Interativa Comunicação celebra 30 anos de história

A Interativa Comunicação, fundada pelos jornalistas Francisco Barros e Cristina Mattos, celebra 30 anos de trajetória. Fundada em um cenário dominado pela mídia impressa, a agência seguiu junto com as tecnologias de dado, mantendo, contudo, o seu pilar central inalterado: a reputação corporativa. Com uma estrutura com base no conhecimento dos sócios, a Interativa construiu um portfólio que inclui marcas como McDonald’s, Lundin Mining, Laboratório Teuto, Estácio e Passeio das Águas Shopping.

Para marcar o início deste novo ciclo, a Interativa Comunicação apresenta uma reformulação completa de sua identidade visual. O reposicionamento é apresentado pelo lançamento de um novo site institucional, projetado para refletir o ambiente de revolução tecnológica que tem impactado o mundo atual.

Uma das mudanças é o blog da Interativa, um espaço de pensamento crítico em que a equipe sênior da agência disseca os temas mais urgentes da comunicação corporativa contemporânea. No topo da agenda de discussões estão os desafios das novas tecnologias e, principalmente, o impacto da inteligência artificial (IA) — tanto na produtividade do segmento quanto nos reflexos éticos e estruturais para a sociedade e o mercado goiano.

“Não estamos apenas celebrando o que fizemos, mas investindo no que a comunicação se tornará. Nosso novo blog é um compromisso com o mercado: seremos uma fonte ativa de inteligência e debate sobre como a tecnologia está transformando a reputação das marcas”, destaca a diretora e sócia-fundadora Cristina Mattos.

O valor da experiência em tempos de crise

A atuação da agência no mercado goiano concentra-se na especialização em gestão de crises e comunicação sensível. Segundo o diretor e sócio-fundador Francisco Barros, o trabalho é orientado por uma visão estratégica do ambiente político e social local. “Apoiamos organizações que precisam de diretrizes claras em cenários de instabilidade”, afirma.

A estrutura da agência utiliza um modelo de operação focado na governança de comunicação e no relacionamento com stakeholders. “O foco é entregar inteligência de mercado e consistência de mensagens para subsidiar a tomada de decisão dos gestores”, completa Cristina Mattos.

Experiência setorial e visão de futuro



Com equipe multidisciplinar composta por jornalistas, estrategistas e designers, a Interativa atua no reposicionamento institucional e na expansão territorial de empresas nacionais e internacionais em Goiás.

Ao completar 30 anos, a empresa reforça sua atuação na qualificação da presença institucional na mídia, projetando os desafios de uma comunicação impactada por algoritmos sob a ótica da análise crítica. A estrutura do grupo inclui ainda a Editora Interativa, voltada para publicações customizadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sobre a Interativa Comunicação



Especializada em comunicação 360º, assessoria de imprensa e gestão de riscos reputacionais, a Interativa Comunicação atua há 30 anos no planejamento estratégico de organizações públicas e privadas, com foco em relacionamento institucional e governança de imagem na região Centro-Oeste.