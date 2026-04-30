Cooperativas de crédito ganham espaço no sistema financeiro
As cooperativas de crédito têm ampliado de forma contínua sua participação no sistema financeiro brasileiro. Dados do Banco Central indicam crescimento acima da média do setor, com avanço dos ativos, das operações de crédito e das captações. O modelo também está presente em grande parte dos municípios, acompanhando as transformações do mercado financeiro nacional.
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As cooperativas de crédito têm ampliado de forma contínua sua participação no sistema financeiro brasileiro, consolidando-se como instituições relevantes em um ambiente marcado por juros elevados, maior rigor regulatório e busca por estabilidade institucional. Dados do Banco Central do Brasil mostram que o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC) encerrou 2024 com R$ 885 bilhões em ativos, crescimento de 21,1% em relação ao ano anterior, superando a média de expansão do Sistema Financeiro Nacional (SFN), conforme o Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo 2024.
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De acordo com o mesmo levantamento oficial, as cooperativas de crédito somaram R$ 529,7 bilhões em operações de crédito e R$ 708 bilhões em captações em 2024, mantendo índices de capital considerados adequados pela autoridade monetária, mesmo diante de um cenário de maior risco de crédito.
Além da expansão financeira, o cooperativismo de crédito se destaca pela capilaridade territorial. As cooperativas estão presentes em 58% dos municípios brasileiros e, em 469 cidades, são a única instituição financeira com atendimento presencial, segundo dados consolidados pelo Banco Central do Brasil.
O crescimento do setor está associado à atuação dos sistemas cooperativos nacionais. O Sistema Sicoob, por exemplo, reúne centenas de cooperativas singulares e está presente em mais de 2,4 mil municípios brasileiros, combinando escala nacional com gestão descentralizada.
Inserido nesse contexto, o Sicoob Credicom completa 34 anos de atuação em 2026. Autorizada e supervisionada pelo Banco Central, a cooperativa encerrou 2025 com R$ 9.68 bilhões em ativos e uma base superior a 133 mil cooperados, conforme dados divulgados em balanços públicos e reportagens especializadas.
Em relação ao resultado do exercício de 2025, a cooperativa informou que irá distribuir R$ 209 milhões em sobras, amplamente conhecido como “cashback”, aos cooperados em 2026. No modelo cooperativista, estas sobras representam a devolução proporcional dos resultados aos associados, conforme previsto na legislação do setor.
Para o presidente da cooperativa, Dr. João Augusto Oliveira Fernandes, os indicadores refletem características estruturais do cooperativismo de crédito: “O desempenho das cooperativas de crédito ao longo do tempo mostra que a combinação entre gestão prudente, proximidade com os cooperados e observância às regras do sistema financeiro contribui para a sustentabilidade dessas instituições, inclusive em contextos econômicos mais desafiadores”.
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Com crescimento consistente, supervisão regulatória e presença territorial ampliada, as cooperativas de crédito seguem ganhando relevância na estrutura do sistema financeiro brasileiro, ampliando sua participação de forma gradual e acompanhando as transformações do mercado.
Website: https://credicom.com.br/