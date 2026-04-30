Alander Lee Pulliam Jr Proprietário do A&A Sports Group Declara Candidatura Independente ao Senado dos EUA na Califórnia Desafiando o Sistema Bipartidário Corrupto

BIRMINGHAM, Alabama, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alander Lee Pulliam Jr., o visionário proprietário do A&A Sports Group e um incansável defensor da reforma sistêmica, declarou oficialmente sua candidatura independente ao Senado dos Estados Unidos na Califórnia durante o ciclo eleitoral de 2026. Posicionando-se como o principal antagonista de um establishment político "quebrado e manipulado", Pulliam faz campanha com uma plataforma de transparência radical, libertação econômica e desmantelamento total do sistema bipartidário. Empreendedor e cineasta destemido, Pulliam está pronto para reformar um sistema que, segundo ele, escravizou os americanos por meio de uma ditadura a base de fraudes que prospera com a divisão e exploração.

A carreira de Pulliam é um testemunho da sua luta incansável contra a desigualdade e a injustiça. Após uma campanha presidencial em 2024 definida por sua crítica ao controle do acesso político, sua candidatura ao Senado tem como alvo o núcleo da divisão americana. Ele afirma que a estrutura política atual é uma "ilusão cuidadosamente elaborada", criada para manter os cidadãos em um estado de conflito perpétuo enquanto os interesses da elite consolidam o poder. “Amor e paz são quase impossíveis sob o domínio desses partidos corruptos”, disse Pulliam. “Eles prosperam no caos para que lutemos entre nós enquanto saqueiam o país. Chegou a hora de derrubar essa ilusão de poder e devolver o controle real ao povo.”

Ao contrário dos políticos de carreira tradicionais, a campanha de Pulliam tem por base uma estrutura de investimento direto e pessoal nas comunidades marginalizadas. Ele investiu milhões de dólares dos seus próprios recursos para apoiar atletas, jovens e grupos sub-representados na Califórnia, Flórida, Arkansas e Texas. Seu ativismo prático inclui a compra de casas e apartamentos para pessoas necessitadas, bem como o pagamento de empréstimos e mensalidades para estudantes em dificuldades financeiras. Esse registro de ações concretas é um exemplo da sua dedicação ao empoderamento daqueles que foram deixados para trás pela atual máquina política corrupta.

A plataforma de Pulliam propõe uma ampla reforma do contrato social americano por meio de uma visão de reforma revolucionária. Suas principais iniciativas incluem a abolição total do duopólio bipartidário, para abrir as portas para uma verdadeira democracia representativa. Na frente econômica, ele defende um salário-mínimo federal de US$ 25, o fim dos monopólios de proprietários corporativos e garantias constitucionais para moradia, saúde e educação. Ao priorizar a eliminação da dívida estudantil em larga escala e o apoio às famílias, Pulliam pretende liberar o potencial econômico da próxima geração e criar uma sociedade fundamentada na real igualdade.

Guiado pela Verdade, Pulliam opera sob a firme convicção de que somente Deus é verdadeiro. Esses princípios fundamentais de serviço, integridade e honestidade inabalável sustentam sua luta por uma sociedade enraizada na justiça. Como líder que vem promovendo a resiliência da comunidade por meio de várias iniciativas de alcance social, ele procura fazer a transição da defesa de causas privadas para os corredores do Congresso a fim de servir como um veículo para uma verdadeira mudança. Ele considera sua candidatura além de uma campanha política, pois também é um movimento para resgatar a alma americana das garras da corrupção institucional, fundamentada na verdade absoluta.

Pulliam conclui seu anúncio com um apelo direto à ação para todos os americanos cansados do status quo. Ele pede aos eleitores que vejam através da "farsa" do sistema partidário moderno e que se juntem a uma revolução que coloca os interesses do povo em primeiro lugar. “Se você está cansado de ser enganado e se quer uma mudança de verdade, junte-se a mim”, disse Pulliam. Para fazer parte do movimento para desafiar o sistema corrupto e criar um futuro melhor para gerações futuras, visite pulliamforsenate.com.

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