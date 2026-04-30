A Ecolab Life Sciences expande capacidades globais de bioprocessamento com novo Centro Avançado de Desenvolvimento e Aplicações na Coreia

Com base no crescimento contínuo e no forte desempenho de seus negócios em Ciências da Vida, a Ecolab está expandindo ainda mais suas capacidades globais de bioprocessamento para apoiar fabricantes biofarmacêuticos em todo o mundo. Hoje, a Ecolab Life Sciences anunciou a inauguração de um novo Laboratório de Aplicações de Bioprocessamento (BPAL) em Dongtan, Coreia, sua primeira instalação de bioprocessamento na Ásia. O novo centro fortalece ainda mais a presença global da empresa em Ciências da Vida e apoia clientes que operam em um dos mercados de fabricação biofarmacêutica mais avançados do mundo.

A unidade de bioprocessamento da Coreia (BPAL) oferece suporte a uma gama completa de atividades de desenvolvimento de processos, desde testes iniciais até estudos que replicam a fabricação em escala, aproveitando a rede de aplicações de bioprocessamento já estabelecida da Ecolab nos Estados Unidos e no Reino Unido. A unidade permite a colaboração direta com os especialistas em bioprocessamento da Ecolab para ajudar os clientes a otimizar os processos de purificação, aumentar a eficiência de custos e processos e avançar com os programas rumo à comercialização.

A Coreia emergiu como um centro global para a fabricação biofarmacêutica, particularmente de biossimilares que ampliam o acesso a terapias avançadas em todo o mundo. Nesse ambiente altamente competitivo, os fabricantes precisam de agilidade, rigor técnico e alinhamento com os padrões globais. Com especialistas em bioprocessamento agora alocados localmente, os clientes podem progredir no desenvolvimento de forma mais eficiente, evitando transferências de materiais para o exterior, mantendo a consistência e a eficiência de custos em todas as operações globais.

“Os fabricantes biofarmacêuticos em toda a Ásia estão sob crescente pressão para escalar rapidamente, atendendo às exigentes expectativas regulatórias e de desempenho”, disse Jenny Tan, vice-presidente e gerente-geral da Ecolab Life Sciences para a região Ásia-Pacífico e Índia. “A BPAL Korea fortalece nossa capacidade de trabalhar lado a lado com os clientes, unindo profundo conhecimento local à rede global e integrada de bioprocessamento da Ecolab.”

A BPAL Korea é o exemplo mais recente do investimento de longo prazo da Ecolab Life Sciences no setor de ciências da vida, baseado na inovação contínua em todo o portfólio de bioprocessamento da empresa, incluindo suas tecnologias de resinas de afinidade. Ao expandir sua rede global de centros de desenvolvimento e aplicações, a Ecolab Life Sciences ajuda os clientes a impulsionar o crescimento e a escalar terapias avançadas com rapidez, confiabilidade e segurança em todo o mundo.

Para saber mais sobre as capacidades de desenvolvimento de bioprocessos da Ecolab Life Sciences e como a BPAL Korea oferece suporte a processos de purificação escaláveis ??e prontos para aprovação regulatória, acesse o site da Ecolab Purolite™ Resins aqui.

Sobre a Ecolab

Parceira de confiança de milhões de clientes, a Ecolab (NYSE:ECL) é líder global em soluções e serviços de água, higiene e prevenção de infecções que protegem pessoas e recursos vitais para a vida. Há mais de um século, a Ecolab impulsiona a inovação integrando soluções baseadas na ciência, insights orientados por dados, tecnologia de IA e serviços de excelência. Essa combinação única permite que a Ecolab trabalhe em parceria com seus clientes para definir o que significa excelência e implementá-la em suas operações, ajudando-os a alcançar o máximo desempenho. Hoje, a Ecolab gera US$ 16 bilhões em vendas anuais, emprega 48.000 colaboradores e atende clientes em mais de 170 países e 40 setores. A empresa ajuda a proteger um terço da produção mundial de alimentos e um quarto da energia gerada, oferecendo soluções inovadoras para os setores de alimentos, hotelaria, saúde, data centers, microeletrônica e ciências da vida. Como a empresa líder mundial em água, a Ecolab desempenha um papel fundamental no crescimento da IA, atendendo a todas as necessidades hídricas da computação avançada — desde água ultrapura para a fabricação de chips até soluções hídricas que sustentam a IA, passando por sistemas de resfriamento líquido direto para computação de alta densidade, que melhoram o desempenho e reduzem o impacto ambiental por meio do uso circular da água. Na área de ciências biológicas, a Ecolab oferece soluções completas que apoiam o desenvolvimento e a fabricação de medicamentos que salvam vidas, ajudando os clientes a operar com segurança e consistência em grande escala, ao mesmo tempo que melhoram o desempenho e reduzem o impacto ambiental. Por meio de sua abordagem abrangente, a Ecolab protege o que é vital, com a meta de, até 2030, ajudar a proteger 2 bilhões de pessoas contra infecções e conservar água potável suficiente para 1 bilhão de pessoas, enquanto continua a aprimorar o desempenho dos negócios.

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(ECL-C)

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Joseph Durrant

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