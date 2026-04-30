DJI apresenta Dock 3 e FlyCart 100 na Agrishow 2026

A adoção de drones no Brasil tem se expandido para além das operações agrícolas tradicionais, alcançando atividades como logística, monitoramento de lavouras e inspeções remotas. Durante a Agrishow 2026, uma das principais feiras do agronegócio brasileiro, esse movimento ganhou destaque com a apresentação de novas soluções voltadas à automação e entrega aérea.

No evento, realizado em Ribeirão Preto (SP), de 27 de abril a 1º de maio, equipamentos como o DJI Dock 3 e o DJI FlyCart 100 são apresentados no estande da DJI, onde estão expostos ao público e disponíveis para testes. Essas tecnologias ampliam as possibilidades de uso de drones em operações contínuas e em cenários logísticos mais complexos, especialmente em áreas de difícil acesso.

O avanço dessas soluções reforça a integração entre automação, conectividade e capacidade operacional, contribuindo para maior eficiência no campo e nas operações logísticas. Sua presença na Agrishow 2026 também evidencia o crescente uso de drones no Brasil, acompanhando a demanda por tecnologias mais precisas e adaptáveis às diferentes realidades do setor.



Operações automatizadas aumentam a eficiência



O avanço da automação permitiu a realização de operações contínuas sem a necessidade de presença humana no local. Nesse contexto, os sistemas de docking para drones vêm sendo utilizados para viabilizar missões recorrentes, como o escaneamento e o monitoramento de áreas produtivas.

O Dock 3 foi desenvolvido com esse objetivo, permitindo operações remotas 24 horas por dia. Equipado com o DJI Matrice 4D ou Matrice 4TD de alto desempenho, os operadores podem planejar e controlar missões aéreas remotamente, recebendo atualizações em tempo real. O sistema suporta operação remota contínua com decolagem e pouso automatizados e integração com plataformas de gestão e escaneamento. É também o primeiro DJI Dock a suportar instalação tanto fixa quanto em veículos, possibilitando adaptação a diferentes ambientes operacionais.

Além disso, o sistema foi projetado para operar em condições adversas, suportando temperaturas extremas e intempéries, o que amplia sua aplicabilidade em cenários diversos.



O transporte aéreo de cargas avança nas áreas remotas



Paralelamente à automação, o uso de drones para transporte de cargas tem se consolidado como alternativa logística em regiões de difícil acesso. Esse tipo de operação tem sido utilizado para a entrega de insumos, equipamentos e materiais de emergência.

Nesse contexto, o DJI FlyCart 100 foi desenvolvido para operações com cargas pesadas, com foco em segurança. Trata-se de uma alternativa estratégica para produtores rurais em ambientes desafiadores, como regiões montanhosas e áreas rurais isoladas. Historicamente, essas localidades não eram facilmente acessíveis por veículos, insumos e colheitas precisavam ser carregados manualmente. Agora, podem ser transportados com segurança pelo ar.

Os principais destaques técnicos do modelo incluem capacidade de carga de até 80 kg, chegando a 100 kg em configurações específicas; alcance de até 12 km com carga, dependendo da configuração; estrutura multirrotor com sistemas redundantes; e sensores integrados, incluindo LiDAR e detecção de obstáculos multidirecional. O modelo também conta com sistemas de segurança, como paraquedas integrado e ADS-B In, que contribuem para a redução de riscos durante as operações.



Operações remotas para entrega e inspeções

Com as tecnologias avançadas de drones, tarefas anteriormente perigosas agora podem ser realizadas remotamente, protegendo os trabalhadores e aumentando a eficiência operacional. No caso do DJI FlyCart 100, isso é possível por meio do DJI DeliveryHub, uma plataforma cloud completa para entrega aérea. Ela permite planejamento inteligente de rotas, controle abrangente sobre missões aéreas e gestão centralizada dos recursos da equipe.

Para o Dock 3, o DJI FlightHub 2 permite que os operadores controlem remotamente as missões aéreas, agendem voos automatizados e gerenciem rotas de forma inteligente. Essa plataforma cloud integrada para operações com drones possibilita que pilotos monitorem regularmente suas lavouras em busca de doenças ou inspecionem danos causados por tempestades, tudo com segurança e à distância.



A digitalização abre novas aplicações no campo e na logística

O avanço dessas tecnologias aponta para uma expansão do uso de drones além da agricultura, alcançando áreas como logística, infraestrutura e segurança. A combinação de automação, sensoriamento e capacidade de transporte amplia o potencial de aplicação dessas soluções.

No agronegócio, essas ferramentas podem contribuir para o monitoramento contínuo de áreas produtivas, o transporte de insumos para regiões remotas, a redução do tempo de resposta em operações críticas e a otimização de recursos com consequente redução de custos operacionais. Esse cenário reforça a tendência de digitalização do campo, em que tecnologias integradas assumem um papel estratégico na gestão e nas operações.



O avanço tecnológico amplia as possibilidades do uso de drones no Brasil



A evolução dos drones no Brasil acompanha um movimento global de adoção de soluções mais autônomas e conectadas. Com o desenvolvimento de equipamentos voltados tanto para monitoramento quanto para logística, o uso dessas tecnologias tende a se expandir por diferentes segmentos.

A integração entre equipamentos, dados e plataformas digitais sinaliza uma transformação no modelo operacional, com foco crescente em eficiência, controle e capacidade de adaptação a diferentes cenários.

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A DJI está presente na Agrishow entre os dias 27 de abril e 1º de maio, no estande G3A. É possível visitar o espaço para conhecer melhor essas soluções tecnológicas.

