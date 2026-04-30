Agrishow: DJI Agriculture apresenta o DJI SmartFarm

A agricultura de precisão começa muito antes de qualquer operação no campo. Cada vez mais, as decisões estratégicas dependem da coleta, organização e análise de dados confiáveis. Nesse contexto, as soluções digitais ganham protagonismo ao transformar informações da lavoura em ações práticas, com impacto direto na produtividade e na eficiência operacional.

Com o avanço dessas tecnologias, a DJI tem fortalecido sua presença no agronegócio ao integrar hardware e software em um único ecossistema. O DJI SmartFarm surge nesse movimento, reunindo software e processamento de dados em nuvem em uma solução completa de gestão agrícola.

Na prática, a plataforma conecta produtores, operadores de drone e agrônomos em tempo real, permitindo o monitoramento detalhado de cada operação. Assim, o manejo da lavoura deixa de ser baseado em estimativas e passa a ser orientado por dados reais coletados diretamente no campo.



Gestão inteligente: o campo conectado em tempo real

Ainda antes de um drone decolar, o DJI SmartFarm já está em ação. A plataforma permite registrar e acompanhar todo o histórico de atividades, organizando as informações por talhão, equipe e tipo de aplicação. Ela oferece monitoramento completo das operações de voo, histórico detalhado por área e cultura, além do compartilhamento de atualizações em tempo real com toda a equipe. Isso proporciona ao produtor uma visão mais clara das operações, contribuindo para decisões mais ágeis e assertivas.

Dados multidimensionais transformados em decisões de campo

Outra particularidade do DJI SmartFarm é sua capacidade de transformar dados complexos em informações acessíveis. A plataforma possibilita a análise de rotas de voo, parâmetros operacionais e desempenho dos equipamentos diretamente em mapas interativos.

Os relatórios também podem ser personalizados para refletir o uso dos equipamentos, os modos de aplicação, os locais de operação e as equipes envolvidas, facilitando o monitoramento diário da lavoura e aprimorando o controle dos resultados.

Mapeamento e análise: o poder dos dados na prática

A agricultura de precisão ganha ainda mais força com o uso de imagens aéreas e índices de vegetação. Integrado a drones como o Mavic 3 Multispectral, o DJI SmartFarm viabiliza a geração de mapas detalhados, como o NDVI, que auxiliam na identificação de falhas no desenvolvimento da cultura, estresse hídrico e variações no vigor vegetativo. Com base nessas informações, é possível planejar intervenções mais direcionadas, aumentando a eficiência do manejo.

Aplicação por taxa variável: menos desperdício, mais eficiência

A partir dos mapas gerados, o sistema cria prescrições para a aplicação localizada de insumos. Isso significa que o drone atua apenas onde é necessário, reduzindo o desperdício e otimizando os recursos, o que gera melhor eficiência operacional e sustentabilidade.

Planejamento inteligente para áreas complexas

DJI SmartFarm atua também em áreas com relevo irregular, como pomares e regiões montanhosas. A plataforma permite o planejamento de rotas em 3D, garantindo que o drone percorra o terreno com precisão e segurança. O sistema ainda facilita o compartilhamento de áreas entre equipes, com navegação automática até os pontos definidos, reduzindo erros operacionais e aumentando a produtividade no campo.

Processamento em nuvem: análises mais ágeis

Diferentemente de soluções que dependem apenas de máquinas locais, os usuários do DJI SmartFarm podem optar pelo processamento em nuvem para gerar mapas e relatórios com mais rapidez. Isso significa menor dependência de equipamentos de alto desempenho e acesso remoto às informações de qualquer lugar. Assim, os produtores conseguem analisar os dados com mais agilidade, mesmo quando estão longe da propriedade.

Capacitação integrada com a DJI Academy

Outro recurso relevante é o acesso ao conhecimento. Por meio da DJI Academy, o DJI SmartFarm disponibiliza conteúdos sobre operação de drones, manutenção dos parâmetros de aplicação e boas práticas de campo — contribuindo para um uso mais eficiente da tecnologia e para a melhoria contínua das operações.

A evolução da agricultura de precisão passa, necessariamente, por uma gestão inteligente da informação. Por meio do ecossistema totalmente integrado da DJI Agriculture, dados, equipes e equipamentos trabalham em conjunto para aumentar a eficiência, elevar a produtividade e conservar recursos.

Com isso, os produtores deixam de apenas aplicar insumos e passam a gerir suas lavouras com base em dados concretos.

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A DJI está presente na Agrishow entre os dias 27 de abril e 1º de maio, no estande G3A. É possível visitar o espaço para conhecer melhor essas soluções tecnológicas.