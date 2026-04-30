Neutralização de GEE: EcoPower é certificada na Agrishow

A EcoPower Eficiência Energética, recebeu o reconhecimento da Gaia Certificadora Ambiental, de empresa voluntária na neutralização de Gases de Eleito Estufa (GEE), proveniente de sua participação na Agrishow 2026. O selo verde Carbono Neutro, garante a neutralização de 13 toneladas de CO2e (carbono equivalente) por meio de créditos de carbono.

A emissão de CO2 na atmosfera, agride o efeito estufa, vital para a viabilidade existencial no planeta terra. Ou seja, toda forma de vida no planeta depende, necessariamente, do equilíbrio do efeito estufa.

O nosso sol envia para nós energia na forma de radiação eletromagnética (ondas curtas). Essa energia é refletida e repelida pela superfície terrestre, fazendo com que a Terra envie de volta essa quantidade energética para o espaço. Porém na forma de radiação infravermelha (ondas longas). Entretanto, o nosso planeta possui uma atmosfera substancial (espessa), que acaba absorvendo parte dessa radiação antes que ela alcance o espaço exterior. Como consequência, a radiação infravermelha é reemitida em todas as direções, fazendo com que a baixa atmosfera aqueça. Tal efeito é conhecido como efeito estufa e é essencial para o controle da temperatura do nosso planeta. Sem ele, acredita-se que a temperatura superficial média da Terra seria 30 °C menor, algo em torno de –18 °C. Dessa forma, inviabilizaria a vida como conhecemos, e espessas camadas de gelo cobririam nossos continentes.

Os principais gases que agridem o efeito estufa são o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o óxido nitroso (N20). O CO2 é o que tem menor poder de agressão, mas, pela quantidade emitida, é o que mais agride o efeito estufa, podendo durar até 100 anos, impactando o clima ao longo de séculos.

Em 2025, no Brasil, que é o quinto maior emissor de GEE, a energia solar protagonizou o crescimento da matriz elétrica segundo o painel do Relatório de Acompanhamento da Expansão da Oferta de Geração de Energia Elétrica (RALIE), que é mantido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Fundada em 2013, a EcoPower oferece soluções em energia solar nos âmbitos residenciais, empresariais, industriais e rurais. Assim, contribui diretamente ao meio ambiente com a redução da emissão de GEE, ao gerar energia limpa e renovável.

Para Érika Carvalho, Diretora Administrativa do Grupo EcoPower Eficiência Energética, a empresa utiliza sua usina solar própria, o que já atua na diminuição de GEE, utiliza também, internamente, empilhadeiras elétricas, além de frota elétrica, como carros e motocicletas para mobilidade urbana. Ademais, a conscientização constante de suas lideranças e demais colaboradores sobre a preservação ambiental, principalmente, pelo uso consciente de energia elétrica e recursos hídricos.

“Conscientização unida à prática, assim a EcoPower trabalha a interação entre as pessoas e o meio ambiente. Buscamos capacitar nossos colaboradores, assim como franqueados, para que trabalhem com toda a consciência sobre questões empreendedoras no mundo socioambiental. Assim, nossos clientes não compram um sistema de energia fotovoltaico, mas sim, adquirem soluções visando sim, a economia financeira, mas também, a participação ativa no cuidado sustentável com o meio ambiente”, afirmou Érika.

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O reconhecimento do grupo Gaia Ambiental, foi recebido com alegria, principalmente dentro do ambiente de agronegócio da Agrishow: “ficamos muito satisfeitos por estarmos na maior feira de agronegócio sem estar emitindo GEE, colaborando proativamente para o meio ambiente. Este selo valida as práticas sustentáveis, o compromisso concreto com o futuro e contribuição no combate as mudanças climáticas”, disse Érika.