Experian anuncia o Agent Trust para impulsionar o comércio confiável baseado em IA

A Experian anunciou hoje o Experian Agent Trust™, uma estrutura inédita que estabelece um vínculo seguro e verificável entre consumidores e agentes de IA, trazendo identidade e responsabilidade às transações impulsionadas por IA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260430840450/pt/

Experian Announces Agent Trust to Power Trusted AI Driven Commerce.

À medida que os agentes de IA começam a pesquisar e a realizar transações de forma autônoma, apresentam um desafio fundamental para as empresas: como confiar em uma ação que não é mais conduzida por um ser humano? Sem uma conexão verificada entre humanos e agentes de IA, o comércio autônomo introduz novos riscos de fraude, falsificação e transações não autorizadas.

O Experian Agent Trust aborda esse desafio por meio de uma nova estrutura, o “Know Your Agent” (KYA), que estende a verificação de identidade para a era da IA. Ela garante que as transações iniciadas por agentes sejam baseadas na identidade verificada do consumidor.

“O comércio agentivo não escalará sem confiança”, disse Kathleen Peters, diretor de Inovação da Experian. “O que é necessário é verificar o agente, o humano por trás dele e sua intenção de compra. Esta é uma extensão natural do papel de verificação da Experian no ecossistema. Já ajudamos a definir a confiança nas transações financeiras; agora estamos trazendo essa mesma liderança para o comércio agentivo.”

O Experian Agent Trust está sendo desenvolvido em um ecossistema crescente de colaboradores do comércio agentivo, ou baseado em agentes, incluindo Visa, Cloudflare e Skyfire. Essas empresas lideram o desenvolvimento de um comércio seguro e escalável, impulsionado por IA, em pagamentos, redes e interações digitais.

Plataforma de confiança para comércio agentivo

Nesse ecossistema, os recursos de identidade da Experian são projetados para complementar o Visa Intelligent Commerce e o Trusted Agent Protocol, oferecendo suporte a uma estrutura em camadas para confiança e pagamentos seguros baseados em agentes.

O Experian Human to Agent Binding conecta consumidores, dispositivos e agentes de IA verificados, emitindo um token de confiança em tempo real que valida a identidade e o risco da transação.

conecta consumidores, dispositivos e agentes de IA verificados, emitindo um token de confiança em tempo real que valida a identidade e o risco da transação. O Trusted Agent Protocol permite que os comerciantes identifiquem e verifiquem agentes de IA por meio da rede confiável da Visa, ajudando a confirmar a legitimidade e a autorização de um agente para agir em nome de um consumidor.

permite que os comerciantes identifiquem e verifiquem agentes de IA por meio da rede confiável da Visa, ajudando a confirmar a legitimidade e a autorização de um agente para agir em nome de um consumidor. A Cloudflare reforça essa camada de confiança na borda da rede, onde já alimenta e protege aproximadamente 20% do tráfego mundial da internet, operando uma plataforma de IA de última geração para criar, proteger e dimensionar agentes.

reforça essa camada de confiança na borda da rede, onde já alimenta e protege aproximadamente 20% do tráfego mundial da internet, operando uma plataforma de IA de última geração para criar, proteger e dimensionar agentes. O Visa Intelligent Commerce possibilita transações seguras de comércio com IA por meio da tokenização de rede.

possibilita transações seguras de comércio com IA por meio da tokenização de rede. O Skyfire oferece uma maneira aberta e padronizada de empacotar e trocar informações relacionadas a agentes entre plataformas, permitindo a interoperabilidade e complementando os sistemas de identidade e pagamento existentes.

“A Visa passou décadas conquistando confiança no comércio global, o que se torna ainda mais importante à medida que a IA passa a fazer parte de como as transações acontecem”, disse Rubail Birwadker, vice-presidente sênior, chefe de Produtos de Crescimento e Parcerias na Visa. “À medida que o ecossistema evolui e surgem abordagens como as capacidades da Experian de vinculação de identidade humano-agente, o Visa Intelligent Commerce e o Trusted Agent Protocol foram concebidos para fornecer a base segura para experiências de comércio agentivo em escala global.”

