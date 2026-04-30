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Pearson debate inovações para carreiras na Bett Brasil 2026

Diretora de Higher Education Latam, Heloisa Avilez participa de painel que aborda como IA impulsiona novos modelos no ensino superior e desafia instituições a se tornarem flexíveis, conectadas ao mercado e orientadas ao desenvolvimento de competências

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Repórter
30/04/2026 13:56

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Public speaker doing presentation at tech forum event, explore ways emerging AI technologies can positively enhance companies workforce. Indian woman promoting artificial intelligence solutions
Public speaker doing presentation at tech forum event, explore ways emerging AI technologies can positively enhance companies workforce. Indian woman promoting artificial intelligence solutions crédito: DINO

A Pearson está presente em mais uma edição da Bett Brasil, que acontece nos dias 5 a 8 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. A diretora de Higher Education para a América Latina na Pearson, Heloisa Avilez, participa da sessão “Ensino Superior em (R)evolução: IA como motor de inovação e novos modelos educacionais”, na terça-feira (5), das 15h às 16h. O painel será mediado pela jornalista Martha Funke, do Valor Econômico e contará, ainda, com as participações de Fabiane Franciscone, reitora do UniSenai Paraná e Andrea Paiva, diretora de pós-graduação da FIAP.

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Na palestra, Heloisa aborda como a inteligência artificial está acelerando mudanças no ensino superior e evidenciando a necessidade de modelos mais flexíveis e centrados na preparação do aluno para os desafios atuais. A executiva também discute os desafios enfrentados pelas IES na América Latina para acompanhar esse movimento, especialmente diante de estruturas acadêmicas tradicionais e da crescente demanda por aprendizagem contínua, personalizada e conectada ao desenvolvimento de habilidades para a vida e o mercado de trabalho.

“Estamos vivendo uma mudança profunda no ensino superior, em que a IA deixa de ser apenas uma ferramenta de apoio e passa a impulsionar novos modelos de aprendizagem. O grande desafio das instituições de ensino superior é evoluir para estruturas mais flexíveis, capazes de acompanhar a velocidade das transformações do mercado e preparar os alunos para aprender continuamente ao longo da vida”, afirma Avilez.

Outro ponto será o papel de iniciativas como microcertificações e trilhas de aprendizagem mais curtas, que ganham relevância em um contexto em que habilidades precisam ser constantemente atualizadas. Segundo Avilez, a evolução do setor passa por integrar essas soluções ao núcleo das instituições, com foco no desenvolvimento de competências práticas e na geração de valor ao longo da vida.

Estandes destacam soluções integradas

Durante o evento, a Pearson também contará com dois estandes. Um deles será dedicado à Wizard by Pearson, enquanto o outro reunirá soluções de ELL (Inglês para instituições privadas, inglês para governo e Assessments) e Higher Education com soluções de aprendizagem que apoiam a formação acadêmica e profissional alinhadas à BNCC Computação.

No espaço Wizard by Pearson, haverá o lançamento da parceria com a Strawbees, edtech sueca reconhecida por suas soluções educacionais voltadas ao ensino de STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). A iniciativa integra a proposta da Wizard for Schools, que retorna à Bett Brasil com um posicionamento ampliado: mais do que o ensino de inglês, a marca passa a atuar como parceira estratégica de escolas na formação de alunos preparados para os desafios do futuro.

A solução responde a um dos principais gargalos do ensino bilíngue no país — a dificuldade de garantir qualidade e consistência na entrega pedagógica — ao combinar metodologia, tecnologia e qualificação docente em um modelo integrado. Nesse contexto, a parceria com a Strawbees adiciona uma camada prática e experimental à aprendizagem, incentivando criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas desde a base.

Como característica, o modelo da Wizard for Schools também contempla a formação e certificação de professores com base em padrões internacionais, além de ferramentas que permitem acompanhar a evolução dos alunos com maior precisão. Isso possibilita às escolas não apenas oferecer o ensino de inglês, mas estruturar uma jornada consistente de aprendizagem, com resultados mensuráveis e alinhados às exigências de um mercado cada vez mais orientado por habilidades.

“Acreditamos que o futuro da educação passa por experiências mais integradas, que conectem aprendizagem, habilidades e aplicação prática no mundo real. Essa iniciativa reforça nosso compromisso de apoiar escolas e alunos em jornadas mais completas e alinhadas às transformações do mercado”, destaca Fernando Lugó, diretor de Marketing Latam da Pearson.

Educação e inovação

Com mais de 176 anos de atuação e presença em mais de 200 países, a Pearson desenvolve experiências de aprendizagem flexíveis e acessíveis, fundamentadas na ciência da aprendizagem e potencializadas por inteligência artificial. A empresa também atua no desenvolvimento de avaliações e no apoio a empresas e governos para reduzir lacunas de habilidades em um cenário de rápidas transformações tecnológicas.

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No Brasil, um de seus principais mercados globais, a Pearson atua em três frentes: ensino de inglês, ensino superior e aprendizagem corporativa. Entre os destaques estão a atuação da rede Wizard by Pearson, a Biblioteca Virtual — maior acervo digital acadêmico do país — e soluções voltadas à qualificação e requalificação profissional, com foco em competências do futuro.



Website: http://pearsonplc.com

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