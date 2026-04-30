Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Hospital público no Marajó faz cirurgia inédita em bebê

Procedimento de correção de mielomeningocele foi realizado em unidade hospitalar no arquipélago do Norte paraense.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
30/04/2026 13:10

compartilhe

SIGA
×
Hospital público no Marajó faz cirurgia inédita em bebê
Hospital público no Marajó faz cirurgia inédita em bebê crédito: DINO

O Hospital Regional Público do Marajó (Breves/PA), da rede pública do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) desde 2010, realizou em abril a primeira cirurgia de correção de mielomeningocele (chamada de espinha bífide) do arquipélago paraense.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O procedimento foi feito em um recém-nascido com menos de 24 horas de vida. A intervenção evitou que a família do bebê precisasse ser transferida para a capital do estado, Belém, trajeto unicamente por transporte fluvial em torno de oito horas de viagem.

Prevenção

Segundo o neurocirurgião Murillo Braga, da equipe cirúrgica, grande parte desse tipo de malformação pode ser prevenida com planejamento familiar e suplementação de ácido fólico, antes da gestação e durante as primeiras semanas de gravidez. “É uma medida simples, que reduz significativamente o risco de defeitos no fechamento do tubo neural”.

Segundo o médico, a mielomeningocele é uma malformação congênita em que a coluna do bebê não se fecha completamente durante a gestação. Isso deixa a medula espinhal exposta e sob risco de infecção e de lesão neurológica permanente. A correção cirúrgica precisa ser feita o mais cedo possível após o nascimento, idealmente nas primeiras horas de vida. “O recém-nascido foi atendido com menos de 24 horas de vida”, diz.

Logística

Na avaliação do diretor médico da unidade, Marcello Ferreira, a cirurgia reflete o amadurecimento técnico e institucional do hospital. “Resolver uma urgência neurocirúrgica dessa magnitude aqui em Breves, intervindo com menos de 24 horas para garantir a melhor qualidade de vida possível para esse bebê, prova que a gestão focada em resultados transforma vidas", comemora. "É uma vitória técnica, vitória da logística médica na Amazônia e acima de tudo, um motivo para dizermos com muito orgulho: feliz em ser SUS”, destaca.

Sobre o INDSH

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, constituída em 1959. Com cerca de 7.500 empregados diretos, atualmente o INDSH administra 23 unidades de saúde no país, entre hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), em seis estados, num total de mais de 1.360 leitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), num total de nove milhões de pacientes potenciais.



Website: http://www.indsh.org.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay