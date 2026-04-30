A Tecnotree divulga receita estável e forte rentabilidade no 1º trimestre de 2026 e mantém projeções para o ano todo
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A Tecnotree, provedora global de plataforma digital e serviços para tecnologias 5G com IA e nativas da nuvem, anunciou hoje seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2026, demonstrando receita estável, forte rentabilidade e uma carteira de pedidos robusta, apesar das incertezas geopolíticas nos mercados globais.
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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260429408156/pt/
Tecnotree Reports Stable Revenue and Strong Profitability in Q1 2026 and Maintains Full-Year Guidance
Principais destaques financeiros – 1º trimestre de 2026
- Receita de € 16,8 milhões (16,9 milhões), receita em moeda constante de € 17,1 milhões, +1,0% em relação ao ano anterior.
- EBIT de € 4,6 milhões (4,5 milhões), +1,8% em relação ao ano anterior.
- Margem EBIT de 27,4% (26,9%), +50 pontos base em relação ao ano anterior.
- Ganhos cambiais de EUR 1,0 milhão (-1,4).
- Lucro líquido de EUR 2,1 milhões (1,5), +36,5% em relação ao ano anterior.
- Fluxo de caixa livre (FCF) de EUR 0,2 milhão (1,0).
- Lucro por ação (LPA) de EUR 0,1 (0,1).
- Carteira de pedidos no final do período de EUR 105,4 milhões (70,3), +50,0% em relação ao ano anterior.
O primeiro trimestre de 2026 reflete receita estável, sustentada pela execução disciplinada em programas-chave para clientes e uma carteira de pedidos robusta. A empresa manteve-se lucrativa durante o período, com o fluxo de caixa livre refletindo atrasos temporários na cobrança em certas regiões em meio ao atual cenário geopolítico.
A receita do trimestre foi de EUR 16,8 milhões. A composição da receita reflete a fase de execução de programas de entrega em larga escala, principalmente nos mercados do Oriente Médio e África (MEA) e da Ásia-Pacífico (APAC), com as receitas de entrega representando uma parcela maior. O ambiente operacional durante o trimestre foi caracterizado por maior incerteza, o que impactou o cronograma de investimentos dos clientes e atrasou certos ciclos de decisão.
O desempenho operacional permaneceu sólido, com EBIT de € 4,6 milhões e margem EBIT de 27,4%, refletindo disciplina operacional consistente e escalabilidade da plataforma. A rentabilidade no trimestre também foi impulsionada por movimentos cambiais favoráveis.
O fluxo de caixa no trimestre foi impactado por desafios na cobrança em certas regiões devido ao ambiente vigente, levando a um acúmulo de contas a receber e um aumento no prazo médio de recebimento (DSO).
A Tecnotree continuou a aprimorar os recursos de sua plataforma durante o trimestre, avançando em sua cadeia de valor habilitada por IA para melhorar a experiência do cliente e desbloquear novas oportunidades de receita por meio de IA integrada em toda a sua pilha de BSS digital. A empresa também manteve o foco no aumento da eficiência em todas as funções internas e operações com clientes, principalmente por meio de operações orientadas por IA, incluindo relatórios e automação de processos, bem como recursos de manutenção preventiva e corretiva.
Padma Ravichander, CEO da Tecnotree, afirmou:
“Nosso desempenho no primeiro trimestre reflete a força da nossa execução e a resiliência do nosso modelo de negócios. Continuamos observando uma forte demanda em todos os nossos mercados, sustentada por uma carteira de pedidos robusta e um engajamento contínuo com os clientes. Nosso foco em inovação orientada por IA e eficiência operacional nos permite entregar valor consistente aos nossos clientes, ao mesmo tempo que fortalecemos nossa trajetória de crescimento a longo prazo.”
Durante o trimestre, a Tecnotree recebeu diversos reconhecimentos do setor, incluindo prêmios no Asia Telecom Awards 2025 como Iniciativa de IA do Ano e Iniciativa Digital do Ano na categoria MVNE/MVNO, além do prêmio CX Catalyst de Impacto no The Fast Mode Awards 2025.
A carteira de pedidos permaneceu robusta em € 105,4 milhões, impulsionada por novos pedidos na África e na América Latina, refletindo a demanda contínua pelos produtos e soluções da Tecnotree. Apoiada por uma carteira de pedidos sólida, execução disciplinada e inovação contínua da plataforma, a empresa permanece bem posicionada para um crescimento sustentado. A administração confirma que o desempenho financeiro da empresa permanece dentro do previsto e as projeções para o ano inteiro são mantidas em todas as principais métricas.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260429408156/pt/
Contato:
Prianca Ravichander
CMO & CCO, Tecnotree
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Fonte: BUSINESS WIRE