SLB anuncia resultados do primeiro trimestre de 2026

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje os resultados do primeiro trimestre de 2026.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260422372920/pt/

The exterior of the SLB headquarters in Houston, Texas.

Resultados do primeiro trimestre

(Valores em milhões, exceto valores por ação) Fechamento de Trimestres Variação 31 de março,

2026 31 de dezembro,

2025 31 de março,

2025 Sequencial Anual Receita $8.721 $9.745 $8.490 -11% 3% Lucro antes dos impostos – base GAAP $956 $943 $1.063 1% -10% Margem de lucro antes dos impostos – base GAAP 11,0% 9,7% 12,5% 129 bps -156 bps Lucro líquido atribuível à SLB – base GAAP $752 $824 $797 -9% -6% Diluído por ação (EPS) – base GAAP $0,50 $0,55 $0,58 -9% -14% EBITDA ajustado* $1.773 $2.331 $2.020 -24% -12% Margem de EBITDA ajustado* 20,3% 23,9% 23,8% -358 bps -346 bps Lucro operacional por segmento antes dos impostos* $1.321 $1.807 $1.556 -27% -15% Margem operacional por segmento antes dos impostos* 15,2% 18,5% 18,3% -340 bps -318 bps Lucro líquido atribuível à SLB, excluindo encargos e créditos* $783 $1.179 $988 -34% -21% Lucro diluído por ação, excluindo encargos e créditos* $0,52 $0,78 $0,72 -33% -28% Receita por região geográfica Internacional $6.471 $7.453 $6.727 -13% -4% América do Norte 2.167 2.212 1.719 -2% 26% Outros 83 80 44 n/m n/m $8.721 $9.745 $8.490 -11% 3%

A SLB concluiu a aquisição da ChampionX durante o terceiro trimestre de 2025. Os resultados do primeiro trimestre de 2026 refletem os negócios adquiridos da ChampionX, que contribuíram com US$ 838 milhões em receita, US$ 199 milhões em EBITDA ajustado e US$ 149 milhões em lucro operacional por segmento antes dos impostos. Excluindo o impacto dessa aquisição, a receita global da SLB no primeiro trimestre de 2026 caiu 7% na comparação anual; a receita internacional no primeiro trimestre de 2026 caiu 7% na comparação anual; e a receita da América do Norte no primeiro trimestre de 2026 caiu 8% na comparação anual. *Estas são medidas financeiras não-GAAP. Consulte as seções intituladas “Encargos e Créditos”, “Divisões” e “Informações Suplementares” para mais detalhes. n/m = não significativo

(Valores em milhões) Fechamento de Trimestres Variação 31 de março,

2026 31 de dezembro,

2025 31 de março,

2025 Sequencial Anual Receita por Divisão Digital $640 $825 $587 -22% 9% Desempenho de Reservatórios 1.594 1.748 1.700 -9% -6% Construção de Poços 2.797 2.949 2.977 -5% -6% Sistemas de Produção 3.508 4.078 2.841 -14% 23% Outros 443 445 562 -1% -21% Eliminações (261) (300) (177) n/m n/m $8.721 $9.745 $8.490 -11% 3% Lucro operacional por segmento antes dos impostos Digital $134 $280 $125 -52% 8% Desempenho de Reservatórios 257 342 282 -25% -9% Construção de Poços 424 550 589 -23% -28% Sistemas de Produção 497 664 471 -25% 6% Outros 113 85 162 33% -30% Eliminações (104) (114) (73) n/m n/m $1.321 $1.807 $1.556 -27% -15% Margem operacional por segmento antes dos impostos Digital 20,9% 34,0% 21,2% -1.303 bps -28 bps Desempenho de Reservatórios 16,1% 19,6% 16,6% -348 bps -47 bps Construção de Poços 15,2% 18,7% 19,8% -350 bps -463 bps Sistemas de Produção 14,2% 16,3% 16,6% -212 bps -240 bps Outros 25,5% 19,0% 28,8% 647 bps -331 bps Eliminações n/m n/m n/m n/m n/m 15,2% 18,5% 18,3% -340 bps -318 bps EBITDA ajustado Digital $167 $346 $181 -52% -8% Desempenho de Reservatórios 369 456 385 -19% -4% Construção de Poços 584 719 753 -19% -22% Sistemas de Produção 648 815 561 -20% 16% Outros 197 170 276 16% -29% Eliminações (37) (40) (2) n/m n/m $1.928 $2.466 $2.154 -22% -10% Corporativo e outros (155) (135) (134) n/m n/m $1.773 $2.331 $2.020 -24% -12% Margem de EBITDA ajustado Digital 26,1% 42,0% 30,8% -1.588 bps -473 bps Desempenho de Reservatórios 23,1% 26,1% 22,7% -297 bps 47 bps Construção de Poços 20,9% 24,4% 25,3% -351 bps -440 bps Sistemas de Produção 18,5% 20,0% 19,7% -150 bps -126 bps Outros 44,4% 38,2% 49,1% 619 bps -467 bps Eliminações n/m n/m n/m n/m n/m 22,1% 25,3% 25,4% -319 bps -326 bps Corporativo e outros n/m n/m n/m n/m n/m 20,3% 23,9% 23,8% -358 bps -346 bps Os resultados do primeiro trimestre de 2026 das divisões Digital e Sistemas de Produção da SLB refletem as operações adquiridas da ChampionX, que contribuíram com US$ 32 milhões em receita da divisão Digital e US$ 833 milhões em receita da divisão Sistemas de Produção. Excluindo o impacto dessa aquisição, a receita da divisão Digital no primeiro trimestre de 2026 aumentou 4% na comparação anual, enquanto a receita da divisão Sistemas de Produção caiu 6% na comparação anual. n/m = não significativo

