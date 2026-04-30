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Uso de IA agiliza busca de informações nas empresas

O uso de inteligência artificial nas empresas tem se expandido, com aplicações voltadas à automação de tarefas e à melhoria da eficiência operacional. Entre essas aplicações, estão ferramentas que permitem consultar informações e executar atividades de forma mais ágil no dia a dia. A tendência é que a IA seja cada vez mais integrada aos sistemas de gestão, facilitando o acesso ao conhecimento e apoiando as rotinas corporativas.

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Repórter
30/04/2026 16:18

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Uso de IA agiliza busca de informações nas empresas
Uso de IA agiliza busca de informações nas empresas crédito: DINO

O uso de inteligência artificial (IA) nas empresas tem avançado nos últimos anos, com aplicações voltadas à automação de tarefas, apoio à tomada de decisão e aumento da eficiência operacional. Segundo análise da IBM, a chamada “produtividade de IA” está diretamente relacionada ao uso da tecnologia para tornar processos mais eficientes em diferentes áreas das organizações.

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Esse movimento também aparece em estudos acadêmicos e relatórios de mercado. Indica-se que a aplicação da IA em processos de negócios contribui para melhorar a eficiência, a precisão e a tomada de decisão nas empresas. Isso é o que pode-se entender em matérias de portais como a ESPM, que ainda apontam que organizações têm investido na tecnologia para otimizar tarefas, reduzir erros e apoiar decisões operacionais.

Na prática, uma das aplicações mais recentes da IA no ambiente corporativo está relacionada à busca e ao acesso a informações. Ferramentas baseadas em linguagem natural permitem que usuários façam perguntas diretamente a sistemas internos e recebam respostas imediatas, com base em documentos, manuais e bases de conhecimento previamente estruturadas.

Esse tipo de uso contribui para reduzir o tempo gasto na procura por informações e na execução de tarefas rotineiras. Estudos também mostram que empresas que adotam tecnologias avançadas tendem a apresentar maior produtividade em comparação com aquelas que não utilizam esses recursos.

Além disso, a adoção da IA vem alterando a forma como o conhecimento é organizado dentro das empresas. Ao centralizar conteúdos em bases estruturadas, as organizações conseguem padronizar orientações internas e facilitar o acesso à informação por diferentes áreas.

A incorporação dessa tecnologia também já pode ser observada em sistemas de gestão empresarial (ERP). Um exemplo é o Nomus ERP Industrial, que disponibiliza uma funcionalidade de inteligência artificial voltada à consulta de conteúdos do manual do sistema e de materiais sobre gestão industrial. A ferramenta permite que o usuário faça perguntas em linguagem natural, como “Como gerar ordens de produção no sistema?”, e receba orientações com base nessas fontes.

Esse tipo de recurso ilustra uma das formas práticas de uso da IA no ambiente corporativo: facilitar o acesso ao conhecimento já existente e apoiar a execução de tarefas no dia a dia.

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“Com a ampliação dessas aplicações, a tendência é que a inteligência artificial seja cada vez mais integrada às rotinas empresariais, especialmente em atividades relacionadas à busca, organização e utilização de informações”, afirma Thiago Leão, engenheiro e diretor comercial da Nomus.



Website: https://www.nomus.com.br/erpindustrial

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