O Que Acontece Depois do Grande Avanço: No KFSH, a Inovação é Medida pela Repetição

RIADE, Arábia Saudita, May 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Os grandes avanços médicos são frequentemente medidos pelo que é alcançado uma vez. No King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH), a questão mais relevante passou a ser o que pode ser repetido em escala e dentro de restrições definidas de tempo e custo.

Nos últimos anos, o hospital mudou da capacidade avançada das fases piloto para o uso clínico de rotina, particularmente nas áreas de oncologia, genômica e cirurgia minimamente invasiva, onde a adoção é avaliada pelo volume sustentado e consistência operacional e não pelos primeiros casos.

Na terapia celular, o KFSH tratou mais de 200 pacientes com terapia CAR-T desde 2020, inicialmente contando com vias de fabricação internacionais. Em 2025 o programa avançou para a produção local, reduzindo o custo do tratamento de aproximadamente SAR 1,3 milhão por caso para cerca de SAR 250.000, e encurtando o tempo de produção de cerca de 28 dias para menos de 14.

Na genômica, o volume de testes aumentou de aproximadamente 22.000 para mais de 44.000 em dois anos, refletindo uma mudança do uso seletivo para uma integração mais ampla no diagnóstico e no planejamento do tratamento, apoiada por sistemas computacionais para interpretação mais rápida.

Na área cirúrgica, os procedimentos assistidos por robótica passaram a ser usados repetidamente em todas as especialidades, contribuindo em casos selecionados para internações mais curtas, às vezes diminuindo de vários dias para apenas um dia.

Em conjunto, esses padrões apontam para um modelo no qual a inovação é avaliada por meio de indicadores mensuráveis, como volume, tempo de resposta e custo, em vez de marcos isolados.

Essa mudança se alinha às discussões da Milken Institute Global Conference 2026, onde o KFSH está participando como Patrocinador Prata, ao lado de instituições globais que examinam como as terapias avançadas podem passar da disponibilidade limitada para modelos escaláveis de atendimento.

Nesse contexto, a abordagem do hospital é um exemplo prático de como as novas tecnologias podem ser incorporadas à rotina da assistência clínica, por meio de uma infraestrutura coordenada nas áreas clínica, de manufatura e de dados.

Se tal modelo pode ser replicado em diferentes sistemas de saúde permanece uma questão em aberto; o que a experiência do KFSH oferece é um conjunto de indicadores operacionais que demostram como a inovação pode ir além do estágio de avanço para a prática sustentada.

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e Norte África e em 12º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos de 2026 e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance 2025. Ele também foi listado pela Newsweek entre os Melhores Hospitais do Mundo em 2026, os Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo em 2026 e os Melhores Hospitais Especializados do Mundo em 2026.

Para mais informações:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9711768)