Primeiro trimestre marcado por desenvolvimentos geopolíticos

“O início do ano foi desafiador, pois as perturbações generalizadas no Oriente Médio afetaram nossos negócios”, disse Olivier Le Peuch, CEO da SLB.

“O impacto foi mais pronunciado na Construção de Poços e no Desempenho de Reservatórios, visto que a SLB desmobilizou operações em diversos países em resposta às ações dos clientes para proteger pessoal e instalações.

Além do Oriente Médio, a receita aumentou ano a ano em todos os outros mercados, impulsionada principalmente pelo impacto de nossas movimentações estratégicas em relação ao ChampionX, Digital e Soluções para Data Centers”, disse Le Peuch.

O ChampionX apresenta crescimento incremental com forte atividade de produção e recuperação

“No geral, a receita do primeiro trimestre aumentou 3% em relação ao ano anterior. Isso se deveu principalmente à aquisição do ChampionX, que continua a gerar crescimento de receita e expansão progressiva de margem. Notavelmente, a receita de Sistemas de Produção aumentou 23% ano a ano, liderada por produtos químicos para produção e elevação artificial.

A produção e a recuperação representam o caminho mais imediato para o aumento da produção, e, à medida que os clientes continuam a priorizar a segurança energética e o desenvolvimento de recursos naturais, o investimento nessa área tende a crescer. A aquisição da ChampionX fortaleceu nossa posição nesse mercado, principalmente na América do Norte, onde apoiaremos o próximo capítulo da exploração de petróleo e gás não convencional nos EUA por meio do uso de química de reservatório personalizada para otimizar a recuperação”, disse Le Peuch.

Soluções Digitais e de Data Center impulsionam o crescimento

“A receita digital aumentou 9% em relação ao ano anterior, impulsionada pelo crescimento contínuo das Operações Digitais. A receita recorrente anualizada (ARR) digital ultrapassou novamente US$ 1 bilhão no final do primeiro trimestre, representando um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Nossos clientes estão percebendo o impacto da IA ??e das soluções digitais em termos de desempenho e eficiência, o que resultará em uma maior adoção dessas soluções. Enquanto isso, as Soluções de Data Center registraram um aumento notável de 45%, destacando a eficácia das capacidades de fabricação modular e escalável fora do local da SLB.

Há uma oportunidade crescente para a SLB na interseção entre Soluções Digitais e de Data Center, à medida que fortalecemos nossos relacionamentos existentes com hiperescaladores e parceiros digitais. Nosso progresso foi reforçado pela recente expansão da nossa colaboração tecnológica com a NVIDIA para projetar e implantar infraestrutura crítica de IA, bem como desenvolver uma ‘Fábrica de IA para Energia’ — um ambiente de referência alimentado por modelos generativos de IA específicos do domínio e IA agente em escala industrial — para implantações em larga escala no setor de energia”, disse Le Peuch.

