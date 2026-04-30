JETOUR x Paula Scher: Redefinindo o Premium Através da Soberania do Design

PEQUIM, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A concorrência mudou muito no mercado automotivo premium de hoje. Configurações essenciais, tais como sistemas de trem de força, chassi e trem de força elétrico podem ser refinadas e aperfeiçoadas em um tempo relativamente curto. Mas o que realmente viabiliza que uma marca premium se destaque, alcance uma projeção global e crie barreiras competitivas de longo prazo é muito mais do que o mero acúmulo de hardware. Isso ocorre com o impacto cultural e a expressão distinta da identidade visual.

Para romper o caos global e construir uma trincheira competitiva duradoura, uma marca deve ir além do "empilhamento de hardware" e começar a se concentrar na sua essência. Na Auto China 2026, o G700 apresentou uma resposta definitiva para homogeneização do setor. Ao fazer a parceria com a Mestra do Top Design do Mundo Paula Scher para arquitetar a identidade visual da série G, a JETOUR foi além do que atualizar o seu visual. Ela passou por uma evolução estratégica.

Um Encontro de Mentes: Visão Global com Ambição da Marca

Como a obra-prima da série G, o G700 assume a missão estratégica da marca de atualização premium e expansão global. A série G sustenta que o conceito de "premium" não é um sprint, e sim uma maratona que requer um desenvolvimento constante e básico, uma filosofia central que sustenta sua colaboração profunda com Paula Scher. Uma designer lendária por trás das identidades visuais icônicas para gigantes globais, incluindo Coca-Cola e Citibank, Scher é expert em converter conceitos abstratos da marca em ativos visuais simbólicos altamente reconhecíveis. O investimento substancial da série G no refinamento do seu sistema visual fundamental com mestres de primeira linha demonstra sua determinação em criar um ícone off-road premium de categoria internacional com o G700.

Esta colaboração é a primeira parceria abrangente de Paula Scher com uma marca automotiva. Como designer distinta, com obras colecionadas pelo influente Museum of Modern Art (MoMA), esta cooperação exclusiva tem um peso e reconhecimento extraordinários na indústria. Paula Scher selecionou a JETOUR pela "vitalidade" única do G700 inexistente nos produtos industriais convencionais. Para ela, o G700 não é simplesmente um veículo de alto desempenho, e sim uma ponte cultural que liga a experiência premium com a exploração selvagem e robusta. A busca incessante da série G pela essência do design da marca se alinha perfeitamente com o seu principal objetivo de "mudar o mundo por meio do design", e a adesão compartilhada com a sustentabilidade de longo prazo da marca é o foco dessa cooperação.

"The Ridges of Steel": A Visual Language of Power

(Colunas de Aço: A Linguagem Visual da Força) A peça central desta cocriação é o "Ridge of Steel", um símbolo projetado por Scher. É uma masterclass de poder minimalista que transcende as barreiras culturais para comunicar força e exploração. Essa unidade visual dá ao G700 uma "excelência" inata impossível de replicar. O símbolo tem uma tipografia exclusiva, desenvolvida especificamente para a série G. Seguindo a mesma lógica do "Ridge of Steel", a fonte usa linhas geométricas disciplinadas para equilibrar o poder com a ordem. Na filosofia de Scher, uma tipografia não é um gráfico isolado — e sim uma extensão das linhas físicas e da silhueta do carro. Juntos, eles formam uma linguagem visual coesa que dá ao G700 uma identidade global única.

De "Ser Visto" a "Ser Entendido"

A infusão da filosofia sistemática de design de Paula Scher é, na sua essência, uma reconstrução de como a série G se comunica com o mundo. Esta parceria é mais do que simplesmente um endosso estético. Ela viabiliza um salto essencial para a jornada global da série G: a transição da visibilidade para a compreensão. Paula Scher acredita que o design de elite não se trata da busca de uma fama passageira, e sim do desenvolvimento de um domínio cognitivo de longo prazo. Para a série G, este projeto é para o futuro: uma marca off-road premium que rompe fronteiras, define o premium com o design, promove o reconhecimento do valor com a excelência estética e o avanço determinado no cenário global.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9711073)