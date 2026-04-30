CEO da Digi é reconhecido por liderança em incentivos

O CEO da Digi, Cristiano Miano, foi reconhecido com o prêmio Incentive Industry Influencer Award 2025 como uma das personalidades mais relevantes do setor de incentivos em nível global. Promovido pela Incentive Marketing Association (IMA), o IMA Summit Awards foi realizado no início de julho deste ano, na cidade de Austin, no Texas, Estados Unidos. O profissional também está concorrendo à edição de 2026 da mesma premiação.



À frente da Digi, holding brasileira de marketing de incentivo e tecnologia B2B, Cristiano Miano acumula mais de 25 anos de experiência em publicidade, comunicação e tecnologia. Sob sua liderança, a empresa desenvolve campanhas e programas de recompensas que buscam impactar grandes corporações, unir inovação e criatividade para impulsionar desempenho e fidelização.



Para Cristiano, o reconhecimento reflete o trabalho coletivo de uma equipe que enxerga no incentivo uma ferramenta capaz de transformar empresas e impulsionar resultados. “Profissionalmente, é um marco que reforça a relevância do marketing de incentivo brasileiro no cenário global. Pessoalmente, é uma confirmação de que propósito, estratégia e pessoas andam lado a lado quando o objetivo é inspirar o extraordinário”, afirma.

Segundo o empresário, o Brasil se destaca como um dos mercados mais criativos e resilientes do mundo. Para ele, o reconhecimento internacional de um profissional brasileiro evidencia a contribuição do país com novas ideias e modelos para o setor de incentivos.



“Esse prêmio ajuda a abrir portas, gerar diálogo e mostrar que o marketing de incentivo feito aqui tem profundidade estratégica, impacto real e sensibilidade humana, uma combinação que o mundo precisa conhecer melhor”, detalha.



Ainda de acordo com o especialista, quando bem estruturado, um programa de incentivo não apenas recompensa, mas também inspira, educa e conecta pessoas em torno de um propósito comum.



“Durante muito tempo, o incentivo foi visto apenas como uma forma de premiar resultados. Hoje, ele é um dos principais instrumentos de gestão de cultura e engajamento. A evolução está em entender que reconhecimento é sobre comportamento, pertencimento e propósito, não só sobre pontuação”, avalia.

Atualmente, um dos maiores desafios é a visão de curto prazo, segundo Cristiano. Ele alerta que muitas empresas ainda enxergam o incentivo como uma campanha e não como uma estratégia contínua de relacionamento e cultura.



“Outro ponto é a falta de indicadores que conectem engajamento e resultado de negócio, algo que estamos transformando com o uso de dados, tecnologia e storytelling estratégico. Incentivar é gerar movimento, e isso exige consistência”, acrescenta.

O incentivo como força de transformação cultural

Cada vez mais alinhado a tendências globais como diversidade, bem-estar e sustentabilidade, o setor de incentivos tem ampliado seu papel dentro das organizações. De acordo com o CEO da Digi, esses temas não devem ser tratados como pautas paralelas, mas colocados no centro das estratégias corporativas. Incentivar é reconhecer pessoas, o que envolve respeitar diferenças, promover equilíbrio e gerar impacto positivo.



“Programas que trazem diversidade, bem-estar e sustentabilidade, na prática, têm resultados mais sólidos e humanos. É assim que o marketing de incentivo deixa de ser uma ferramenta comercial e se torna uma força de transformação cultural”, enfatiza.



Para os próximos anos, o empresário explica que o caminho está em programas de incentivo cada vez mais inteligentes, integrados e com propósito. Ele também acredita que o futuro do setor será marcado por uma integração ainda mais intensa entre tecnologia e emoção, com o avanço da gamificação, da inteligência artificial e do reconhecimento em tempo real.



“Tudo isso vai fortalecer a capacidade das marcas de inspirar e engajar de forma genuína. O futuro do incentivo é humano, mas amplificado pela tecnologia”, conclui.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para saber mais sobre as soluções da Digi, basta acessar: https://www.digi.ag/