Dinâmica de mercado em evolução

“Entramos em 2026 prevendo que a oferta e a demanda globais de líquidos se reequilibrariam gradualmente ao longo do ano e em 2027. No entanto, o conflito no Oriente Médio acelerou esse reequilíbrio, ao mesmo tempo que expôs vulnerabilidades críticas na cadeia de suprimentos global de energia.

Esperamos que os preços das commodities líquidas no pós-conflito permaneçam acima dos níveis pré-conflito. Isso reflete as interrupções de fornecimento de curto prazo causadas por danos na infraestrutura, impactos na produção e prêmio de risco geopolítico.

Em resposta, muitos países provavelmente priorizarão a diversificação do fornecimento, investirão em exploração e desenvolvimento de recursos domésticos e reabastecerão as reservas estratégicas assim que o conflito diminuir. Além do nosso trabalho de apoio aos clientes na restauração da capacidade produtiva no Oriente Médio, prevemos que essas tendências impulsionarão o aumento do investimento em projetos de ciclo curto na América do Norte e na América Latina, como em empreendimentos de ciclo longo, principalmente em mercados offshore de águas profundas.

Na ausência de um conflito prolongado que leve a uma desaceleração econômica e à destruição da demanda, essas respostas da oferta reforçam nossa convicção de uma recuperação abrangente nos mercados de exploração e produção em 2027 e 2028.

Embora ainda existam incertezas no curto prazo, estamos comprometidos em retornar mais de US$ 4 bilhões aos acionistas em 2026”, concluiu Le Peuch.

Outros eventos

Durante o trimestre, a SLB recomprou 9,2 milhões de ações ordinárias por um preço total de compra de US$ 451 milhões.

Em 12 de março de 2026, o consórcio SLB OneSubsea™ firmou um acordo para adquirir o negócio submarino do Envirex Group AS. Espera-se que a transação acelere a implantação de novas soluções tecnológicas, em particular a intervenção submarina sem umbilical, além de expandir a gama de serviços inovadores disponíveis para clientes em todo o mundo, em um momento em que a demanda por soluções submarinas eficientes e de última geração continua a crescer. A conclusão da transação está prevista para o primeiro semestre de 2026, sujeita a aprovações regulatórias e outras condições. Condições habituais de fechamento.

Em 23 de abril de 2026, a SLB firmou um acordo definitivo para adquirir o portfólio de software de geociências e engenharia de petróleo da S&P Global Energy, uma fornecedora líder de software de subsuperfície amplamente utilizado por operadoras onshore e de recursos não convencionais nos EUA. A aquisição proposta representa uma expansão direcionada do portfólio de subsuperfície digital e planejamento da SLB, ampliando sua presença em segmentos de clientes focados em fluxos de trabalho, que são estrategicamente importantes para o crescimento digital a longo prazo, mantendo-se alinhada à abordagem disciplinada da SLB para o desenvolvimento de portfólio. Após a transação, a SLB pretende integrar progressivamente a tecnologia da S&P Global Energy às suas plataformas digitais, adotando uma abordagem deliberada que preserve os fluxos de trabalho existentes dos clientes, complementando-os com recursos de IA. Essa abordagem visa aprimorar a escalabilidade, o desempenho e a interoperabilidade, mantendo as soluções práticas e focadas em fluxos de trabalho que sustentam a forte adoção da S&P Global Energy pelos clientes. A conclusão da transação está prevista para o segundo semestre de 2026 ou início de 2027, sujeita às aprovações regulatórias e outras condições de fechamento usuais.

Em paralelo, as partes firmaram um acordo para colaborar no desenvolvimento de novos modelos de IA, nos quais a SLB utilizará sua plataforma Lumi™ e o framework de IA agêntica Tela™ para extrair valor dos dados upstream da S&P Global Energy. A combinação dos dados upstream da S&P com a expertise de domínio da SLB ajudará a desenvolver modelos fundacionais avançados específicos do setor, gerando valor significativo para a indústria.

Em 23 de abril de 2026, o Conselho de Administração da SLB aprovou o pagamento de dividendos trimestrais em dinheiro no valor de US$ 0,295 por ação ordinária em circulação, a serem pagos em 9 de julho de 2026 aos acionistas registrados em 3 de junho de 2026.

