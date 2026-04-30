KnowBe4 protege a força de trabalho humana e de IA com o Agent Risk Manager

A KnowBe4, a líder global em segurança digital para equipes de trabalho, protegendo tanto agentes de IA quanto humanos, anunciou hoje um novo estudo, anunciou hoje o lançamento do Agent Risk Manager, o primeiro sistema de defesa do setor desenvolvido para proteger, monitorar e governar o comportamento de agentes autônomos de IA. O KnowBe4 Agent Risk Manager chega como uma peça central da plataforma KnowBe4 HRM+, mudando fundamentalmente a forma como as organizações quantificam e mitigam os riscos da força de trabalho humana e de IA.

Uma nova lacuna de segurança surgiu à medida que os fluxos de trabalho passam de assistidos por IA para gerenciados por agentes. Enquanto outras soluções se concentram em varredura estática de código ou segurança básica de APIs, o Agent Risk Manager da KnowBe4 aborda os riscos associados ao comportamento agêntico, prevenindo ações não autorizadas, como o compartilhamento de informações sensíveis, identificando injeções indiretas de prompt, inventariando agentes e muito mais.

“O setor passou anos protegendo o elemento humano, mas hoje os agentes de IA são os mais novos integrantes da nossa força de trabalho”, afirma Greg Kras, chief product officer da KnowBe4. “No entanto, proteger o prompt é apenas metade da batalha. Nosso Agent Risk Manager se concentra nos resultados e nas ações desses agentes, garantindo que, à medida que se movimentam pela sua rede, eles não se tornem o maior shadow IT ou uma porta dos fundos para ataques sofisticados de prompt injection.”

O Agent Risk Manager da KnowBe4 oferece uma camada operacional em tempo real que governa como os agentes se comportam depois de implantados.

Os principais recursos do Agent Risk Manager incluem:

Barreiras comportamentais: monitoramento em tempo real das ações dos agentes para prevenir a exfiltração não autorizada de dados ou a execução autônoma comprometida.

monitoramento em tempo real das ações dos agentes para prevenir a exfiltração não autorizada de dados ou a execução autônoma comprometida. Governança de identidade agêntica: identifica permissões de acesso e ferramentas às quais o agente tem acesso.

identifica permissões de acesso e ferramentas às quais o agente tem acesso. Simulação adversarial para agentes: testa agentes de IA contra as táticas mais recentes de prompt injection e engenharia social usadas por hackers.

testa agentes de IA contra as táticas mais recentes de prompt injection e engenharia social usadas por hackers. Desenvolvido com dados líderes do setor: usa 15 anos de dados comportamentais para prever quando um agente se desvia de parâmetros operacionais seguros.

“Estamos saindo de um mundo de risco humano para um mundo de risco universal”, continua Kras. “Seja uma pessoa enganada por um deepfake ou um agente de IA manipulado por um prompt malicioso, a KnowBe4 é a única plataforma capaz de defender ambos.”

As capacidades do Agent Risk Manager incluem:

Detecção de prompt injection: análise baseada em machine learning que identifica jailbreaks, substituições de lógica e injeções indiretas em mensagens de usuários e resultados de ferramentas.

análise baseada em machine learning que identifica jailbreaks, substituições de lógica e injeções indiretas em mensagens de usuários e resultados de ferramentas. Detecção de informações sensíveis: usa mais de 20 classificadores para escanear PII e credenciais, ocultando automaticamente dados sensíveis antes que eles cheguem ao log de auditoria.

usa mais de 20 classificadores para escanear PII e credenciais, ocultando automaticamente dados sensíveis antes que eles cheguem ao log de auditoria. Detecção de consumo ilimitado: monitora abuso de recursos e agentes “fora de controle” para evitar chamadas excessivas de API, consultas de dados e custos computacionais.

monitora abuso de recursos e agentes “fora de controle” para evitar chamadas excessivas de API, consultas de dados e custos computacionais. Inventário de agentes: cataloga automaticamente agentes e ferramentas em diferentes tenants, sem necessidade de input manual, rastreando definições de ferramentas e registros de atividade.

cataloga automaticamente agentes e ferramentas em diferentes tenants, sem necessidade de input manual, rastreando definições de ferramentas e registros de atividade. Log de auditoria: registro filtrável e pronto para compliance de todas as ações e detecções dos agentes, desenvolvido para resposta rápida a incidentes e revisão forense.

registro filtrável e pronto para compliance de todas as ações e detecções dos agentes, desenvolvido para resposta rápida a incidentes e revisão forense. Gestão de integrações: gerenciamento centralizado do ciclo de vida para múltiplos tenants, com conectividade automática e validação de permissões.

gerenciamento centralizado do ciclo de vida para múltiplos tenants, com conectividade automática e validação de permissões. Onboarding guiado: configuração simplificada, passo a passo, que permite a descoberta do primeiro agente em minutos, sem a necessidade de serviços profissionais.

Uma avaliação deixada por um cliente da KnowBe4 no TrustRadius elogia as capacidades gerais de IA da empresa: “A personalização impulsionada por IA ajudou a direcionar nossos titulares de contas com informações específicas relevantes para suas áreas de interesse ou especialização. Isso ajuda a reduzir a fadiga, já que contamos com o sistema de IA. A IA da KnowBe4 nos ajuda a resolver esse problema.”

O Agent Risk Manager é um novo produto que será disponibilizado globalmente. Para mais informações, acesse: https://www.knowbe4.com/products/ai-agent-risk-manager.

Para saber mais e conhecer de perto o futuro da defesa agêntica, registre-se e garanta sua participação no KB4-CON.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita a força de trabalho moderna a tomar decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Com a confiança de mais de 70.000 organizações em todo o mundo, é pioneira em segurança digital para equipes de trabalho, protegendo tanto agentes de IA quanto humanos. A plataforma da KnowBe4 oferece simulações de ataques e treinamentos, segurança colaborativa e segurança para agentes impulsionada pela AIDA (Artificial Intelligence Defense Agents), além de uma pontuação de risco própria. A plataforma utiliza 15 anos de dados comportamentais para combater ameaças avançadas, incluindo engenharia social, injeção de prompts e shadow AI. Ao proteger humanos e agentes, a KnowBe4 lidera a indústria em confiança e defesa da força de trabalho.

Mais informações em https://www.knowbe4.com/.

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Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260430074598/pt/

Amanda Tarantino

Head of Public Relations, Americas

KnowBe4

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