Estética in Rio 2026 debate saúde, nutrição e bem-estar

O Rio de Janeiro recebe, entre os dias 16 e 18 de maio de 2026, o Estética in Rio, no Riocentro. O evento reúne feira de negócios e programação científica voltadas aos segmentos de saúde, nutrição e bem-estar, com a participação de profissionais, empresas e especialistas.

A área de exposição apresenta produtos, equipamentos e serviços destinados a clínicas, consultórios e centros especializados. Paralelamente, a programação inclui congressos técnicos que abordam diferentes frentes da saúde integrativa. E dezenas de workshops gratuitos.

Entre eles, o Nutri in Rio traz discussões sobre comportamento alimentar, metabolismo, longevidade e estratégias nutricionais aplicadas à prática clínica. O uso de medicamentos voltados ao controle de peso e seus impactos na rotina dos profissionais também integra os debates, ao lado de temas como seletividade alimentar, alimentação baseada em produtos in natura e abordagens voltadas à qualidade de vida.

A programação contempla ainda conteúdos sobre metabolismo hormonal, sarcopenia, nutrição oncológica e o uso de tecnologias no acompanhamento de pacientes. Participam profissionais da saúde, pesquisadores e especialistas de diferentes áreas.

“Estamos acompanhando um movimento de integração entre áreas que historicamente atuavam de forma separada, e isso se reflete nos temas discutidos ao longo do evento”, afirma Fátima Facuri, CEO do Grupo Estética In.

Além das atividades técnicas, o evento movimenta o turismo de negócios no Rio de Janeiro, com impacto em setores como hotelaria, transporte e serviços.

Panorama científico e técnico

A programação do Estética in Rio reúne congressos e fóruns voltados à prática clínica, gestão, inovação e saúde integrativa, distribuídos ao longo dos três dias de evento.

Saúde estética, prática clínica e gestão profissional

19º CCISE – Congresso Científico Internacional de Saúde Estética

16 a 18/05 - Programação com foco em prática clínica, gestão e atualização profissional, abordando temas como comportamento de mercado, estratégias de atendimento, lipedema, peeling, ritmo biológico, bioestimulação muscular, drenagem linfática, intercorrências no pós-operatório e integração entre estética e saúde.

Harmonização e procedimentos estéticos avançados

6º Congresso Internacional de Estetas e Harmonizadores

16 a 18/05 - Conteúdos voltados à harmonização facial e corporal, incluindo técnicas com ácido hialurônico, toxina botulínica, bioestimuladores, CO2, HIFU e fios de PDO, além de abordagens sobre anatomia, prevenção de intercorrências, rejuvenescimento e procedimentos corporais.

Longevidade e regeneração como eixo de debate

Regenera Longevity – Fórum de Epigenética e Regeneração

16 a 18/05 - Programação dedicada à longevidade, regeneração tecidual, biohacking, eixo intestino-pele, fotobiomodulação e estratégias clínicas integrativas.

Nutrição aplicada à saúde e ao bem-estar

Nutri in Rio

16 a 18/05 - Conteúdos voltados à nutrição aplicada à prática clínica, abordando comportamento alimentar, metabolismo, sarcopenia, nutrição oncológica e estratégias voltadas à qualidade de vida.

Serviço:

Estética in Rio 2026

Data: 16 a 18 de maio de 2026 – 10h às 19h

Local: Riocentro – Rio de Janeiro (RJ)

Nutri in Rio

Data: 16 a 18 de maio de 2026

Local: Riocentro – Rio de Janeiro (RJ)

Imprensa: Grupo Letra Comunicação

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Adriane Lopes: (21) 99947-6231