Receita do primeiro trimestre por área geográfica

A receita do primeiro trimestre, de US$ 8,72 bilhões, apresentou um aumento de 3% em relação ao ano anterior, com crescimento na América do Norte (tanto em terra quanto no mar), América Latina, Europa e África e Ásia, enquanto o Oriente Médio registrou queda devido a interrupções relacionadas ao conflito. Esses resultados refletem a atividade das empresas adquiridas da ChampionX, que contribuíram com US$ 838 milhões em receita, sendo US$ 579 milhões na América do Norte e US$ 231 milhões nos mercados internacionais.

Excluindo o impacto dessa aquisição, a receita do primeiro trimestre de 2026 diminuiu 7% em relação ao ano anterior. A receita internacional do primeiro trimestre de 2026 diminuiu 7% e a receita da América do Norte do primeiro trimestre de 2026 diminuiu 8% em relação ao ano anterior.

(Valores em milhões) Conforme reportado Fechamento de Trimestres Variação 31 de março,

2026 31 de dezembro,

2025 31 de março,

2025 Sequencial Anual América do Norte $2.167 $2.212 $1.719 -2% 26% América Latina 1.528 1.684 1.495 -9% 2% Europa e África* 2.256 2.534 2.235 -11% 1% Oriente Médio e Ásia 2.687 3.234 2.997 -17% -10% Eliminações e outros 83 81 44 n/m n/m $8.721 $9.745 $8.490 -11% 3% Internacional $6.471 $7.453 $6.727 -13% -4% América do Norte $2.167 $2.212 $1.719 -2% 26% *Inclui a Rússia e a região do Mar Cáspio n/m = não significativo

A tabela e os comentários a seguir são apresentados em base pro forma, assumindo que a ChampionX foi adquirida em 1º de janeiro de 2025.

(Valores em milhões) Pro forma Fechamento de Trimestres Variação 31 de março,

2026 31 de dezembro,

2025 31 de março,

2025 Sequencial Anual América do Norte $2.167 $2.212 $2.258 -2% -4% América Latina 1.528 1.684 1.561 -9% -2% Europa e África* 2.256 2.534 2.315 -11% -3% Oriente Médio e Ásia 2.687 3.234 3.093 -17% -13% Eliminações e outros 83 81 76 n/m n/m $8.721 $9.745 $9.303 -11% -6% Internacional $6.471 $7.453 $6.969 -13% -7% América do Norte $2.167 $2.212 $2.258 -2% -4% *Inclui a Rússia e a região do Mar Cáspio n/m = não significativo

Internacional

América Latina

A receita na América Latina, de US$ 1,53 bilhão, apresentou queda de 2% em relação ao ano anterior, devido à redução da atividade de perfuração na Argentina, à menor receita com Soluções de Produção de Ativos (APS) no Equador e à queda nas vendas de sistemas de produção no Brasil. Essas quedas foram parcialmente compensadas pelo aumento da atividade offshore no México e na Guiana.

Sequencialmente, a receita diminuiu 9% devido à sazonalidade, que representa uma queda na receita no Brasil e na Guiana após as fortes vendas de sistemas de produção no último trimestre. Essa queda foi parcialmente compensada pelo aumento da receita no México, em função do aumento da perfuração offshore.

Europa e África

A receita na Europa e África, de US$ 2,26 bilhões, apresentou queda de 3% em relação ao ano anterior, devido à redução da receita na Escandinávia e na Angola, parcialmente compensada pelo aumento da atividade na Nigéria, no Azerbaijão e no Cazaquistão.

Sequencialmente, a receita diminuiu 11% devido à menor atividade sazonal após as fortes vendas de produtos e digitais no final do ano, no quarto trimestre de 2025.

Oriente Médio e Ásia

A receita no Oriente Médio e na Ásia, de US$ 2,69 bilhões, diminuiu 13% em relação ao ano anterior, impulsionada pela queda na receita em todo o Oriente Médio, refletindo o efeito combinado da menor atividade e das interrupções relacionadas ao conflito. Essas interrupções ocorreram no Catar devido à declaração de força maior e no Iraque, bem como nas operações offshore em toda a região, devido às restrições de paralisação da produção e às condições de segurança.

Sequencialmente, a receita diminuiu 17% devido à menor atividade sazonal após as fortes vendas de produtos e digitais no final do ano, além das interrupções causadas pelo conflito.

