A Grindr indica três novos diretores para seu Conselho de Administração

A Grindr Inc. (NYSE: GRND), o Global Gayborhood in Your Pocket™, anunciou hoje a indicação de Rob Solomon, Lisa Gersh e Fadi Hanna para concorrerem à eleição para o seu Conselho de Administração na Assembleia Geral de Acionistas em 2 de junho de 2026.

Rob Solomon é um CEO e executivo de tecnologia com vasta experiência em internet voltada para o consumidor e marketplaces. Ele ocupou cargos de CEO e COO em plataformas de grande escala, incluindo GoFundMe, Groupon e SideStep (antecessora do Kayak), e atualmente é CEO da H55, empresa líder em aviação elétrica. Lisa Gersh é CEO e diretora de longa data em empresas de capital aberto, com ampla experiência em marcas de consumo, mídia e comércio. Ela atua no conselho da Hasbro (NASDAQ: HAS) desde 2010 e liderou empresas como Oxygen Media, GOOP e Alexander Wang. Fadi Hanna é diretor de Riscos da Bloomberg L.P., supervisionando os riscos corporativos em toda a organização. Anteriormente, trabalhou no J.P. Morgan e atuou no conselho da Immigration Equality.

“Nos últimos anos, construímos uma base sólida para o Grindr como empresa de capital aberto”, disse George Arison, CEO do Grindr. “Agora, estamos fortalecendo o Conselho para o próximo capítulo, adicionando mais profundidade estratégica e operacional, além de experiência em governança. Rob e Lisa trazem experiência como CEOs, gerenciando plataformas e marcas de grande escala voltadas para o consumidor, e Fadi traz profunda expertise em riscos e supervisão. Juntos, eles agregam novos elementos essenciais à ajuda que nosso Conselho pode oferecer à medida que construímos.”

“A indicação de Rob, Lisa e Fadi reflete nosso foco contínuo em uma governança forte e independente”, disse J. Michael Gearon Jr., diretor independente líder do Grindr. “Estamos adicionando diretores com experiência executiva excepcional em operações e governança, que ajudarão o Conselho a apoiar a próxima fase da empresa e impulsionar o valor a longo prazo.”

A Grindr conduziu uma busca abrangente por diretores, incluindo o contato com empresas de recrutamento renomadas, para identificar candidatos com a experiência em operações e governança necessária para a próxima fase da empresa, e indicou Rob, Lisa e Fadi entre uma ampla gama de candidatos.

Para mais informações, acesse investors.grindr.com.

SOBRE ROB SOLOMON

Rob Solomon é o CEO da H55, líder suíça em sistemas certificados de propulsão elétrica e armazenamento de energia para aviação, onde lidera a expansão da empresa nos EUA e a comercialização de tecnologias de aviação sustentável. Com mais de 25 anos de experiência na expansão de plataformas tecnológicas de alto impacto, Solomon atuou anteriormente como presidente e CEO da GoFundMe, transformando-a na maior plataforma de doações pessoais do mundo e supervisionando bilhões em doações que apoiaram causas médicas, educacionais e comunitárias. Sua carreira é marcada por temas consistentes de excelência operacional, crescimento acelerado e inovação de plataforma: como presidente e COO do Groupon (NASDAQ: GRPN), ele expandiu a empresa de aproximadamente 100 para mais de 5.000 funcionários, com um crescimento explosivo de receita; em funções anteriores, liderou a área de comércio eletrônico do Yahoo no início dos anos 2000, reestruturou a Sidestep (incorporada pela Kayak) e atuou como investidor/consultor de capital de risco na Accel Partners. Anteriormente, fez parte do Conselho de Administração da HomeAway e da High Gear Media.

SOBRE LISA GERSH

Lisa Gersh é uma executiva operacional experiente, membro do conselho de administração de empresas de capital aberto e líder estratégica com profundo conhecimento em expansão de marcas e plataformas voltadas para o consumidor, atuando atualmente nos conselhos da Starz Entertainment (Nasdaq: STRZ), Hasbro, Inc. (Nasdaq: HAS) e Jones Road Beauty. Anteriormente, ela atuou como CEO de diversas empresas de renome, incluindo Martha Stewart Living Omnimedia (NYSE: MSO), GOOP (marca de estilo de vida de Gwyneth Paltrow) e Alexander Wang, além de ter cofundado e atuado como presidente e COO da Oxygen Media, empresa que ajudou a expandir e vender para a NBCUniversal. Sua carreira abrange inovação de marca, excelência operacional, engajamento do consumidor e crescimento transformador nos setores de mídia, estilo de vida, e-commerce e moda, com uma sólida formação jurídica adquirida no início de sua carreira como advogada no escritório Debevoise & Plimpton.

SOBRE FADI HANNA

Fadi Hanna é o diretor de Riscos (CRO) da Bloomberg LP, onde é responsável por identificar, monitorar e mitigar diversos riscos nas operações globais da empresa. Ele supervisiona o programa global de riscos nas áreas de finanças, tecnologia, dados e mídia da empresa. Antes de assumir o cargo de CRO, atuou como diretor global de Compliance da empresa por vários anos. Anteriormente, foi diretor executivo de Compliance no J.P. Morgan, nos setores de Banco de Investimentos e Gestão de Ativos e Patrimônio, onde assessorou a equipe de liderança em questões de conformidade fiduciária e conflitos de interesse. Fadi também foi membro do conselho da Immigration Equality, uma importante organização sem fins lucrativos LGBTQ+ que oferece serviços jurídicos diretos gratuitos, defesa de políticas públicas e litígios de impacto para imigrantes LGBTQ+ e soropositivos.

SOBRE GRINDR INC.

Com uma média de 15 milhões de usuários ativos mensais, o Grindr se tornou o Global Gayborhood in Your PocketTM, com a missão de construir um mundo onde a vida da nossa comunidade global seja livre, igualitária e justa. Disponível em 190 países e territórios, o Grindr é frequentemente a principal forma de seus usuários se conectarem, se expressarem e descobrirem o mundo ao seu redor. Desde 2015, o Grindr for Equality promove os direitos humanos, a saúde e a segurança de milhões de pessoas LGBTQ+ em parceria com organizações em todas as regiões do mundo. O Grindr possui escritórios em West Hollywood, na região da Baía de São Francisco, em Chicago e em Nova York. O aplicativo Grindr está disponível na App Store e no Google Play.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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