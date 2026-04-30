A Boomi consolida reconhecimento de analistas em integração, gerenciamento de APIs, gerenciamento de dados e Agentic AI

A Boomi, empresa de ativação de dados, anunciou hoje o reconhecimento contínuo de analistas em diversas categorias tecnológicas estratégicas, reforçando o crescimento da empresa à medida que as organizações buscam uma base unificada para conectar dados, aplicativos, APIs, automação e IA.

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Boomi Builds Analyst Momentum Across Integration, API Management, Data Management, and Agentic AI

Nos últimos meses, a Boomi foi reconhecida em categorias relacionadas a integração, gerenciamento de APIs, gerenciamento de dados e IA agente. A empresa foi nomeada Líder e alcançou a posição mais alta em Capacidade de Execução no Magic Quadrant™ do 2026 Gartner® para Plataforma de Integração como Serviço (IPaaS), marcando o 12º ano consecutivo da Boomi como Líder. A Boomi também foi nomeada Líder no IDC MarketScape: Avaliação de Fornecedores de Gerenciamento de APIs Mundiais de 2026 (doc. nº US52034025, março de 2026) e reconhecida como Desafiante no Gartner Magic Quadrant de 2026 para Soluções de Gerenciamento de Dados Mestres, marcando a primeira vez que a Boomi figura nessa avaliação.

Além disso, a Boomi foi incluída na Lista de Fornecedores Selecionados da Constellation de 2026 para Agentic AI Multiplataforma, na Lista de Fornecedores Selecionados da Constellation de 2026 para Integração e Transformação de Dados para Plataformas de Dados Analíticos Baseadas em Nuvem e na Lista de Fornecedores Selecionados da Constellation de 2026 para Plataforma de Integração como Serviço (IPaaS). As listas mais recentes da Constellation destacam a crescente demanda corporativa por plataformas capazes de orquestrar fluxos de trabalho envolvendo dados, APIs, aplicativos e IA, mantendo a governança, o controle operacional e a execução em tempo real.

A Boomi também foi nomeada Líder na Matriz de Valor da Tecnologia iPaaS 2026 da Nucleus Research, marcando o sétimo ano consecutivo da empresa no quadrante de Líderes. A Nucleus observou que as plataformas iPaaS estão evoluindo cada vez mais para a camada de orquestração de fluxos de trabalho com agentes, com os compradores agora esperando suporte para cargas de trabalho de IA juntamente com os requisitos tradicionais de integração. A Boomi também foi reconhecida como Exemplar no Guia de Compradores da ISG™ para Agentes de IA, onde a ISG destacou o forte desempenho da Boomi nas dimensões de experiência do cliente e o desempenho acima da média nas áreas de experiência do produto com agentes de IA, incluindo APIs e integração.

Juntos, esses reconhecimentos refletem uma mudança mais ampla no mercado. À medida que as organizações passam da experimentação com IA para a execução com IA, elas precisam cada vez mais de uma plataforma que não apenas conecte sistemas e dados, mas também governe como as APIs, as automações e os agentes de IA operam em toda a empresa. A Boomi acredita que esse impulso valida sua estratégia de reunir integração e automação, gerenciamento de APIs, prontidão de dados e gerenciamento de agentes em uma única plataforma.

“As empresas demonstraram o valor da IA, bem como a necessidade de coordenar programas de IA e dados com mais eficácia”, disse Matt Aslett, diretor de Pesquisa, Dados e Análise da ISG. “À medida que as empresas passam de projetos-piloto para produção, o mercado está se voltando para plataformas que podem unificar dados, integração, governança e orquestração, para que a IA possa operar de forma confiável em ambientes de negócios reais.”

“À medida que as empresas correm para se tornarem orientadas por IA, o desafio não é mais o acesso a modelos, mas sim se as organizações conseguem ativar dados confiáveis, governar interações e orquestrar a execução em ambientes cada vez mais complexos”, disse Steve Lucas, presidente e CEO da Boomi. “Acreditamos que essa onda de reconhecimento por parte dos analistas reflete a força da nossa plataforma e o impulso que estamos vendo de clientes que desejam uma base estratégica única para integração, APIs, dados, automação e IA orientada a agentes.”

O recente crescimento da Boomi se deve à expansão contínua da Plataforma Empresarial Boomi para dar suporte a ambientes modernos orientados por IA. As inovações recentes destacadas nos anúncios públicos da Boomi incluem avanços na federação e governança de APIs, suporte mais amplo ao MCP (Managed Code Platform), integração de dados e recursos de transferência gerenciada de arquivos, adoção do AgentStudio e novos recursos de contexto de dados, como o Meta Hub, para ajudar a fundamentar os agentes de IA em um significado comercial confiável.

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Sobre a Boomi

A Boomi, empresa de ativação de dados, dá vida aos dados, integrando-os e governando-os para impulsionar tudo, desde IA até BI. A Plataforma Empresarial Boomi coloca os dados em movimento, unindo prontidão de dados, integração e automação, e gerenciamento de agentes em uma solução abrangente. Com a confiança de mais de 30.000 clientes e o suporte de uma rede global de mais de 800 parceiros, a Boomi está impulsionando a transformação de agentes — ajudando organizações de todos os portes a se moverem mais rápido, operarem de forma mais inteligente e inovarem em escala. Saiba mais em boomi.com.

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Gartner, Magic Quadrant para Plataforma de Integração como Serviço, por Andrew Humphreys, Keith Guttridge, Allan Wilkins, Shrey Pasricha, 16 de março de 2026.

Gartner e Magic Quadrant são marcas registradas da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas.

Gartner® Magic Quadrant™ para Master Data Management, Stephen Kennedy, Lyn Robison, Divya Radhakrishnan, Dr. Usen Uboh, 6 de abril de 2026.

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Contato para a Imprensa:

Kristen Walker

Comunicação Corporativa Global

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