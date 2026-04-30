MOVPLAN & CO cresce 96% e marca presença na Bett Brasil 2026

A MOVPLAN & CO, anteriormente conhecida como Grupo Rebraziles, acompanha o movimento de expansão do setor educacional. A empresa brasileira busca conectar indústria, logística, suporte e soluções educacionais em um único ecossistema. Com a nova estrutura, a companhia reafirma seu posicionamento como um importante player do setor de edtech.

Com sede em Ribeirão Preto (SP), a empresa está presente em mais de 32 mil salas de aula em toda a América Latina, sendo especializada na integração de soluções voltadas à inovação do mercado educacional nos países onde atua.

O primeiro trimestre da MOVPLAN & CO de 2026 registrou um aumento de 96% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano anterior, considerando escolas e instituições de ensino. O ticket médio cresceu 63% no mesmo período.

“Esse momento também nos faz olhar para trás e lembrar o quanto a educação já evoluiu, mas, ao mesmo tempo, reforça uma inquietação: a presença da tecnologia nas escolas ainda é baixa diante do que é possível. Existe um espaço enorme a ser explorado, e o nosso propósito é integrar soluções e acelerar essa transformação de forma consistente”, comenta Asaphe Santana, diretor de marketing e growth da MOVPLAN & CO.

Novo nome, novo movimento

Com a mudança recente do nome do grupo, a nova estrutura é composta por três empresas: JEYTECH, responsável por engenharia, pesquisa e desenvolvimento, planejamento, produção e controle de qualidade; MOVPLAN Soluções Educacionais, voltada à tecnologia e inovação na educação; e CHIEF, responsável pela logística, instalação e manutenção dos equipamentos.

Asaphe explica que a nova estrutura representa uma evolução e ampliação da atuação da marca. “A MOVPLAN nasceu com o propósito de transformar ambientes educacionais por meio da tecnologia e, ao longo dessa jornada, crescemos, estruturamos novas frentes e ampliamos nossa atuação. A mudança para MOVPLAN & CO materializa essa evolução”, afirma.

A companhia confirmou sua participação na Bett Brasil, o maior evento de inovação e tecnologia educacional da América Latina. Realizado de 5 a 8 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo, o encontro reúne anualmente educadores, gestores, especialistas e empresas do setor para debater tendências, práticas pedagógicas e soluções que impactam o ensino no país. O estande da MOVPLAN & CO é o J-140.

Com o tema “Inteligências Individuais, Coletivas e Artificiais: todas em nós, agora! Quando elas dialogam, a educação se transforma”, o evento propõe discutir como a integração entre pessoas, tecnologia e práticas pedagógicas pode impulsionar a transformação educacional.

Durante o encontro, a MOVPLAN & CO pretende apresentar suas soluções e reforçar sua estratégia de expansão no setor. A expectativa é que o evento receba mais de 47 mil participantes.

Serviço:



Evento: Bett Brasil 2026

Data: 5 a 8 de maio de 2026

Local: Expo Center Norte – São Paulo (SP)

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Estande MOVPLAN & CO: J-140