A Tecnotree divulga receita estável e forte rentabilidade no 1º trimestre de 2026 e mantém projeções para o ano todo

A Tecnotree, provedora global de plataforma digital e serviços para tecnologias 5G com IA e nativas da nuvem, anunciou hoje seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2026, demonstrando receita estável, forte rentabilidade e uma carteira de pedidos robusta, apesar das incertezas geopolíticas nos mercados globais.

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Tecnotree Reports Stable Revenue and Strong Profitability in Q1 2026 and Maintains Full-Year Guidance

Principais destaques financeiros – 1º trimestre de 2026

Receita de € 16,8 milhões (16,9 milhões), receita em moeda constante de € 17,1 milhões, +1,0% em relação ao ano anterior.

EBIT de € 4,6 milhões (4,5 milhões), +1,8% em relação ao ano anterior.

Margem EBIT de 27,4% (26,9%), +50 pontos base em relação ao ano anterior.

Ganhos cambiais de EUR 1,0 milhão (-1,4).

Lucro líquido de EUR 2,1 milhões (1,5), +36,5% em relação ao ano anterior.

Fluxo de caixa livre (FCF) de EUR 0,2 milhão (1,0).

Lucro por ação (LPA) de EUR 0,1 (0,1).

Carteira de pedidos no final do período de EUR 105,4 milhões (70,3), +50,0% em relação ao ano anterior.

O primeiro trimestre de 2026 reflete receita estável, sustentada pela execução disciplinada em programas-chave para clientes e uma carteira de pedidos robusta. A empresa manteve-se lucrativa durante o período, com o fluxo de caixa livre refletindo atrasos temporários na cobrança em certas regiões em meio ao atual cenário geopolítico.

A receita do trimestre foi de EUR 16,8 milhões. A composição da receita reflete a fase de execução de programas de entrega em larga escala, principalmente nos mercados do Oriente Médio e África (MEA) e da Ásia-Pacífico (APAC), com as receitas de entrega representando uma parcela maior. O ambiente operacional durante o trimestre foi caracterizado por maior incerteza, o que impactou o cronograma de investimentos dos clientes e atrasou certos ciclos de decisão.

O desempenho operacional permaneceu sólido, com EBIT de € 4,6 milhões e margem EBIT de 27,4%, refletindo disciplina operacional consistente e escalabilidade da plataforma. A rentabilidade no trimestre também foi impulsionada por movimentos cambiais favoráveis.

O fluxo de caixa no trimestre foi impactado por desafios na cobrança em certas regiões devido ao ambiente vigente, levando a um acúmulo de contas a receber e um aumento no prazo médio de recebimento (DSO).

A Tecnotree continuou a aprimorar os recursos de sua plataforma durante o trimestre, avançando em sua cadeia de valor habilitada por IA para melhorar a experiência do cliente e desbloquear novas oportunidades de receita por meio de IA integrada em toda a sua pilha de BSS digital. A empresa também manteve o foco no aumento da eficiência em todas as funções internas e operações com clientes, principalmente por meio de operações orientadas por IA, incluindo relatórios e automação de processos, bem como recursos de manutenção preventiva e corretiva.

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree, afirmou:

“Nosso desempenho no primeiro trimestre reflete a força da nossa execução e a resiliência do nosso modelo de negócios. Continuamos observando uma forte demanda em todos os nossos mercados, sustentada por uma carteira de pedidos robusta e um engajamento contínuo com os clientes. Nosso foco em inovação orientada por IA e eficiência operacional nos permite entregar valor consistente aos nossos clientes, ao mesmo tempo que fortalecemos nossa trajetória de crescimento a longo prazo.”

Durante o trimestre, a Tecnotree recebeu diversos reconhecimentos do setor, incluindo prêmios no Asia Telecom Awards 2025 como Iniciativa de IA do Ano e Iniciativa Digital do Ano na categoria MVNE/MVNO, além do prêmio CX Catalyst de Impacto no The Fast Mode Awards 2025.

A carteira de pedidos permaneceu robusta em € 105,4 milhões, impulsionada por novos pedidos na África e na América Latina, refletindo a demanda contínua pelos produtos e soluções da Tecnotree. Apoiada por uma carteira de pedidos sólida, execução disciplinada e inovação contínua da plataforma, a empresa permanece bem posicionada para um crescimento sustentado. A administração confirma que o desempenho financeiro da empresa permanece dentro do previsto e as projeções para o ano inteiro são mantidas em todas as principais métricas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Prianca Ravichander

CMO & CCO, Tecnotree

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