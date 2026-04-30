A CSC incentiva empresas a avaliarem a solicitação de domínios .BRAND para navegar pelas ameaças e oportunidades de domínios impulsionados por IA

A CSC, registradora de domínios de nível empresarial e líder mundial na mitigação de ameaças a marcas, fraudes, domínios e sistemas de nomes de domínio (DNS), anunciou hoje um novo programa para coincidir com o novo período de inscrição para Domínios Genéricos de Nível Superior (gTLDs) da ICANN e para apoiar empresas que enviarem uma solicitação de TLD .BRAND entre 30 de abril e 12 de agosto de 2026.

Possuir um domínio .BRAND dá à organização controle exclusivo sobre toda a sua infraestrutura de domínio, mitigando domínios similares de terceiros Registros que levam a phishing e falsificação de domínio. Esta será a primeira vez que a ICANN abrirá inscrições para novos gTLDs, incluindo .BRANDs, desde a rodada inaugural em 2012. Não há previsão para a abertura de uma terceira janela.

Como a maior provedora desses serviços de domínio globalmente, a CSC gerencia mais de um terço (mais de 160) de todos os domínios .BRAND, ajudando a proteger muitas das marcas mais reconhecidas do mundo. Desde o encerramento da primeira rodada de inscrições em 2012, a CSC tem fornecido gerenciamento contínuo de registros .BRAND e suporte operacional, garantindo serviço ininterrupto para os detentores existentes. As extensões de domínio .BRAND personalizadas alinham a infraestrutura digital com estratégias de segurança corporativa mais amplas. Essas proteções se estendem automaticamente a todos os domínios sob a extensão da marca, complementando os investimentos existentes em inteligência de ameaças para endpoints.

“O cenário de ameaças cibernéticas aumentou drasticamente desde o último período de registro de domínios .BRAND em 2012, com a IA agora ampliando o volume e a complexidade de diversos riscos cibernéticos, que vão desde kits de phishing automatizados até algoritmos de geração de domínios”, afirma Gretchen Olive, vice-presidente de Políticas e Gestão de Contas Estratégicas da CSC Digital Brand Services. “Grandes empresas globais de tecnologia já estão consolidando serviços de infraestrutura sob os domínios .BRAND, citando segurança, privacidade e proteção contra falsificação aprimoradas como principais motivações.”

Durante a primeira rodada de registro em 2012, a equipe dedicada a domínios .BRAND da CSC preparou, submeteu e deu suporte a mais de 250 solicitações de registro, com uma taxa de sucesso de 100% na avaliação. Certificada pelas normas ISO 27001 e SOC 2, a CSC oferece a empresas globais com necessidades complexas de conformidade a possibilidade de escolher entre diversos sistemas de registro de parceiros hospedados em vários países. Isso ajuda as organizações a atenderem aos requisitos específicos de segurança, processamento de dados e privacidade de cada setor e país.

“A CSC nos apoia com todo o pacote operacional em torno de nossos três domínios .BRAND”, afirma Charlotte Falck, chefe de Marcas Registradas e Propriedade Intelectual Relacionada a Marcas do Grupo. “A conformidade que precisamos cumprir de acordo com o programa da ICANN é extensa e também bastante complexa, se me permitem dizer. Por isso, terceirizamos tudo para a CSC, e acho que funciona muito bem.”

Além dos benefícios de segurança, os domínios .BRAND oferecem uma vantagem competitiva em termos de confiança na marca e visibilidade na era da IA. Eles eliminam o ruído de registros semelhantes de terceiros e criam um espaço digital exclusivo e instantaneamente reconhecível. Também fornecem um marcador de credibilidade estrutural que sinaliza autenticidade, fortalece a confiança do cliente e se torna uma poderosa fonte de autoridade para IA, algo que os domínios tradicionais não conseguem igualar.

“A IA está remodelando a forma como compradores e stakeholders descobrem e avaliam marcas”, diz Ihab Shraim, CTO da CSC. “O sucesso em 2026 e nos anos seguintes depende de quão bem uma organização se apresenta para GEO e AEO, e um domínio .BRAND fornece um sinal de autoridade verificado que tanto sistemas de IA quanto visitantes humanos podem reconhecer — e confiar — em tempo real.”

O que mudou entre as rodadas da ICANN foi a clareza estratégica. Em 2012, muitas organizações solicitaram um domínio .BRAND por pressão competitiva ou medo de ficar para trás, frequentemente sem um plano bem definido de como o utilizariam.

Nesta segunda rodada, as ameaças à segurança impulsionadas por IA e o papel crescente da IA ??na forma como os consumidores pesquisam e avaliam marcas transformaram os domínios .BRAND em um ativo empresarial prático. As organizações que participam da segunda rodada em 2026 têm uma justificativa clara baseada em segurança, confiança e estratégia digital de longo prazo.

Uma lição da primeira rodada: Muitos executivos descobriram tarde demais sobre os domínios .BRAND. A CSC incentiva as organizações a apresentarem essa oportunidade à alta administração o quanto antes, para que os líderes tenham tempo de avaliar todas as suas implicações estratégicas em segurança, marca e infraestrutura digital. Como uma solicitação típica de um domínio .BRAND exige de seis a oito semanas de preparação, as organizações precisam tomar medidas agora para cumprir o prazo de 12 de agosto.

Para se preparar para o período de inscrições abertas da ICANN e avaliar se um domínio .BRAND é adequado para sua organização, agende uma consulta gratuita com a equipe de especialistas da CSC. Para obter mais informações sobre as soluções de consultoria e segurança de domínios .BRAND da CSC e sobre o processo de inscrição, acesse cscdbs.com/en/solutions/domain-portfolio-management/dot-brands/.

Sobre a CSC

A CSC é a provedora confiável de inteligência em segurança e ameaças escolhida pela Forbes Global 2000 e pelas 100 Melhores Marcas Globais (Interbrand® ) com foco em segurança e gestão de domínios, além de proteção de marcas digitais e fraudes. À medida que empresas internacionais investem significativamente em sua postura de segurança, nossa plataforma DomainSec? pode ajudá-las a compreender as descontinuidades de segurança cibernética existentes e proteger seus ativos digitais e marcas online. Ao aproveitar a tecnologia de propriedade da CSC, as empresas podem consolidar sua postura de segurança para se proteger contra vetores de ameaças cibernéticas que visam seus ativos online e a reputação da marca, ao ajudá-las a evitar perdas devastadoras de receita. A CSC também oferece proteção de marcas online – a combinação de monitoramento de marcas online e atividades de fiscalização – com uma visão multidimensional de diversas ameaças fora do firewall e foco em domínios específicos. Serviços de proteção contra fraudes que combatem o phishing nos estágios iniciais do ataque complementam nossas soluções. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, desde 1899, a CSC possui escritórios nos EUA, Canadá, Europa e região da Ásia-Pacífico. A CSC é uma empresa internacional capaz de operar onde quer que nossos clientes estejam, e alcançamos isto ao empregar especialistas em todas as empresas que atendemos. Acesse cscdbs.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260429335416/pt/

Contato da CSC:

W2 Communications

CSC@w2comm.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sala de Imprensa da CSC