Brasileiros disputam etapa da IMSA após Interlagos

Os pilotos brasileiros Celso Neto e Raphael Reis disputam, neste fim de semana, a terceira etapa do IMSA Michelin Pilot Challenge, no circuito de Laguna Seca, em Monterey, nos Estados Unidos. A participação ocorre poucos dias após a etapa de endurance do TCR South America, realizada em Interlagos. Na corrida disputada no Brasil, Raphael Reis conquistou a vitória, enquanto Celso Neto terminou entre os cinco primeiros colocados. Após a etapa, a dupla seguiu para a Califórnia para dar continuidade à temporada internacional.

Os dois pilotos competem no carro #77, modelo CUPRA León VZ TCR, pela equipe Stallion Motorsports. A equipe busca transformar o desempenho apresentado nas primeiras etapas em um resultado entre os primeiros colocados. Na abertura da temporada, em Daytona, o time conquistou a pole position.

Circuito apresenta características técnicas específicas

O WeatherTech Raceway Laguna Seca possui 3,6 km de extensão e é conhecido por trechos técnicos, incluindo a sequência de curvas chamada “Corkscrew”. O ponto apresenta uma descida acentuada e exige precisão na condução. Celso Neto destacou a adaptação da equipe entre diferentes campeonatos. “Vir de um resultado positivo em Interlagos nos dá uma confiança extra. O CUPRA tem se mostrado competitivo e a equipe vem trabalhando na transição entre os campeonatos. Laguna Seca exige precisão, e esse é o foco para a etapa”, afirmou.

Raphael Reis também comentou sobre o momento da equipe. “A vitória em Interlagos foi importante e agora o foco está no IMSA. Laguna Seca é uma pista técnica, onde detalhes fazem diferença. A expectativa é manter o desempenho apresentado desde o início da temporada”, disse.

Equipe amplia atuação internacional

A participação na etapa em Monterey faz parte da estratégia da Stallion Motorsports de atuar em competições no Brasil e no exterior. A equipe disputa o IMSA Michelin Pilot Challenge e também integra o grid do TCR South America. O diretor de comunicação da equipe, Flávio Bergmann, comentou sobre a atuação da equipe em diferentes mercados. “A equipe tem ampliado sua presença internacional. A participação em campeonatos no Brasil e nos Estados Unidos faz parte do planejamento de longo prazo, conectando diferentes cenários do automobilismo”, ressaltou.

A programação oficial da etapa começa na sexta-feira, 1º de maio, com treinos livres. A corrida principal, com duração de 120 minutos, será realizada no sábado, 2 de maio, com transmissão nas plataformas oficiais da IMSA.

Serviço:

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Evento: WeatherTech Raceway Laguna Seca 120

Data: de 1º a 3 de maio de 2026

Local: Monterey, Califórnia (EUA)

Equipe: Stallion Motorsports (CUPRA León VZ TCR #77)

Onde acompanhar: site oficial da IMSA, Instagram e YouTube