“A ascensão dos agentes de IA representa uma das mudanças mais significativas na história do comércio digital, mas isso só pode ter sucesso se a infraestrutura subjacente estiver enraizada na confiança”, disse Stephanie Cohen, diretora de Estratégia da Cloudflare. “A Cloudflare é o melhor lugar para construir e proteger agentes. Ao combinar nossa presença de rede com a experiência em identidade da Experian, estamos dando a qualquer empresa as ferramentas para participar do comércio agentivo com confiança.”

“O comércio agentivo só funciona se os comerciantes puderem entender com confiança com quem estão transacionando e se os agentes puderem pagar com a mesma confiabilidade que as pessoas”, disse Amir Sarhangi, CEO e cofundador da Skyfire. “Por meio da nossa colaboração com o ecossistema Agent Trust da Experian e do nosso trabalho no protocolo Know Your Agent (KYAPay), estamos ajudando a viabilizar uma camada de confiança perfeita e interoperável que une identidade e pagamentos para liberar todo o potencial das transações autônomas.”

Um consumidor pode pedir ao seu assistente de IA que encontre os melhores fones de ouvido com cancelamento de ruído para uma viagem que está por vir. O agente pode avaliar os produtos de acordo com as preferências do consumidor e fazer uma recomendação, como fones de ouvido da Bose, e preparar a transação para aprovação. Assim que o consumidor autoriza a compra, a vinculação entre ele e o agente ajuda a confirmar que o agente está agindo em nome de um indivíduo verificado.

O Experian Agent Trust foi projetado para funcionar com sistemas e estruturas de pagamento existentes, como o Trusted Agent Protocol. No centro dessa estrutura está o Human-to-Agent Binding, que cria um vínculo seguro e persistente entre indivíduos verificados, seus dispositivos e os agentes de IA. Isso permite um histórico contínuo e auditável de quem é o usuário e de como o agente se comporta ao longo do tempo.

A Experian emite um Token de Confiança do Agente, que valida a identidade e o risco de fraude nas transações em tempo real. Juntamente com o Registro de Agentes da Experian, o sistema mantém uma pontuação de confiança dinâmica para os agentes de IA, com base em seu comportamento e outros sinais de risco.

Concebidos para um ecossistema aberto

Os serviços Experian Agent Trust são independentes de plataforma e acompanham a evolução do ecossistema de agentes. Ao estabelecer uma conexão confiável entre seres humanos e agentes de inteligência artificial (IA), a Experian ajuda a definir as bases para um comércio agentivo seguro e escalável. Esses recursos ampliam a liderança da Experian em verificação de identidade e prevenção de fraudes. Nessa área, suas soluções ajudam os clientes a evitar perdas estimadas entre US$ 15 e US$ 19 bilhões por ano decorrentes de fraudes.

Para saber mais, acesse o blog da Experian: https://www.experian.com/blogs/news/2026/04/30/experian-agent-trust/

Sobre a Experian

Somos uma empresa global de dados e tecnologia que impulsiona oportunidades para pessoas e empresas em todo o mundo. Utilizando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software, ajudamos a redefinir as práticas de crédito, detectar e prevenir fraudes, simplificar o sistema de saúde, fornecer soluções de marketing digital e obter insights mais profundos sobre o mercado automotivo. Também auxiliamos milhões de pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros e a economizarem tempo e dinheiro.

Nossas operações abrangem uma ampla gama de setores, incluindo serviços financeiros, saúde, automotivo, agronegócio, seguros, entre muitos outros.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para desbloquear o poder dos dados e inovar. Listada no índice FTSE 100 da Bolsa de Valores de Londres (EXPN), nossa empresa conta com uma equipe de 25.200 pessoas em 33 países. Nossa sede fica em Dublin, na Irlanda. Saiba mais em: experianplc.com.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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