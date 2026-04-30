Parceria entre Ademicon e Fibra Corretora amplia consórcios

A Ademicon e a Fibra Corretora, vinculada ao Banco Fibra, anunciam parceria para a comercialização de consórcios em formato digital. A solução passa a integrar o portfólio da Fibra Corretora, ampliando as alternativas de planejamento financeiro e aquisição de bens e serviços por empresas.

A operação é realizada pela Fibra Corretora, responsável pela distribuição do produto, enquanto a administração dos grupos fica a cargo da Ademicon. Os clientes passam a ter acesso a planos de consórcio nos segmentos de imóveis, veículos, motos e serviços, com diferentes opções de crédito.

O consórcio pode ser utilizado para diferentes objetivos, como compra ou ampliação de imóveis comerciais, renovação de frotas e contratação de serviços. “A parceria com a Fibra Corretora amplia a distribuição do consórcio para empresas. O modelo digital permite maior integração na oferta do produto”, afirma Tatiana Schuchovsky Reichmann, CEO da Ademicon.

“Com essa iniciativa, ampliamos as soluções oferecidas aos nossos clientes ao integrar o consórcio ao portfólio da Fibra Corretora. A parceria permite oferecer mais uma alternativa para viabilizar projetos empresariais”, completa Flávia Zuim, diretora da Fibra Corretora de Seguros.

Números do segmento de consórcio

Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), o setor segue em expansão. Nos primeiros dez meses de 2025, o segmento registrou mais de R$ 423 bilhões em negócios, o que representa um aumento de 34,9% sobre os R$ 313 bilhões contabilizados no mesmo período do ano passado. Paralelamente, as adesões somaram 4,34 milhões de janeiro a outubro, 15,7% acima das anteriores 3,75 milhões registradas no mesmo recorte de 2024.

A Ademicon registrou crescimento médio de 48% nos últimos cinco anos e alcançou R$ 43 bilhões em vendas no acumulado de onze meses, 73% acima de 2024.

Sobre o Banco Fibra

Fundado em 1988, o Banco Fibra faz parte do Grupo Vicunha/CSN, um dos maiores conglomerados industriais do Brasil. Especializado na concessão de crédito nos segmentos Corporate, Agro, Middle Market e PME e com forte atuação na cadeia produtiva do grupo, o Fibra alia tradição e solidez ao foco em atender empresas com soluções financeiras sob medida.

Sobre a Ademicon

A Ademicon tem 34 anos de atuação e é a maior administradora independente de consórcio do Brasil em créditos ativos. A companhia posiciona o consórcio como uma alternativa para planejamento financeiro, voltada à aquisição de bens e serviços.

Por meio da Ademicon Consórcio e Investimento, a empresa oferece consórcios nos segmentos de imóveis, veículos (leves e pesados), serviços e outros bens móveis. Já com a Ademicon Administradora, outro braço da holding, administra consórcios de marcas parceiras. Seu portfólio inclui soluções como home equity, car equity e cota equity, comercializadas pela Ademicon Crédito, além de seguros.

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A empresa tem atuação nacional e conta com 278 unidades de negócio distribuídas em 24 estados e no Distrito Federal, além de lojas em Miami e Orlando.