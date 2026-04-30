The Estée Lauder Companies anuncia investimento minoritário na 111SKIN, marca de cuidados clínicos de luxo para a pele

A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) anunciou hoje um investimento minoritário na 111SKIN, uma marca de cuidados clínicos de luxo para a pele fundada pelo renomado cirurgião plástico e reconstrutivo Dr. Yannis Alexandrides. Os termos do investimento não foram divulgados.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260429712829/pt/

111SKIN's Reparative Collection

Fundada em 2012 pelo Dr. Alexandrides, a 111SKIN foi originalmente desenvolvida para acelerar a recuperação de seus pacientes após procedimentos. No centro da marca está o inovador complexo NAC Y2™, projetado para apoiar a reparação da pele e manter uma tez saudável, radiante e resistente. Com base nessa experiência clínica, a 111SKIN desenvolveu um portfólio de mais de 30 produtos, ancorado nas coleções Black Diamond e Reparative, cujos preços variam de US$ 50 a US$ 1.000.

“Os cuidados com a pele estão entrando em uma nova fase, moldada pela convergência entre procedimentos, longevidade e beleza, à medida que os consumidores buscam cada vez mais produtos que ofereçam resultados visíveis, inspirados em tratamentos”, afirmou Stéphane de La Faverie, presidente e diretor-executivo da The Estée Lauder Companies. “A 111SKIN exemplifica essa mudança ao traduzir mais de 35 anos de experiência do Dr. Alexandrides em tratamentos cirúrgicos e estéticos em cuidados com a pele de luxo de alta performance, inspirados em procedimentos realizados em clínicas e fundamentados em conhecimento clínico, ativos de última geração, fórmulas potentes e eficácia comprovada. Esse investimento, baseado no foco no consumidor e na inovação transformadora, reflete nossa visão Beauty Reimagined e reforça a significativa oportunidade que enxergamos para apoiar o crescimento contínuo da marca — expandindo seu alcance global, ao mesmo tempo em que preserva a abordagem distintiva que a tornou tão relevante para os consumidores atuais.”

A 111SKIN é uma marca de luxo de cuidados clínicos para a pele que atua em um segmento de rápido crescimento, no qual a experiência médica e fórmulas de alto desempenho moldam cada vez mais a demanda do consumidor. Seus produtos são distribuídos por meio de lojas de luxo, e-commerce e spas de alto padrão, incluindo Harrods, Bluemercury, Nordstrom, Mandarin Oriental e Aman, e a marca possui um sólido negócio de venda direta ao consumidor, que representa aproximadamente 20% das vendas, refletindo seu forte engajamento digital com consumidores de prestígio. A marca tem uma presença global diversificada, com a América do Norte representando cerca de 40% das vendas em 2025, além de presença consolidada na China, no Reino Unido, na Europa e na região da Ásia-Pacífico.

“Estamos entusiasmados em firmar parceria com a The Estée Lauder Companies e em inaugurar um novo e empolgante capítulo para a 111SKIN”, afirmaram o Dr. Yannis e Eva Alexandrides, cofundadores da 111SKIN. “Estamos ansiosos para dar continuidade ao nosso impulso e impulsionar o crescimento futuro juntos”, acrescentou a CEO Vanessa Goddevrind.

O Dr. Alexandrides permanecerá ativamente envolvido com a marca e continuará liderando a 111SKIN junto com sua equipe de gestão experiente.

Esse investimento está alinhado ao foco contínuo da empresa na inovação baseada na ciência, pois a tecnologia avançada NAC Y2™ da 111SKIN e o compromisso com o desenvolvimento de produtos guiado por estudos clínicos refletem a crescente preferência dos consumidores por cuidados com a pele de alta performance e preventivos.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, distribuidoras e vendedoras mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos. A empresa também administra marcas de luxo e prestígio em todo o mundo. Seus produtos são vendidos em cerca de 150 países e territórios por meio de marcas como Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM (incluindo The Ordinary e NIOD) e BALMAIN Beauty.

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