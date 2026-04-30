Grupo Riopae é tema de matéria em revista argentina

O Grupo Riopae foi tema de uma matéria publicada na revista Mundo Funerario, mídia argentina especializada no segmento de serviços funerários. Na edição de abril, o CEO do Grupo Riopae, Vinicius Chaves de Mello, comentou as tendências para o futuro do setor.



A matéria destaca o modelo de negócios do grupo, que oferece também assistência médica preventiva, programas de farmácia, orientação jurídica, apoio psicológico e assistência pet. Mello defende que o setor funerário não deve existir apenas para o momento do falecimento e que atue também na promoção da qualidade de vida dos clientes.



“A Riopae tem buscado se adaptar às novas exigências do mercado, oferecendo serviços que fazem a diferença na vida das pessoas. Queremos ser um porto seguro para as famílias, com um ecossistema de benefícios e serviços para todos os momentos”, pontua Mello.



Ele frisa que essa visão da empresa é reflexo de uma transformação cultural profunda, pois agora as famílias buscam previsibilidade, segurança e tranquilidade. Antes, era mais comum que serviços funerários só fossem buscados nos momentos de luto, afirma.



Na publicação da Mundo Funerario, Mello mencionou ainda que a Riopae obteve um aumento de 17,7% no faturamento de 2025. A matéria na revista argentina detalha que a tecnologia está transformando o setor funerário, com transmissões online, memoriais digitais e ferramentas que acompanham as famílias em todas as etapas do luto. Ainda assim, diz que o essencial continua sendo a abordagem humanizada, com base em empatia e respeito.



“Empresas que querem se destacar precisam ter, como princípio ético, a preocupação em proteger, amparar e melhorar a qualidade de vida das famílias associadas, com uma solução completa. O Grupo Riopae, por exemplo, está atento às demandas do mercado para oferecer serviços alinhados com as necessidades de amparo, segurança e confiança do público”, revela Mello.

“Recebemos o destaque na revista Mundo Funerário com orgulho, por nossa dedicação ao longo desses 26 anos de história ter sido reconhecida internacionalmente. Isso representa um novo passo no nosso posicionamento como administradora de benefícios assistenciais e amparo ao luto da região metropolitana do Rio de Janeiro”, acrescenta o CEO.

Mercado de serviços funerários vive crescimento

De acordo com a consultoria Grand View Research, o mercado global de serviços funerários e de cremação deve atingir um tamanho de US$ 98,5 bilhões em 2030. O número representa um crescimento em relação aos US$ 70,6 bilhões estimados para 2024.

A Grand View Research avalia que o crescimento do setor é impulsionado por fatores como o aumento da população idosa, a maior incidência de doenças e o avanço dos gastos com saúde, que contribuem para maior expectativa de vida e, consequentemente, maior demanda por serviços funerários.

O aumento da renda das famílias e a presença consolidada de empresas locais também fortalecem a expansão desse mercado, descrito pela consultoria como altamente competitivo, com a presença de empresas de todos os portes, desde pequenos negócios até grandes multinacionais.

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Para saber mais, basta acessar o site do Grupo Riopae: https://riopae.com.br/home?