O maior indicador do crescimento empresarial é o comportamento

A IDEO, empresa global de design e inovação, anunciou hoje o IDEO Innovation Quotient (IDEO IQ), um novo relatório que mede como os comportamentos no ambiente de trabalho impulsionam o desempenho de 100 das maiores empresas do mundo. As empresas com as pontuações mais altas no IDEO IQ obtiveram quase US$ 20 bilhões em lucro no ano passado — 50% a mais que a média e três vezes mais que as empresas classificadas na parte inferior do ranking.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260429031316/pt/

The IDEO Innovation Quotient (IDEO IQ) is a new report measuring how workplace behaviors drive business performance across 100 of the world’s largest companies.

Para a elaboração do IDEO IQ, foram entrevistados 266 líderes de produto e inovação das 100 maiores empresas dos setores de mídia e tecnologia, saúde e bens de consumo. O relatório é o primeiro a estabelecer uma relação direta entre a forma como as empresas operam internamente e seu desempenho financeiro. As empresas foram pesquisadas e pontuadas com base em cinco comportamentos essenciais, que a IDEO denomina a dinâmica "POWER":

Perspectiva : em que medida as organizações antecipam tendências e disrupções futuras;

: em que medida as organizações antecipam tendências e disrupções futuras; Propriedade : quanta autonomia as equipes têm;

: quanta autonomia as equipes têm; Sintonização : quão colaborativa é a cultura;

: quão colaborativa é a cultura; Experimentação : com que rapidez as empresas testam novas ideias;

: com que rapidez as empresas testam novas ideias; Ressonância: quão significativamente as organizações colocam as necessidades dos clientes no centro das decisões e operações.

Essas pontuações culturais foram então diretamente correlacionadas com as métricas de sucesso empresarial.

“Muitas empresas entendem seus clientes, o que é fundamental, mas muito poucas desenvolveram os comportamentos necessários para agir com base nesse entendimento”, disse Mike Peng, CEO da IDEO. “À medida que mais organizações passam a depender da tecnologia para obter respostas, a vantagem vem de olhar mais à frente, recorrer à percepção humana, antecipar o que está por vir e explorar os limites da criatividade. As empresas que fazem isso são as que assumem a liderança.”

A diferença é de US$ 10 bilhões

As empresas que se destacam não apenas se movem mais rápido, mas também combinam uma perspectiva de longo prazo com a capacidade de agir rapidamente. Os líderes dessas empresas de alto desempenho também têm o dobro da probabilidade de acreditar que sua organização prosperará na próxima década e seis vezes mais probabilidade de se sentirem melhor posicionados do que os concorrentes para atender às futuras necessidades dos clientes. As empresas no quintil superior relataram:

crescimento de receita quase três vezes maior;

crescimento de clientes quase duas vezes maior;

US$ 5 bilhões a mais em lucro anual (em comparação com a empresa média);

US$ 10 bilhões a mais em lucro anual (em comparação com as empresas do quintil inferior).

“Não é que as empresas não saibam o que precisam fazer”, disse Becca Carroll, diretora de Estratégia da IDEO. “A parte difícil é incorporar isso ao DNA da organização, dar às equipes permissão para testar antes que um conceito esteja perfeito e abrir espaço para olhar além do próximo trimestre.”

A maioria dos líderes entrevistados (58%) relata um forte desempenho nesse aspecto — quase o triplo da taxa de experimentação. No entanto, bem menos afirmam que suas organizações agem consistentemente com base nesse entendimento.

Essa desconexão é ainda mais evidente na adoção da IA. Apenas 41% dos líderes afirmam tê-la adotado com sucesso para atender às necessidades dos clientes, e 26% admitem ter sido muito lentos em sua adoção em geral. Empresas que se destacam tanto em perspectiva quanto em experimentação são mais propensas a relatar que a IA está melhorando os resultados para os clientes (52%). Elas também são mais propensas a relatar o uso da IA para impulsionar o crescimento do lucro (28%, contra uma média de 16%).

A lacuna de oportunidades

A pesquisa da IDEO também identificou os três comportamentos que geram os melhores resultados: experimentação, senso de dono e perspectiva. São também aqueles com os quais muitas empresas têm mais dificuldade. Os dados revelam uma lacuna entre a intenção e a ação:

apenas 21% concordam fortemente que suas organizações testam versões iniciais de produtos e experiências com usuários reais (experimentação);

apenas 29% concordam fortemente que suas equipes têm liberdade para experimentar coisas novas (senso de dono);

apenas 31% concordam fortemente que suas empresas equilibram apostas de curto e longo prazo (perspectiva).

Os líderes tendem a adotar mais comportamentos de sintonia e ressonância, cruciais para o sucesso, mas, por serem mais comuns, não geram um impacto tão significativo.

O relatório IDEO IQ será publicado anualmente para acompanhar a evolução, ao longo do tempo, dos comportamentos das maiores empresas do mundo. Ele oferece uma estrutura para que os líderes avaliem o arquétipo de suas organizações e identifiquem oportunidades de crescimento. Para baixar o relatório completo e avaliar as capacidades da sua empresa, acesse https://www.ideo.com/iq.

Sobre a pesquisa

A NewtonX, especialista em pesquisas B2B, entrevistou, em nome da IDEO, 266 líderes empresariais que ocupam cargos voltados para produtos e inovação em 100 das maiores empresas do mundo nos setores de saúde, mídia e tecnologia e de bens de consumo. As empresas incluídas na pesquisa deveriam faturar pelo menos US$ 1 bilhão e ter mais de 10 mil funcionários. A participação no IDEO IQ ficou restrita às primeiras 100 empresas que responderam à pesquisa entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. Todos os participantes responderam à pesquisa de forma anônima e independente de seus empregadores. Nas análises das pontuações do IDEO IQ em nível de empresa, foram consideradas apenas as empresas com três ou mais participantes (59 empresas no total).

Sobre a IDEO

A IDEO é uma empresa global de design e inovação. Em parceria com organizações, a IDEO enfrenta desafios complexos, descobre novas oportunidades e gera um impacto significativo e positivo nos negócios, na sociedade e na cultura. Seu trabalho abrange desde o design de produtos e serviços icônicos até a criação de novos empreendimentos e o desenvolvimento de capacidades criativas dentro das organizações, e se baseia na empatia e na experimentação. Membro da kyu, um coletivo de organizações criativas selecionadas estrategicamente, a IDEO possui escritórios nos EUA, no Reino Unido e na China. Saiba mais em www.ideo.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de mídia: Kathryn Green; press@ideo.com