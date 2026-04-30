GMAD cria campanha para aumentar giro no varejo

Lançada no início de março deste ano, a Bola da Vez, da GMAD, propõe uma agenda contínua de ativações comerciais no setor moveleiro. A dinâmica prevê ciclos recorrentes, nos quais produtos são apresentados a cada 15 dias, criando um ritmo constante de negociações, divulgação e incentivo às vendas nas lojas da rede.

Diferente de iniciativas pontuais, a proposta da Bola da Vez é estabelecer uma cadência ao longo do semestre, permitindo maior previsibilidade na execução e melhor organização da operação. A estratégia busca transformar o sell-out em um processo estável, sustentado por planejamento prévio e alinhamento entre os diferentes agentes da cadeia.

Segundo Fabiane Arcenio, diretora de marketing do Grupo GMAD, “entre os principais focos estão o aumento do giro de produtos, a ampliação da competitividade comercial e o estímulo ao engajamento interno. A estrutura também evidencia indicadores de desempenho associados à proposta”.

A dinâmica da Bola da Vez contempla etapas bem definidas ao longo do processo. O fluxo inclui a seleção de produtos, negociação com fornecedores, realização de pedidos, divulgação nas lojas, acompanhamento dos resultados e premiações, que reforçam um ambiente mais orientado a metas e desempenho.

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Para apoiar esse desdobramento, a GMAD também disponibiliza materiais de suporte, como vídeos, peças gráficas e conteúdos para canais digitais. Fabiane reforça que “esses recursos contribuem para padronizar as mensagens, facilitar a implementação e ampliar o alcance das iniciativas junto aos clientes. Com isso, a Bola da Vez se posiciona como uma frente voltada ao impulso de vendas, ao aumento do giro de produtos e ao fortalecimento da conexão entre fornecedores, rede e times comerciais. O projeto reflete uma abordagem estruturada de mercado, com foco em integração e geração de resultados sustentáveis no varejo moveleiro”.