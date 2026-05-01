Inspirit Capital conclui a aquisição do Kaplan Languages Group

A Inspirit Capital, investidora especialista em desinvestimentos, e a Kaplan, empresa global de ensino, anunciaram a conclusão da aquisição do Kaplan Languages Group (KLG) da Kaplan pela Inspirit. Os termos financeiros não serão divulgados.

O KLG, plataforma global líder em ensino de idiomas, compreende a Kaplan International Languages, a Alpadia Language Schools, a Azurlingua e a ESL Education. A Inspirit Capital apoiará o KLG no que diz respeito a executar seus ambiciosos planos de crescimento, ao passo que continuará sua missão fundamental de transformar vidas através do ensino de idiomas.

A próxima fase da aquisição será o desenvolvimento e lançamento de uma identidade de marca independente renovada para o KLG, e outros anúncios virão a seguir no devido tempo. O KLG continuará usando o nome Kaplan sob uma licença transicional da Kaplan, Inc. até que uma nova marca seja anunciada.

Sobre o Kaplan Languages Group

Desde 2006, o KLG fornece ensino de línguas e experiências de imersão cultural da mais alta qualidade. A Kaplan International Languages, a Alpadia Language Schools e a Azurlingua operam em mais de 20 escolas de idiomas em oito países, oferecendo programas profissionais, acadêmicos e de viagens para estudo de línguas em inglês, francês e alemão. A ESL Education, agência de viagens para estudo de línguas, tem um portfólio composto de mais de 200 destinos parceiros em todo o mundo para aprender 17 línguas. Os alunos do KLG variam em idade, de jovens a maiores de 50 anos, e vêm de 140 países. Para mais informações, visite o KLG aqui.

Sobre a Kaplan

A Kaplan, Inc. é uma empresa global de ensino que ajuda as pessoas e instituições a progredirem em suas metas em um mundo sempre em mudança. O amplo portfólio de soluções da empresa ajuda os alunos e profissionais a avançarem suas formações e carreiras, universidades e instituições educacionais a atraírem e apoiarem alunos, e empresas a maximizarem o recrutamento, a retenção e o desenvolvimento de funcionários. Stanley Kaplan fundou a empresa em 1938 com a missão de ampliar as oportunidades educacionais para alunos de todas as origens. Hoje, a Kaplan tem milhares de funcionários, trabalhando em 40 países/regiões, continuando a missão do Stanley à medida que atendem a cerca de 1,2 milhões de alunos e profissionais, 16.000 clientes corporativos e 2.700 escolas, distritos escolares, faculdades e universidades mundialmente. A Kaplan é subsidiária da Graham Holdings Company (NYSE: GHC). Saiba mais em kaplan.com.

Sobre a Inspirit Capital

A Inspirit Capital é uma firma de investimentos com sede em Londres e especializada em desinvestimentos corporativos, adquirindo negócios que já não são mais centrais para os objetivos estratégicos da empresa matriz e que se beneficiariam de uma estrutura de propriedade diferente.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260430372378/pt/

Contatos para a mídia:

Inspirit Capital: Paul Youens, pyouens@inspiritcap.com

KLG: Noemi Hernandez, noemi.hernandez@kaplan.com

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Kaplan: Elizabeth Hess, elizabeth.hess@kaplan.com