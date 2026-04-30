Dubai registra o menor número de minutos perdidos por cliente no mundo, com apenas 49 segundos por ano

Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, diretor executivo da Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA), anunciou que a DEWA estabeleceu um novo recorde mundial para o menor número de minutos perdidos por cliente (CML, na sigla em inglês), com apenas 0,82 minutos (cerca de 49 segundos) por ano. Com essa conquista significativa, a DEWA superou seu próprio recorde mundial anterior de 0,94 minutos em 2024, representando uma melhoria de cerca de 13%.

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Dubai records the world’s lowest electricity customer minutes lost at just 49 seconds per year (Photo: AETOSWire)

“Trabalhamos em consonância com a visão e as diretrizes de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro dos Emirados Árabes Unidos e Governante de Dubai, para fornecer a melhor infraestrutura de eletricidade e água do mundo. Utilizamos as mais recentes tecnologias da Quarta Revolução Industrial, em particular a inteligência artificial, que estamos integrando integralmente às estratégias e operações da DEWA. A rede inteligente é um pilar fundamental da estratégia da DEWA para fornecer serviços de acordo com os mais altos padrões de disponibilidade, confiabilidade e eficiência. Isso apoia o Plano Diretor Urbano de Dubai 2040 e a Agenda Econômica de Dubai (D33), que buscam consolidar a posição de Dubai entre as três principais cidades globais”, afirmou Al Tayer.

Al Tayer explicou que a Rede Inteligente, que a DEWA está implementando com investimentos totais de AED 7 bilhões até 2035, oferece recursos avançados que aprimoram a eficiência da transmissão e distribuição de energia, reduzem interrupções, minimizam perdas, melhoram a gestão da carga elétrica e aumentam a satisfação dos clientes e de todas as partes interessadas. Um dos principais programas é o Sistema Automático de Restauração de Redes Inteligentes, o primeiro do gênero no Oriente Médio e Norte da África. O sistema permite o controle, gerenciamento e monitoramento remotos e ininterruptos, sem intervenção humana, por meio de sistemas centralizados inovadores que localizam e isolam falhas automaticamente e restabelecem o serviço, acelerando a restauração de energia e aumentando a confiabilidade.

A DEWA reduziu o CML (Tempo Médio de Interrupção de Energia) em Dubai de 6,88 minutos por ano em 2012 para apenas 0,82 minutos em 2025, um valor significativamente menor do que a média de aproximadamente 15 minutos registrada pelas principais empresas de serviços públicos da União Europeia. Isso reforça a liderança global da DEWA na adoção de inovações para fornecer serviços de acordo com os mais altos padrões de confiabilidade.

Fonte:AETOSWire

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Shaikha Almheiri

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