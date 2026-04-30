Envelhecimento aumenta demanda por serviços de saúde

No Brasil, o número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% em 12 anos, segundo o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados também apontam que o Brasil possui 6 milhões de mulheres a mais do que homens. Junto com o aumento da expectativa de vida e do envelhecimento da população, cresce também a demanda por assistência médica.



Vinicius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae, destaca que a proximidade do Dia das Mães (celebrado em 10 de maio) é uma oportunidade para discutir a importância de proteger aquelas pessoas que, no passado, cuidaram dos seus filhos.



De acordo com o executivo, serviços de assistência familiar que incluem dentista, clínica médica, desconto em farmácia, empréstimo de material ortopédico, entre outros benefícios, são vistos como uma forma de garantir o cuidado com mães idosas.



“Desde antes do nascimento, recebemos carinho e cuidado de nossas mães. Quando crescemos, podemos, enfim, começar a retribuir tudo o que recebemos de nossos pais quando éramos totalmente dependentes deles. Ter a certeza de que a mãe terá saúde de qualidade é um alívio, pois todo filho quer ver a mãe firme e forte em qualquer idade”, reflete Mello. O Grupo Riopae oferece um ecossistema de cuidados que vai de assistência médica a assistência funeral.



O CEO cita que, no geral, pessoas com mais de 65 anos costumam demandar maior atenção na parte da saúde, com idas mais frequentes ao médico, realização de exames de rotina e uso de medicamentos contínuos — mesmo em caso de idosos sem doenças crônicas e totalmente independentes, ele diz que os cuidados preventivos não devem ser negligenciados.



Com isso em mente, ele diz que o Grupo Riopae busca entregar serviços que atendam a pessoa em quaisquer circunstâncias. “Se sofreu uma lesão, pode contar com empréstimo de material ortopédico; se não consegue se locomover, pode contar com telemedicina; se está com dificuldade financeira, pode contar com descontos de até 90% em farmácias e consultas médicas com valores mais acessíveis”, detalha Mello.



Nos últimos anos, o CEO diz ter notado uma mudança de percepção por parte das famílias em relação à contratação de serviços de assistência familiar. Esse tipo de solução tem se tornado mais valorizado em um mundo no qual as pessoas prezam mais pelo planejamento e pela previsibilidade.



“Os serviços de assistência familiar têm crescido graças à percepção de que é necessário ser mais do que um plano funerário, mas, sim, um sinônimo de cuidado, com serviços que garantem tranquilidade e segurança. Atualmente, as pessoas buscam algo que sempre entregue mais do que o esperado”, finaliza.



Sobre o Grupo Riopae

Fundado em 2000, o Grupo Riopae já atendeu mais de 150 mil pessoas e oferece assistência funeral completa, clínica médica, seguro de vida, clínica odontológica, empréstimo de material ortopédico, orientação jurídica, clube de vantagens, sorteios semanais e assistência pet.

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