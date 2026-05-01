ABS adquire a RMC Global para fortalecer capacidades em cibersegurança, gestão de riscos e resiliência

A ABS, por meio de sua afiliada ABSG Consulting Inc. (ABS Consulting), anunciou hoje a aquisição da RMC Global (RMC), líder no fornecimento de soluções de cibersegurança industrial, gestão de riscos e resiliência.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260430628033/pt/

(L to R): Vince Kuchar, President, RMC Global, and David Wechsler, President and CEO, ABS Group

Essa aquisição fortalece as capacidades e a posição de mercado da ABS Consulting, pois une duas organizações com expertise complementar, valores compartilhados e uma missão em comum. A união das capacidades da RMC com a escala, o conhecimento técnico e os recursos globais da ABS Consulting permite oferecer soluções mais integradas aos clientes que atuam em ambientes de risco cada vez mais complexos.

O presidente e CEO da ABS, John McDonald, disse: “Os clientes estão enfrentando riscos operacionais crescentes, ameaças cibernéticas e pressão regulatória. A integração da expertise da RMC e da ABS Consulting fortalece nossa capacidade de entregar ainda mais valor e suporte aos nossos clientes por meio de soluções abrangentes e integradas.”

Ele destacou que a aquisição representa uma adequação tanto estratégica quanto cultural. A cultura da RMC, focada em proteção de infraestrutura crítica e cibersegurança industrial, está alinhada ao propósito da ABS Consulting de proteger pessoas, ativos e operações críticas em todas as partes do mundo.

Ele disse: “A ABS e a RMC têm grande alinhamento em missão e cultura. Ambas as organizações estão focadas em trabalhos com impacto no mundo real. Ambas valorizam a expertise, a resolução prática de problemas e a confiança de longo prazo. E ambas estão comprometidas em ajudar a proteger sistemas críticos, apoiar a resiliência e resolver desafios complexos em ambientes de alto risco.”

O CEO da ABS Consulting, David Wechsler, disse: “Esta aquisição se baseia em áreas prioritárias onde vemos uma demanda contínua dos clientes e uma oportunidade de crescimento de longo prazo. A combinação fortalece nossa capacidade de apoiar as necessidades em evolução de nossos clientes em relação a risco operacional, ameaças cibernéticas e exigências regulatórias, ao mesmo tempo em que nos oferece uma plataforma mais ampla para entregar soluções cada vez mais inovadoras.”

O presidente da RMC, Vince Kuchar, disse: “O que uniu nossas organizações foi uma cultura, missão e propósito compartilhados: oferecer soluções práticas e confiáveis que protegem infraestrutura crítica e missões essenciais, permitindo resiliência diante do aumento dos riscos. Ao nos unirmos à ABS, com seus 164 anos de missão, estamos mais bem posicionados para apoiar nossos clientes hoje e para evoluir junto com eles nos próximos anos.”

Mais informações sobre a ABS Consulting estão disponíveis aqui. Mais informações sobre a RMC estão disponíveis aqui.

Sobre a ABS

A ABS, líder global em serviços de classificação, tem como compromisso impulsionar um futuro mais seguro e sustentável para os setores marítimo e offshore. Há mais de 160 anos, a ABS estabelece padrões de segurança e excelência, mantendo-se na vanguarda da inovação em tecnologia limpa, digitalização e inteligência artificial, além de oferecer serviços de consultoria técnica de referência mundial. Com uma rede global de inspetores, engenheiros, especialistas em tecnologia e equipes de suporte, a ABS colabora com líderes do setor – incluindo membros e clientes em todo o mundo – para fortalecer a segurança, otimizar o desempenho operacional e promover a eficiência ao longo de todo o ciclo de vida dos ativos marítimos e offshore.

Sobre a RMC Global

A RMC é uma fornecedora líder de soluções de cibersegurança industrial, gestão de riscos e resiliência para infraestruturas críticas e missões essenciais. Comprometida com a proteção da segurança e da resiliência nacional, a empresa estabelece parcerias com organizações governamentais e comerciais para lidar com ameaças e vulnerabilidades em constante evolução.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Para informações adicionais, entre em contato com o Departamento de Relações com a Mídia da ABS: jmire@eagle.org