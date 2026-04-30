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Secretário da DC anuncia o resultado anual dos Comitês de Determinações

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Repórter
30/04/2026 16:28

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A DC Administration Services, Inc. anunciou hoje a composição de cinco Comitês de Determinação (DCs) regionais, com vigência a partir de 29 de abril de 2026.

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Membros votantes intermediários financeiros globais (para todas as regiões):

Membros votantes não intermediários financeiros (para todas as regiões):

Bank of America, N.A.

Citadel Americas LLC

Barclays Bank plc

Elliott Investment Management L.P.

BNP Paribas

Pacific Investment Management Company LLC

Citibank, N.A.

Deutsche Bank AG

Goldman Sachs International

JPMorgan Chase Bank, N.A.

Membro votante intermediário financeiro regional para os Comitês de Determinação das Américas, EMEA, Ásia ex-Japão e Japão:

Membros do CCP dos Comitês de Determinação das Américas, EMEA, Ásia (exceto Japão) e Austrália-Nova Zelândia:

Mizuho Securities Co., Ltd.

ICE Clear Credit LLC

LCH S.A.

 

O processo de seleção dos membros dos Comitês de Determinação está definido no regulamento desses comitês. O regulamento, juntamente com mais informações sobre os Comitês de Determinação e suas funções, pode ser consultado no site dos Comitês de Determinação: https://www.cdsdeterminationscommittees.org/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Assessoria de imprensa:

Orlando Figueroa

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orlando.figueroa@citadelspv.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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