FavEla empoder@ abre inscrições para mulheres de Manaus

No Amazonas, as mulheres desempenham papel central na economia. Segundo dados do Censo Demográfico 2022, elas representam 50,1% da população (cerca de 1,9 milhão de pessoas), majoritariamente pardas, indígenas e pretas, e encontram no empreendedorismo uma alternativa relevante diante das limitações do mercado formal, refletidas no salário médio inicial de cerca de R$ 1,5 mil.

É nesse cenário que a Softex e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciam o lançamento do programa FavEla empoder@ em Manaus, iniciativa voltada à inclusão produtiva e ao fortalecimento do empreendedorismo feminino em territórios periféricos da Zona Oeste da cidade.

A iniciativa tem como público prioritário mulheres em situação de vulnerabilidade social, residentes em bairros periféricos de Manaus, com atenção especial a mães, mulheres pretas, pardas, indígenas e mulheres trans, e busca ampliar oportunidades de geração de renda e autonomia econômica de forma conectada à realidade local.

Capacitação, aceleração e capital semente para apoiar o negócio

O programa FavEla empoder@ está estruturado em três etapas. A primeira, com duração de dois meses, oferecerá 210 vagas para capacitação profissional em áreas como manicure e pedicure, design de sobrancelhas, costura e marketing. As participantes terão aulas presenciais, receberão kits com insumos e ferramentas, além de apoio para transporte e alimentação.

Na segunda fase, 100 mulheres seguirão para uma jornada de dois meses de aceleração empreendedora que inclui mentorias individuais práticas voltadas à estruturação dos negócios abordando gestão, educação financeira, marketing, vendas e uso de tecnologia.

A etapa final tem quatro meses de duração e contemplará o acesso de 100 mulheres ao Favela Estúdio, um conjunto de serviços online e presenciais para apoiar na gestão e estruturação dos negócios. Ele abrangerá suporte em marketing digital, jurídico, contabilidade e gestão financeira. As participantes também poderão receber capital semente e participar de um Salão de Negócios, visando a conexão com parceiros e oportunidades de investimento.

O FavEla Empoder@ faz parte da iniciativa BNDES Periferias, criada pelo Banco para ampliar oportunidades econômicas, promover diversidade e reduzir desigualdades nas periferias brasileiras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações e inscrições, que prosseguem até o dia 15 de maio, o acesso deverá ser realizado pelo link https://favelaempodera.softex.br/