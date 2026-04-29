Moura lança nova bateria EFB para veículos pesados

A evolução dos caminhões nos últimos anos, com a incorporação de sistemas eletrônicos mais avançados tem exigido soluções energéticas mais robustas e, para atender a essa nova demanda, a Moura desenvolveu a nova bateria MF180BD, com tecnologia EFB (Enhanced Flooded Battery).



A decisão de trazer essa tecnologia, até então restrita a veículos de passeio com alto consumo elétrico e sistemas start-stop, para o universo de caminhões não foi reativa. Foi um investimento em antecipar a direção para onde o segmento vai avançar nos próximos anos.

Os caminhões modernos ampliaram a demanda por energia em volume e complexidade. Uma frota competitiva hoje inclui telemetria em tempo real, câmeras de segurança ativa, controle eletrônico de suspensão, automação de cabine e conectividade embarcada. Cada sistema consome energia e a bateria convencional de chumbo-ácido não foi projetada para esse regime.

A tecnologia EFB se distingue pela aptidão para a operação de ciclagem constante e frequente e pela estabilidade de tensão sob alta demanda elétrica contínua. Exatamente o perfil de uso imposto pelos caminhões modernos em operação real.

Com 180Ah de capacidade nominal, 1050A de corrente de partida (CCA) e 260 minutos de reserva de capacidade, a MF180BD foi dimensionada para o que a eletrificação crescente dos pesados ainda vai exigir. Sua estrutura foi concebida para operação severa contínua: partidas repetidas em condição adversa, longos períodos com motor desligado e sistemas eletrônicos ativos.

A estreia comercial do produto é na linha Meteor, da Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) e pode se estender a todo caminhão moderno com alta carga elétrica embarcada.

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A nova bateria EFB da Moura chega ao mercado neste mês de abril, com o produto disponível para toda a rede de distribuidores da marca. Com a novidade, a empresa amplia seu portfólio para o segmento pesado, acompanhando as transformações tecnológicas do setor e reforçando seu compromisso com inovação e desempenho.