América do Norte

A receita na América do Norte, de US$ 2,17 bilhões, diminuiu 4% em relação ao ano anterior, impulsionada principalmente pela ausência de US$ 118 milhões em receita da APS no Canadá, após a alienação do projeto Palliser no segundo trimestre de 2025, parcialmente compensada pelo forte crescimento da receita em Soluções para Data Centers. A receita offshore no Golfo da América manteve-se estável, com o aumento da atividade de perfuração compensando a queda nas vendas de exploração digital.

Sequencialmente, a receita diminuiu 2% devido à menor atividade de perfuração em terra e à queda nas vendas de exploração digital, após um forte desempenho de vendas digitais no quarto trimestre de 2025. Essas quedas foram parcialmente compensadas pelo aumento da receita da divisão de Soluções para Data Centers.

Resultados do primeiro trimestre por divisão

Digital

(Valores em milhões) Fechamento de Trimestres Variação 31 de março,

2026 31 de dezembro,

2025 31 de março,

2025 Sequencial Anual Receita Internacional $443 $593 $416 -25% 7% América do Norte 197 229 171 -14% 15% Outros - 3 - n/m n/m $640 $825 $587 -22% 9% Lucro operacional antes dos impostos $134 $280 $125 -52% 8% Margem operacional antes dos impostos 20,9% 34,0% 21,2% -1.303 bps -28 bps EBITDA ajustado* 167 346 181 -52% -8% Margem de EBITDA ajustado* 26,1% 42,0% 30,8% -1.588 bps -473 bps *Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte a conciliação na seção "Informações Complementares" para obter detalhes. n/m = não significativo

(Valores em milhões) Fechamento de Trimestres Variação Receita 31 de março,

2026 31 de dezembro,

2025 31 de março,

2025 Sequencial Anual Plataformas e Aplicações $241 $291 $236 -17% 2% Operações Digitais 143 162 77 -12% 87% Exploração Digital 101 184 110 -45% -8% Serviços Profissionais 155 188 164 -17% -6% $640 $825 $587 -22% 9% Os resultados da divisão Digital da SLB no primeiro trimestre de 2026 incluem atividades da ChampionX, que contribuíram com US$ 32 milhões em receita.

A receita digital de US$ 640 milhões apresentou um aumento de 9% em relação ao ano anterior, impulsionada por um crescimento de 87% nas Operações Digitais e um aumento de 2% em Plataformas e Aplicativos, parcialmente compensado por quedas em Exploração Digital e Serviços Profissionais.

Sequencialmente, a receita digital apresentou uma queda de 22% devido à menor atividade sazonal após as fortes vendas digitais no quarto trimestre de 2025.

A Receita Recorrente Anual (ARR) da Divisão Digital em 31 de março de 2026 foi de US$ 1,02 bilhão, um aumento de 15% em relação aos US$ 890 milhões registrados em 31 de março de 2025.

A margem operacional antes dos impostos da divisão digital apresentou uma leve queda de 28 pontos-base (bps) em relação ao ano anterior.

Sequencialmente, a margem operacional antes dos impostos do primeiro trimestre apresentou uma contração de 13 pontos percentuais, refletindo a queda sazonal nas vendas digitais.

Consulte as “Informações Complementares” (Questão 10) para obter uma descrição das categorias de receita que compõem a Divisão Digital. Para a definição de ARR, consulte a Questão 11.

Desempenho do Reservatório

(Valores em milhões) Fechamento de Trimestres Variação 31 de março,

2026 31 de dezembro,

2025 31 de março,

2025 Sequencial Anual Receita Internacional $1.445 $1.596 $1.557 -9% -7% América do Norte 143 146 142 -2% 1% Outros 6 6 1 n/m n/m $1.594 $1.748 $1.700 -9% -6% Lucro operacional antes dos impostos $257 $342 $282 -25% -9% Margem operacional antes dos impostos 16,1% 19,6% 16,6% -348 bps -47 bps EBITDA ajustado* 369 456 385 -19% -4% Margem de EBITDA ajustado* 23,1% 26,1% 22,7% -297 bps 47 bps *Estas são medidas financeiras não-GAAP. Consulte a reconciliação na seção “Informações Suplementares” para mais detalhes. n/m = não significativo

A receita da área de Desempenho de Reservatórios, de US$ 1,59 bilhão, diminuiu 6% em relação ao ano anterior, devido à menor atividade de estimulação e intervenção, impulsionada principalmente por interrupções operacionais causadas pelo conflito no Oriente Médio. A receita na América do Norte permaneceu estável, enquanto a receita na América Latina e na Ásia apresentou um leve aumento.

