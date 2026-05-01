A Andersen Consulting fortalece suas capacidades de transformação digital com a Weexa

A Andersen Consulting firma um Acordo de Colaboração com a Weexa, provedora global de soluções de transformação digital, integração B2B e digitalização da cadeia de suprimentos.

Com sede na França, a Weexa oferece serviços completos que ajudam as organizações a otimizar, proteger e escalar seus ecossistemas digitais. A empresa é especializada em gerenciamento e digitalização de fluxos de dados B2B, permitindo a comunicação fluida entre aplicativos, tanto dentro quanto entre organizações, por meio de tecnologias como EDI, APIs e faturamento eletrônico. A Weexa também oferece integração com SAP e soluções para a cadeia de suprimentos, abrangendo gerenciamento de armazéns e transporte, além de consultoria estratégica, execução de projetos e manutenção de aplicativos de terceiros. Atendendo organizações dos setores de alimentos, varejo, atacado, logística, transporte, automotivo, saúde e mídia, a Weexa apoia empresas globais na otimização de desempenho, atendendo aos requisitos regulatórios e de conformidade digital em constante evolução.

“A colaboração com a Andersen Consulting nos permite oferecer um suporte ainda melhor aos nossos clientes, à medida que eles navegam por ecossistemas digitais cada vez mais complexos”, disse Jérôme Fleury, CEO da Weexa. “A colaboração é um poderoso motor de crescimento dos negócios, e a integração à plataforma da Andersen fortalece nossa capacidade de construir relacionamentos significativos e de longo prazo. Nossa expertise em faturamento eletrônico, combinada com os serviços tributários e jurídicos complementares da Andersen, permite que as organizações garantam a conformidade por meio de sistemas de comunicação bem integrados, apoiados por uma sólida base de TI.”

“A aquisição da Weexa fortalece ainda mais nossa capacidade de fornecer soluções de consultoria integradas e habilitadas por tecnologia para clientes em todo o mundo”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “À medida que as organizações enfrentam uma crescente complexidade regulatória e operacional, a necessidade de sistemas conectados e infraestrutura digital confiável continua a aumentar. Os serviços oferecidos pela Weexa ampliam nossa capacidade de ajudar os clientes a impulsionar a conformidade, melhorar a eficiência e executar a transformação digital em escala.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação com IA, além de soluções em capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260430350344/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mediainquiries@Andersen.com