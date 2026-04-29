Beach Tennis reúne mais de 200 atletas em cidade paulista

Botucatu, interior de São Paulo, sediou nos dias 12 e 13 de março o Champs Open de beach tennis, evento que reuniu mais de 200 atletas provenientes de diversas cidades do estado. A competição foi organizada pela Romagnolli Eventos, contou com quadras temporárias, transmissão ao vivo das partidas e arquibancadas para o público.

O torneio ofereceu 12 categorias — masculino, feminino e misto — subdivididas em quatro níveis técnicos (A, B, C e D). As partidas foram realizadas ao longo do dia, com áreas de alimentação e convivência destinadas aos espectadores.

Os organizadores declararam que o objetivo do evento é fortalecer o circuito amador e ampliar oportunidades para novos atletas. “A ideia é oferecer uma experiência estruturada e acessível, permitindo que jogadores de diferentes níveis participem e evoluam no esporte”, afirmou Carlinhos Romagnolli, responsável pela Romagnolli Eventos.

Nos duelos masculinos, os campeões foram: categoria A – Richard Gomes e Pedro Delmanto; categoria B – Lucca Rodrigues e Miguel Moura; categoria C – Isaac Donaty e Pedro Alves; categoria D – Leonardo Vaz e Luciano Martins. No feminino, os títulos foram conquistados por: categoria A – Giovanna Silva e Maria Zanforlin; categoria B – Duda Ramos e Maria Colomera; categoria C – Gabriela Carvalho e Patricia Carvalho; categoria D – Thalita Soares e Cathrine Liviero. Nas duplas mistas, venceram: categoria A – Isadora Romagnolli e Richard Gomes; categoria B – Milena Carbonari e Felipe Carbonari; categoria C – Andrea Sousa e José Sousa; categoria D – Veridiana Carbonari e Lucas Colenci.

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O evento recebeu patrocínio da Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo, apoio da Prefeitura Municipal de Botucatu, da Criativa FM, da Acontece Botucatu e da empresa LINEM, responsável pela realização. A iniciativa reforça a presença do beach tennis no calendário esportivo regional e oferece um ambiente competitivo para atletas de diferentes níveis.