Em termos sequenciais, a receita caiu 9%, refletindo os efeitos combinados da menor atividade sazonal na Europa e África e na Ásia, e das interrupções relacionadas ao conflito no Oriente Médio.

A margem operacional antes dos impostos da área de Desempenho de Reservatórios, de 16%, contraiu 47 pontos-base em relação ao ano anterior, refletindo a menor rentabilidade em estimulação e intervenção, parcialmente compensada pela maior rentabilidade em avaliação.

Em termos sequenciais, a margem operacional antes dos impostos contraiu 348 pontos-base devido à menor atividade sazonal e às interrupções no Oriente Médio.

Construção de Poços

(Valores em milhões) Fechamento de Trimestres Variação 31 de março,

2026 31 de dezembro,

2025 31 de março,

2025 Sequencial Anual Receita Internacional $2.195 $2.329 $2.381 -6% -8% América do Norte 548 556 541 -2% 1% Outros 54 64 55 n/m n/m $2.797 $2.949 $2.977 -5% -6% Lucro operacional antes dos impostos $424 $550 $589 -23% -28% Margem operacional antes dos impostos 15,2% 18,7% 19,8% -350 bps -463 bps EBITDA ajustado* 584 719 753 -19% -22% Margem de EBITDA ajustado* 20,9% 24,4% 25,3% -351 bps -440 bps *Estas são medidas financeiras não-GAAP. Consulte a reconciliação na seção “Informações Suplementares” para mais detalhes. n/m = não significativo

A receita da área de Construção de Poços, de US$ 2,80 bilhões, diminuiu 6% em relação ao ano anterior, principalmente devido à menor atividade em decorrência do conflito no Oriente Médio, parcialmente compensada pelo aumento da atividade de perfuração offshore na Europa e África, América Latina e América do Norte.

Em comparação com o ano anterior, a receita caiu 5%, refletindo o efeito combinado da menor atividade sazonal na Europa, África e Ásia, e das interrupções relacionadas ao conflito no Oriente Médio, parcialmente compensado pelo aumento da atividade de perfuração offshore na América Latina.

A margem operacional antes dos impostos da área de Construção de Poços, de 15%, contraiu 463 pontos-base em relação ao ano anterior, principalmente devido à menor lucratividade resultante do conflito no Oriente Médio, agravada por dificuldades de precificação em mercados selecionados.

Sequencialmente, a margem operacional antes dos impostos contraiu 350 pontos-base devido à menor atividade sazonal e às interrupções no Oriente Médio.

Sistemas de Produção

(Valores em milhões) Conforme reportado Fechamento de Trimestres Variação 31 de março,

2026 31 de dezembro,

2025 31 de março, 2025 Sequencial Anual Receita Internacional $2.272 $2.853 $2.166 -20% 5% América do Norte 1.206 $1.200 $671 - 80% Outros 30 $25 $4 n/m n/m $3.508 $4.078 $2.841 -14% 23% Lucro operacional antes dos impostos $497 $664 $471 -25% 6% Margem operacional antes dos impostos 14,2% 16,3% 16,6% -212 bps -240 bps EBITDA ajustado* 648 815 561 -20% 16% Margem de EBITDA ajustado* 18,5% 20,0% 19,7% -150 bps -126 bps *Estas são medidas financeiras não-GAAP. Consulte a reconciliação na seção “Informações Suplementares” para mais detalhes. n/m = não significativo

A receita da divisão de Sistemas de Produção, de US$ 3,51 bilhões, aumentou 23% em relação ao ano anterior, proveniente dos negócios de produtos químicos para produção e elevação artificial da ChampionX, adquiridos, que contribuíram com US$ 833 milhões em receita e US$ 148 milhões em lucro operacional antes dos impostos durante o trimestre.

Excluindo o impacto da aquisição, a receita da divisão de Sistemas de Produção para o primeiro trimestre de 2026 diminuiu 6% em relação ao ano anterior devido às interrupções causadas pelo conflito no Oriente Médio.

A margem operacional antes dos impostos da divisão de Sistemas de Produção, de 14%, contraiu 240 pontos-base em relação ao ano anterior devido à menor rentabilidade nos sistemas de produção de superfície, SLB OneSubsea e completação de poços. Essa queda foi parcialmente compensada pela contribuição positiva dos produtos químicos para produção e elevação artificial da ChampionX.

