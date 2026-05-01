O Empire State Building celebra 95 anos como o “Edifício Mais Famoso do Mundo”

O Empire State Building (ESB), o “Edifício Mais Famoso do Mundo”, celebrará seu 95º aniversário no dia 1 de maio de 2026, com novas ofertas no Mirante do Empire State Building, uma iluminação especial de aniversário na torre e uma série de comemorações para homenagear seu legado e futuro.

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The Empire State Building Celebrates 95 Years as the ‘World’s Most Famous Building’

“O Empire State Building celebra seu 95º aniversário, mantendo-se como o ‘Edifício Mais Famoso do Mundo’, um líder moderno e sustentável, tão tecnologicamente avançado hoje quanto no dia de sua conclusão, e vencedor do prêmio de Atração nº 1 dos Estados Unidos no Travelers’ Choice Awards do TripAdvisor em 2026”, disse Anthony E. Malkin, presidente e CEO da Empire State Realty Trust.

Ofertas e Experiências de Aniversário

Para comemorar seu 95º aniversário, o Empire State Building lançará novas experiências e ofertas exclusivas, com anúncios adicionais planejados ao longo do ano.

Sundae Funday: Disponível agora e prorrogado até o final de maio devido à grande procura, a Ghirardelli Chocolate & Ice Cream Shop – localizada no térreo do edifício – venderá o Kong Sundae no Mirante do 86º andar.O sundae apresenta sorvete cremoso de baunilha coberto com a calda de chocolate quente artesanal exclusiva da Ghirardelli, chantilly, amêndoas picadas, uma cereja e um Kong de chocolate no topo. A guloseima estará disponível exclusivamente no mirante antes de chegar à loja de Nova York, na base do Empire State Building, no final da primavera.

Celebrações nas Alturas: O primeiro Pacote de Festa de Aniversário do ESB já está disponível e inclui uma visita guiada pelas galerias do Mirante do Empire State Building e as melhores vistas da cidade de Nova York, no 86º andar; uma sala de festas privativa com um chef de sundae da Ghirardelli Chocolate & Ice Cream Shop; lanches e bebidas artesanais; e convites eletrônicos e lembrancinhas com o tema do ESB. Para uma experiência completa, os aniversariantes podem incluir uma visita ao mirante premium do 102º andar e até mesmo adicionar pintura facial profissional, modelagem de balões e uma visita da adorada mascote do Empire State Building, Emma Pire. O pacote inclui uma festa para 12 crianças e três adultos, que pode ser expandida para acomodar até 25 convidados. Os pacotes para festas de aniversário do ESB devem ser reservados com pelo menos 28 dias de antecedência em esbnyc.com e estão disponíveis para comemorações aos sábados e domingos, das 10h às 15h.

Um Marco Deslumbrante: as luzes da torre mundialmente famosa do ESB brilharão em um espetáculo dinâmico e multicolorido no dia 1º de maio para marcar a data, visível em toda a cidade de Nova York e celebrada globalmente. Fãs de todo o mundo podem acompanhar ao vivo pela EarthCam.

Um Legado que Inspira

O Empire State Building é o marco mais reconhecido do mundo e se destaca como um símbolo internacional de tecnologia, imaginação e ambição desde sua construção em apenas 410 dias. Uma experiência de visitação repensada e reformas inovadoras servem de exemplo para outros edifícios e atrações em todo o mundo.

Acima de Todos: O Empire State Building foi eleito a atração número 1 dos EUA no Travelers’ Choice Awards 2026 do TripAdvisor: Melhores Coisas para Fazer. Essa prestigiosa honraria, baseada em milhões de avaliações e classificações de viajantes, coloca o mirante do Empire State Building entre o 1% das melhores atrações do mundo.

Experiência Reimaginada no Mirante: Uma reforma de cinco anos, no valor de US$ 165 milhões, aprimorou a experiência do visitante nos mirantes do Empire State Building e introduziu uma nova entrada exclusiva para visitantes e um escritório de reservas na Rua 34, um museu imersivo com nove galerias, exposições adicionais no 80º andar redesenhado, um mirante redesenhado no 102º andar com janelas do chão ao teto e uniformes totalmente novos para os anfitriões, que completam a renovação.

Liderança em Sustentabilidade: Empire State Building, o primeiro edifício no estado de Nova York a obter a certificação LEED v5 Platinum, define o padrão para operações prediais de alto desempenho, com eficiência energética líder do setor e um caminho claro para emissões líquidas zero até 2030. Por meio de uma reforma histórica e inovação contínua, a torre icônica se tornou um dos edifícios mais eficientes em termos energéticos do mundo, demonstrando como marcos históricos podem liderar o futuro do mercado imobiliário sustentável. Para estender essa liderança além de seu próprio portfólio, a Empire State Realty Trust codesenvolveu o projeto de código aberto “Manual do Edifício Empire: Um Guia para Proprietários sobre Retrofits de Baixo Carbono”, um recurso inédito que fornece aos proprietários de edifícios em todo o mundo estratégias práticas para modernizar operações, aumentar a eficiência e atingir metas de sustentabilidade de longo prazo com retorno comprovado sobre o investimento.

“Por quase um século, o Empire State Building tem sido um destino imperdível e uma das principais atrações de Nova York para viajantes de todo o mundo”, disse Dan Rogoski, gerente-geral do Mirante do Empire State Building. “De líderes globais a ícones da cultura pop, recebemos o mundo no ‘Edifício Mais Famoso do Mundo’ – e os visitantes de hoje vivenciam um Mirante completamente reimaginado que continua a definir o padrão para atrações imersivas e está no topo da lista dos melhores mirante de Nova York.”

Outros momentos, colaborações e experiências comemorativas serão anunciados ao longo de 2026. As reservas para o Mirante do Empire State Building podem ser feitas online em esbnyc.com.

Imagens e vídeos de arquivo do Empire State Building, da experiência no Mirante do Empire State Building e da iluminação característica podem ser encontrados aqui.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se a 443 metros acima do centro de Manhattan, da base à antena. A reformulação de US$ 165 milhões da experiência no Mirante do Empire State Building criou uma experiência totalmente nova com uma entrada exclusiva para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um Mirante redesenhado no 102º andar com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Mirante do 86º andar, o único mirante a céu aberto com vista panorâmica de 360 ??graus de Nova York e além, orienta os visitantes para toda a sua experiência na cidade de Nova York, abrangendo desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. A Experiência do Mirante do Empire State Building recebe milhões de visitantes todos os anos e foi classificada como a Atração nº 1 dos Estados Unidos no Travelers' Choice Awards 2026 do TripAdvisor: Melhores Coisas para Fazer, "Edifício Favorito da América" ??pelo Instituto Americano de Arquitetos, o destino de viagem mais popular do mundo pelo Uber e a atração nº 1 da cidade de Nova York na Lista Definitiva de Viagens da Lonely Planet. Desde 2011, o edifício é totalmente abastecido por energia eólica renovável, e seus vários andares abrigam uma gama diversificada de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, além de opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi, Ghirardelli e Starbucks. Para mais informações e ingressos para a experiência no Mirante do Empire State Building, acesse esbnyc.com ou siga o edifício no Facebook, X (antigo Twitter), Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok.

Fonte: Empire State Realty Trust, Inc.

Categoria: Empire State Building

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