2026 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 381.1 Long-term debt, less current portion 1,730.2 Total debt 2,111.3 Less: Cash and cash equivalents 872.3 Net debt $ 1,239.0

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) June 28,

2025 September 27,

2025 December 31,

2025 April 4,

2026 April 4,

2026 Net earnings including noncontrolling interests $ 146.5 108.8 42.0 117.1 414.4 Interest expense 5.2 5.0 1.2 2.4 13.8 Income tax expense (benefit) 34.0 23.3 24.0 (8.9 ) 72.4 Depreciation and amortization(1) 155.6 170.3 176.3 181.8 684.0 EBITDA 341.3 307.4 243.5 292.4 1,184.6 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.3 30.7 25.6 7.6 89.2 Assets sale — — (5.1 ) — (5.1 ) Inventory capitalization — — (6.2 ) — (6.2 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — 19.9 — 19.9 Legal settlements, reserves and fees 4.9 21.6 23.8 0.1 50.4 Adjustments of indemnification asset (0.1 ) (0.3 ) (0.3 ) (0.3 ) (1.0 ) Adjusted EBITDA $ 371.4 359.4 301.2 299.8 1,331.8 Net debt to adjusted EBITDA 0.9

(1) Inclui depreciação acelerada de $ 4,1 para o T2 de 2025, $ 16,4 para o T3 de 2025, $ 25,9 para o T4 de 2025 , e $ 30,0 para o T1 de 2026.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,728.7 Adjustment for constant shipping days (143.0 ) Adjustment for constant exchange rates (126.8 ) Adjusted net sales $ 2,458.9

Three Months Ended April 4, 2026 Global Ceramic Net sales $ 1,097.4 Adjustment for constant shipping days (48.8 ) Adjustment for constant exchange rates (56.8 ) Adjusted net sales $ 991.8 Flooring NA Net sales $ 880.0 Adjustment for constant shipping days (53.2 ) Adjusted net sales $ 826.8

Flooring ROW Net sales $ 751.3 Adjustment for constant shipping days (40.9 ) Adjustment for constant exchange rates (70.0 ) Adjusted net sales $ 640.4

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Gross Profit $ 641.9 583.3 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 34.8 25.2 Adjusted gross profit $ 676.7 608.5 Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.8 % 24.1 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Selling, general and administrative expenses $ 530.1 487.3 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (2.8 ) (1.0 ) Software implementation cost write-off — 0.4 Legal settlements, reserves and fees (0.1 ) (0.6 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 527.2 486.1 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 19.3 % 19.2 %

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Mohawk Consolidated Operating income $ 111.8 96.0 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 37.6 26.2 Software implementation cost write-off — (0.4 ) Legal settlements, reserves and fees 0.1 0.6 Adjusted operating income $ 149.5 122.4 Adjusted operating income as a percent of net sales 5.5 % 4.8 %

Global Ceramic Operating income $ 51.2 41.8 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.3 6.8 Software implementation cost write-off — (0.4 ) Adjusted segment operating income $ 54.5 48.2 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.0 % 4.8 %

Flooring NA Operating income $ 3.8 9.3 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 31.3 16.2 Adjusted segment operating income $ 35.1 25.5 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.0 % 3.0 %

Three Months Ended April 4, 2026 March 29, 2025 Flooring ROW Operating income $ 70.5 58.7 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.0 2.3 Adjusted segment operating income $ 73.5 61.0 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 9.8 % 9.1 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (13.7 ) (13.8 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs — 0.9 Legal settlements, reserves and fees 0.1 0.6 Adjusted segment operating (loss) $ (13.6 ) (12.3 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Earnings before income taxes $ 108.2 90.1 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 37.6 26.2 Software implementation cost write-off — (0.4 ) Legal settlements, reserves and fees 0.1 0.6 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) — Adjusted earnings before income taxes $ 145.6 116.5

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Income tax expense (benefit) $ (8.9 ) 17.5 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.3 ) — Other tax related items 30.7 — Income tax effect of adjusting items 6.8 3.4 Adjusted income tax expense $ 28.3 20.9 Adjusted income tax expense to adjusted earnings before income taxes 19.4 % 17.9 %

Apresentação US GAAP para Não GAAP

A Empresa complementa suas demonstrações financeiras consolidadas condensadas, que são preparadas e apresentadas de acordo com o US GAAP, com certas medidas financeiras não GAAP. Conforme exigido pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários, as tabelas acima apresentam uma reconciliação das medidas financeiras não GAAP da Empresa com a medida US GAAP mais diretamente comparável. Cada uma das medidas não GAAP estabelecidas acima deve ser considerada além da medida US GAAP comparável e pode não ser comparável às medidas de títulos semelhantes reportadas por outras empresas. A Empresa acredita que essas medidas não GAAP, quando reconciliadas com a medida US GAAP correspondente, ajudam seus investidores da seguinte forma: Medidas de receita não GAAP que auxiliam na identificação de tendências de crescimento e em comparações da receita com períodos anteriores e futuros, e medidas de rentabilidade não GAAP que auxiliam na compreensão das tendências de rentabilidade de longo prazo dos negócios da Empresa e em comparações dos seus lucros com períodos anteriores e futuros.

A Empresa exclui certos itens das suas medidas de receita não-GAAP porque esses itens podem variar drasticamente entre os períodos e podem obscurecer as tendências dos negócios subjacentes. Os itens excluídos das medidas de receita não GAAP da Empresa incluem: transações e conversão em moeda estrangeira; mais ou menos dias de envio em um período e o impacto das aquisições.

A Empresa exclui certos itens das suas medidas de lucratividade não GAAP porque esses itens podem não ser indicativos ou não estar relacionados ao desempenho operacional principal da Empresa. Os itens excluídos das medidas de rentabilidade não-GAAP da Empresa incluem: custos de reestruturação, aquisição e integração, e outros custos, acordos legais, reservas e taxas, redução ao valor recuperável de ágio e intangíveis de vida indefinida, contabilidade de compra de aquisição, incluindo aumento de estoque da contabilidade de compra, ajustes de ativo de indenização, ajustes de posição fiscal incerta e reestruturação fiscal europeia.

Contato: Contato: Nicholas P. Manthey, Diretor Financeiro - (706) 624-2288

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9711856)