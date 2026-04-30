Estithmar Holding registra aumento de 97% no lucro líquido no primeiro trimestre de 2026, atingindo QAR 333 milhões

A Estithmar Holding Q.P.S.C. anunciou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2026, registrando um lucro líquido de QAR 333 milhões, o que representa um aumento significativo de 97% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os resultados reforçam a solidez do modelo operacional da empresa e a execução bem-sucedida de sua estratégia de expansão.

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Estithmar Holding Reports 97% Surge YoY in Q1 2026 in Net Profit to QAR 333 Mn (Photo: AETOSWire)

A empresa registrou receitas de QAR 1,455 bilhão, um aumento em relação aos QAR 1,309 bilhão do primeiro trimestre de 2025. O lucro bruto subiu para QAR 561 milhões, comparado a QAR 416 milhões, representando um aumento de 35% em relação ao ano anterior. O EBITDA cresceu 73%, atingindo QAR 473 milhões, enquanto o lucro por ação aumentou 90%, para QAR 0,089.

Esses resultados refletem um crescimento abrangente em todos os principais indicadores financeiros, sustentado por uma visão de investimento clara e pela capacidade da empresa de equilibrar a expansão geográfica, a diversificação do portfólio e a eficiência operacional. Os investimentos internacionais anunciados em períodos anteriores começaram a gerar impacto tangível, contribuindo para o crescimento da receita, o aumento da rentabilidade e a expansão da base de ativos.

O forte crescimento do lucro líquido é atribuído à abordagem disciplinada da empresa em relação à eficiência operacional e à criação de valor, juntamente com a gestão prudente de capital e práticas eficazes de gestão de riscos. Paralelamente, as iniciativas de transformação digital, particularmente em automação e inteligência artificial, desempenharam um papel fundamental na melhoria da produtividade, no fortalecimento da governança e na otimização de custos.

Os resultados também destacam uma contribuição equilibrada entre os grupos de negócios da empresa: saúde, serviços, turismo e desenvolvimento imobiliário, e indústrias e contratos especializados, demonstrando o sucesso de cada grupo na execução de sua estratégia de crescimento dentro de uma estrutura estratégica integrada.

Ao comentar os resultados, Juan Leon, CEO da Estithmar Holding, afirmou:

“Os resultados do primeiro trimestre refletem a força do nosso modelo de negócios e nossa capacidade de gerar crescimento acelerado e sustentável simultaneamente. Esse desempenho vai além da conquista de números recordes; ele demonstra a qualidade de nossas decisões de investimento e a execução disciplinada em todos os mercados e setores. O equilíbrio entre o crescimento da receita e a melhoria da rentabilidade, apoiado por um forte desempenho operacional e fluxos de caixa saudáveis, destaca nossa eficiência e nossa capacidade de traduzir a expansão em valor tangível para os acionistas.”

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Fonte:AETOSWire

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Nesrine Nacef

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