Xsolla e GamesBeat lançam relatório exclusivo sobre o mercado de jogos da América Latina antes da gamescom latam

A Xsolla, empresa líder global em comércio de videogames, anunciou hoje o lançamento do relatório State of the LATAM Games Industry 2026, um relatório exclusivo produzido pela GamesBeat e patrocinado pela Xsolla. O relatório oferece uma análise abrangente do mercado de jogos da América Latina, examinando as forças que moldam o comportamento dos jogadores, a monetização, o desenvolvimento e os esports nos mercados mais influentes da região. O relatório está sendo divulgado antes da gamescom latam, que acontecerá em São Paulo, Brasil, de 30 de abril a 2 de maio de 2026.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260429472477/pt/

Graphic: Xsolla

Com curadoria da equipe editorial da GamesBeat, o relatório explora como a América Latina está se transformando de uma oportunidade de alto crescimento em uma prioridade estratégica para publishers, desenvolvedores e investidores. Com um ecossistema de jogadores combinado de mais de 335 milhões, a região está redefinindo a forma como os jogos escalam globalmente, e não apenas onde são lançados.

O relatório está estruturado em torno de três pilares principais do ecossistema de jogos da América Latina:

Brasil , o maior mercado de jogos da região, onde a adoção prioritária de dispositivos móveis, uma cultura de jogo social e competitivo e uma infraestrutura de esports de base construíram uma das populações de jogadores mais engajadas do mundo. O Brasil lidera a região em receita, beneficiando-se de uma penetração de mercado superior a 70% da população que joga, e abriga mais de 1.000 desenvolvedores de jogos.

, o maior mercado de jogos da região, onde a adoção prioritária de dispositivos móveis, uma cultura de jogo social e competitivo e uma infraestrutura de esports de base construíram uma das populações de jogadores mais engajadas do mundo. O Brasil lidera a região em receita, beneficiando-se de uma penetração de mercado superior a 70% da população que joga, e abriga mais de 1.000 desenvolvedores de jogos. México , porta de entrada comercial da América Latina, possui 72,6 milhões de jogadores, representando 61% da população com 6 anos ou mais.

, porta de entrada comercial da América Latina, possui 72,6 milhões de jogadores, representando 61% da população com 6 anos ou mais. Mercados notáveis ??em toda a região, incluindo Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Equador, estão testemunhando o crescimento de ecossistemas de estúdios, comunidades competitivas e talentos de engenharia, que apoiam tanto o crescimento regional quanto os fluxos de produção globais.

O relatório também apresenta uma entrevista com Alessandro Biollo Menjivar, vice-presidente da Xsolla para a América Latina, que oferece uma perspectiva sobre a dinâmica estrutural que molda a entrada no mercado e o sucesso a longo prazo na região. Biollo aborda a localização como um imperativo estratégico, o papel da infraestrutura de pagamentos na conversão e como a evolução das estruturas regulatórias sinaliza a maturação do mercado, em vez de uma barreira.

"A América Latina é frequentemente tratada como um mercado único e uniforme, quando na verdade é uma das regiões mais diversas do planeta", disse Alessandro Biollo Menjivar, vice-presidente da Xsolla para a América Latina. "Os estúdios que têm sucesso aqui são aqueles que investem em compreender genuinamente cada mercado, em vez de aplicar uma abordagem genérica."

O relatório identifica cinco forças macro que definem o cenário regional: a adoção prioritária de dispositivos móveis, impulsionada pela acessibilidade econômica; modelos de monetização moldados pela acessibilidade financeira e pela confiança; preferências de gênero construídas em torno da interação social e da identidade competitiva; os esports como infraestrutura cultural, e não apenas como uma categoria de entretenimento; e uma crescente cena de desenvolvimento independente, produzindo obras com alcance global.

"A América Latina representa um dos ecossistemas de jogos mais dinâmicos e culturalmente distintos do mundo, e este relatório reflete a profundidade do nosso compromisso com a região. A Xsolla investe há muito tempo na compreensão da infraestrutura de pagamentos, das realidades da monetização e do comportamento dos jogadores, definindo mercados como o Brasil e o México. A parceria com a GamesBeat para documentar este momento oferece à indústria uma visão mais clara de para onde a América Latina está caminhando e como construir lá com propósito", disse Berkley Egenes, diretor de Marketing e Crescimento da Xsolla.

Outras vozes em destaque incluem Damon Alberts e Eduardo Gottschald, da Big Moxi Games, um estúdio de Porto Alegre que busca alcançar o status de jogo AAA aproveitando o talento latino-americano em desenvolvimento e a eficiência operacional, bem como a equipe de desenvolvimento por trás de Despelote, entre outros.

Uma cópia completa do relatório The State of the LATAM Games Industry 2026 já está disponível para download. Acesse: https://get.itexpertresource.com/gamesbeat/xsolla/lp/unlocking-the-future-of-video-games-in-latin-america/

Para saber mais sobre o relatório da GamesBeat patrocinado pela Xsolla, acesse: https://xsolla.pro/gb-latam-report

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa global de comércio que cria e fornece tudo o que os desenvolvedores precisam para lançar, expandir e monetizar videogames. Com sede em Los Angeles, Califórnia, a empresa apoia estúdios de todos os portes, de independentes a AAA, com soluções que abrangem comércio direto ao consumidor, pagamentos inteligentes, propriedade intelectual (IP) de entretenimento e produtos de engajamento de jogadores. A Xsolla ajuda os desenvolvedores a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos em grande escala. Com a confiança de mais de 60% dos 100 jogos mais lucrativos, a Xsolla opera como a plataforma oficial de pagamentos em mais de 200 regiões geográficas, com acesso a mais de 1.000 métodos de pagamento locais em todo o mundo. Fundamentada em uma profunda crença no futuro dos jogos, a Xsolla está determinada a conectar oportunidades e impulsionar o crescimento de criadores em todos os lugares.

Para mais informações, acesse: xsolla.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260429472477/pt/

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Derrick Stembridge

Vice-Presidente de Relações Públicas Globais, Xsolla

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