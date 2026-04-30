A Riskified anuncia os vencedores do Prêmio Titãs do E-commerce de 2026

A Riskified (NYSE: RSKD), líder global em inteligência de riscos e prevenção de fraudes no e-commerce, anunciou hoje os vencedores do Prêmio Titãs do E-commerce de 2026, que reconhece líderes de destaque no setor que estão redefinindo a prevenção de fraudes e impulsionando o crescimento dos negócios.

Os vencedores são:

Titã das Américas: Joseph Chin, Diretor Sênior de Garantia de Receita, Michael Kors

Joseph Chin transformou a garantia de receita em uma alavanca estratégica para o crescimento da Michael Kors. Profundamente conhecedor de fraudes e pagamentos, ele mantém uma abordagem prática, colaborando continuamente com a Riskified para identificar oportunidades inovadoras, otimizar o desempenho e pilotar novas iniciativas. Joseph é altamente eficaz em construir alinhamento interno e garantir o apoio das partes interessadas para novas estratégias. Sua liderança brilhou durante o Cyber ??Five, onde sua estreita colaboração com a Riskified e insights em tempo real proporcionaram um dos períodos de melhor desempenho da Michael Kors.

Titã da Europa: Ash Cummings, Gerente de Prevenção de Fraudes no E-commerce, Gymshark

Ash Cummings está revolucionando a forma como a Gymshark lida com fraudes e abusos de políticas, transformando-os em uma disciplina estratégica e orientada por dados. Ele alcançou reduções significativas em abusos de promoções, programas de fidelidade e Itens Não Recebidos (INR), protegendo tanto a receita quanto a experiência do cliente. Isso foi alcançado implementando regras de política avançadas, integrando inteligência antifraude aos sistemas operacionais e utilizando ferramentas como o Identity Explore para identificar redes abusivas. Além disso, seu trabalho integra a prevenção de fraudes com o atendimento ao cliente e a análise de dados, permitindo a tomada de decisões objetivas e baseadas em dados em grande escala e aprimorando a eficiência operacional da Gymshark, especialmente durante lançamentos críticos de produtos com alta demanda.

Em sua quarta edição, o prêmio Titans of Ecommerce homenageia membros da comunidade global de comerciantes da Riskified que estão transformando o gerenciamento de riscos em um fator de desempenho do comércio eletrônico. O programa reconhece líderes que obtiveram resultados expressivos ao navegar em ambientes de fraude cada vez mais complexos por meio de inovação, tomada de decisões baseada em dados e estreita colaboração com a Riskified.

Os vencedores do prêmio Titans of Ecommerce 2026 serão celebrados na série global Ascend da Riskified. Os dois homenageados, Titan da América do Norte e Titan da Europa, serão apresentados em seus respectivos eventos regionais: Ascend North America 2026, a principal conferência da Riskified, que acontecerá de 4 a 6 de maio na cidade de Nova York, e Ascend Europe em Londres, de 15 a 16 de junho. Cada vencedor será apresentado e reconhecido em sua região, destacando suas conquistas em seus ecossistemas locais de comércio eletrônico.

Os premiados são selecionados por meio de um processo de avaliação estruturado que analisa a liderança na gestão de fraudes e abusos no comércio eletrônico, a inovação em estratégia e execução, o impacto mensurável nos negócios e a utilização eficaz da plataforma de IA e da rede de inteligência de risco da Riskified. Os indicados são avaliados com base em resultados como redução de fraudes, melhorias nas taxas de conversão e aprovação, crescimento da receita e eficiência operacional.

Os prêmios deste ano são avaliados por um distinto painel de especialistas do setor, abrangendo prevenção de fraudes, pagamentos, comércio eletrônico e tecnologia, incluindo Rahul Mutha, CEO da Aurus; Kevin Luh, sócio da Deloitte; Dan Beardall, chefe de parcerias da IXOPAY; Gabriel Le Roux, CEO da Primer; e Juan Pablo Ortega, CEO da Yuno. O painel reúne experiência de diversos setores para garantir a seleção de líderes que demonstram inovação e impacto mensurável em todo o ecossistema de comércio eletrônico.

“Cada um dos Titãs do E-commerce deste ano enfrentou desafios complexos de fraude e risco em ambientes muito diferentes e, ainda assim, conseguiu melhorar os resultados em seus negócios”, disse Jeff Otto, diretor de Marketing da Riskified. “O que se destaca não é apenas a escala do que eles enfrentaram, mas a maneira como abordaram a situação na prática. Eles tomaram decisões mais rápidas e confiantes, melhoraram o desempenho e, em muitos casos, criaram experiências mais fluidas para os bons clientes, ao mesmo tempo em que protegiam a receita. Esse equilíbrio entre crescimento e risco é o que realmente os diferencia este ano.”

Ascend é a série de eventos globais da Riskified para gestão de riscos no e-commerce, que reúne os principais comerciantes, executivos de fraude e risco e parceiros de tecnologia da América do Norte, Europa, Austrália, China e Japão. Em 2026, a série terá como tema “Inteligência em Movimento”, explorando como a IA, a inteligência em tempo real e o comércio com agentes estão remodelando a prevenção de fraudes, a otimização do checkout e a estratégia de comércio digital.

Para mais informações sobre o prêmio Titãs do E-commerce da Riskified, acesse https://www.riskified.com/titans/

Sobre a Riskified

A Riskified (NYSE:RSKD) capacita empresas a impulsarem o crescimento do comércio eletrônico ao superar os desafios de risco. Muitas das maiores marcas do mundo e companhias de capital aberto que vendem online contam com a Riskified para obter proteção garantida contra chargebacks, combater fraudes e abusos de políticas em larga escala e melhorar a retenção de clientes. Desenvolvida e gerenciada pela maior equipe de analistas de risco em ecommerce, cientistas de dados e pesquisadores do setor, a plataforma de inteligência de risco e fraude da Riskified, impulsionada por IA, analisa o indivíduo por trás de cada interação para fornecer decisões em tempo real e insights robustos baseados em identidade. Saiba mais em riskified.com.

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