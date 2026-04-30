Hospital público no Marajó faz cirurgia inédita em bebê

O Hospital Regional Público do Marajó (Breves/PA), da rede pública do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) desde 2010, realizou em abril a primeira cirurgia de correção de mielomeningocele (chamada de espinha bífide) do arquipélago paraense.

O procedimento foi feito em um recém-nascido com menos de 24 horas de vida. A intervenção evitou que a família do bebê precisasse ser transferida para a capital do estado, Belém, trajeto unicamente por transporte fluvial em torno de oito horas de viagem.

Prevenção

Segundo o neurocirurgião Murillo Braga, da equipe cirúrgica, grande parte desse tipo de malformação pode ser prevenida com planejamento familiar e suplementação de ácido fólico, antes da gestação e durante as primeiras semanas de gravidez. “É uma medida simples, que reduz significativamente o risco de defeitos no fechamento do tubo neural”.

Segundo o médico, a mielomeningocele é uma malformação congênita em que a coluna do bebê não se fecha completamente durante a gestação. Isso deixa a medula espinhal exposta e sob risco de infecção e de lesão neurológica permanente. A correção cirúrgica precisa ser feita o mais cedo possível após o nascimento, idealmente nas primeiras horas de vida. “O recém-nascido foi atendido com menos de 24 horas de vida”, diz.

Logística

Na avaliação do diretor médico da unidade, Marcello Ferreira, a cirurgia reflete o amadurecimento técnico e institucional do hospital. “Resolver uma urgência neurocirúrgica dessa magnitude aqui em Breves, intervindo com menos de 24 horas para garantir a melhor qualidade de vida possível para esse bebê, prova que a gestão focada em resultados transforma vidas", comemora. "É uma vitória técnica, vitória da logística médica na Amazônia e acima de tudo, um motivo para dizermos com muito orgulho: feliz em ser SUS”, destaca.

Sobre o INDSH

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O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, constituída em 1959. Com cerca de 7.500 empregados diretos, atualmente o INDSH administra 23 unidades de saúde no país, entre hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), em seis estados, num total de mais de 1.360 leitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), num total de nove milhões de pacientes potenciais.