Estudo revela os perfis de consumidores no varejo brasileiro

A Varejo180, em parceria com a AGP, divulgou um estudo inédito sobre o comportamento do consumidor brasileiro, realizado no mês de março de 2026. Com base em 1.400 entrevistas em todo o país, a pesquisa identificou seis perfis de consumo e detalhou características socioeconômicas, hábitos de compra e critérios de decisão, oferecendo subsídios estratégicos para empresas que buscam maior eficiência em comunicação e vendas.

O levantamento teve como objetivo compreender os diferentes perfis de consumidores brasileiros, identificar padrões de comportamento de compra e construir personas aplicáveis à tomada de decisão no mercado. A metodologia combinou entrevistas via painel online e abordagem presencial, com questionário estruturado e amostra desenhada para refletir a população brasileira.

Seis perfis de consumo no Brasil

Entre os principais achados, o estudo mostra que o consumidor não pode mais ser tratado como um grupo homogêneo. A análise estatística por clusterização — técnica que agrupa indivíduos por similaridade — permitiu a identificação de seis perfis distintos: Cuidadoso (37%), Independente (33%), Early Adopter (32%), Status (29%), Custo-Benefício (23%) e Preço (23%).

O que influencia a decisão de compra

Os dados indicam que fatores como renda, escolaridade, região e contexto familiar influenciam diretamente as decisões de compra. Enquanto parte dos consumidores prioriza preço e economia, outros demonstram disposição para pagar mais por inovação, conveniência ou reconhecimento social. Também foi identificado um comportamento recorrente de pesquisa pré-compra, busca por recomendação e valorização de marcas conhecidas em determinados segmentos.

Retrato do consumidor brasileiro

O perfil demográfico reforça a diversidade do consumidor brasileiro: 53% têm renda de até dois salários mínimos, 75% possuem trabalho remunerado e a média de idade é de 39 anos. A maior parte vive no interior (52%) e em residência própria (60%), com predominância de casas (75%).

Importância para o mercado

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O estudo reforça a importância de decisões orientadas por dados em um cenário competitivo, no qual conhecer profundamente o público deixa de ser diferencial e passa a ser requisito para crescimento sustentável. A identificação de personas permite ajustes mais precisos em preço, posicionamento, canais e proposta de valor.