Sequencialmente, a margem operacional antes dos impostos do primeiro trimestre contraiu 212 pontos-base, refletindo a menor rentabilidade sazonal após as fortes vendas de produtos no final do ano, no quarto trimestre de 2025.

A tabela e os comentários a seguir são apresentados em uma base pro forma, assumindo que a ChampionX foi adquirida em 1º de janeiro de 2025.

(Valores em milhões) Pro forma Fechamento de Trimestres Variação 31 de março,

2026 31 de dezembro,

2025 31 de março,

2025 Sequencial Anual Receita Internacional $2.272 $2.853 $2.408 -20% -6% América do Norte 1.206 1.200 1.206 - - Outros 30 25 36 n/m n/m $3.508 $4.078 $3.650 -14% -4%

A receita pro forma de Sistemas de Produção, de US$ 3,51 bilhões, apresentou queda de 4% em relação ao ano anterior, devido à redução na receita dos sistemas de produção submarina e de superfície SLB OneSubsea, parcialmente compensada pelo aumento nas vendas de produtos químicos para produção, sistemas de elevação artificial e válvulas. As interrupções decorrentes do conflito no Oriente Médio também contribuíram para a queda anual.

Sequencialmente, a receita apresentou queda de 14%, após fortes vendas internacionais de produtos no quarto trimestre de 2025, bem como interrupções decorrentes do conflito no Oriente Médio.

Outros

A categoria "Outros" é composta por APS, Soluções para Data Centers e SLB Capturi™.

A receita apresentou queda de 21% em relação ao ano anterior, devido à redução na receita da APS após a alienação do ativo Palliser no Canadá no segundo trimestre de 2025, juntamente com a redução na receita do SLB Capturi. Essa queda foi parcialmente compensada por um aumento de 45% na receita de Soluções para Data Centers.

Sequencialmente, a receita diminuiu ligeiramente em 1% devido à menor receita dos projetos APS no Equador, parcialmente compensada pelo aumento da receita em Soluções para Data Centers.

O lucro operacional antes dos impostos diminuiu em relação ao ano anterior devido à menor rentabilidade dos projetos APS após a alienação da Palliser. Sequencialmente, o lucro operacional antes dos impostos aumentou devido ao melhor desempenho da SLB Capturi.

Destaques Trimestrais

Núcleo

Contratos Adjudicados

A SLB continua conquistando novos contratos que se alinham com os pontos fortes da SLB em seu Núcleo. Os destaques notáveis ??incluem:

No Kuwait, a Kuwait Oil Company concedeu à SLB um contrato integrado de cinco anos, no valor de US$ 1,5 bilhão, para o campo de Mutriba, incluindo projeto, desenvolvimento e gestão da produção. O trabalho se baseia na caracterização do subsolo do campo de Mutriba realizada pela SLB para apoiar o planejamento e a execução do desenvolvimento em condições de reservatório mais profundas e tecnicamente complexas. O contrato abrange o desenvolvimento de reservatórios de alta pressão e alta temperatura com presença de gás sulfídrico.

No Suriname, a SLB assinou um acordo de colaboração estratégica entre a PETRONAS Suriname E&P B.V., subsidiária da PETRONAS, e a Subsea Integration Alliance, composta pela SLB OneSubsea e pela Subsea7. Essa parceria visa desbloquear recursos na bacia de fronteira emergente do Suriname por meio de soluções submarinas inovadoras e economicamente viáveis. O acordo estabelece uma estrutura de longo prazo para colaboração ao longo do ciclo de vida do projeto. Essa abordagem permite o envolvimento precoce para o codesenvolvimento e a cocriação de soluções economicamente viáveis, acelerando o desenvolvimento do campo e aprimorando a rentabilidade do projeto.

Na Noruega, a Equinor concedeu à SLB OneSubsea um contrato de engenharia, aquisição e construção (EPC) para modernizar o sistema de compressão submarina do campo de Gullfaks, no Mar do Norte. De acordo com o contrato, a SLB OneSubsea fornecerá dois módulos de compressores de última geração para otimizar as unidades originalmente fornecidas em 2015 como parte do primeiro sistema de compressão submarina multifásico do mundo. Os módulos modernizados aumentarão a pressão diferencial e a capacidade de vazão, melhorando a recuperação e prolongando a vida útil do campo. A instalação na infraestrutura submarina existente minimizará o tempo de inatividade e reduzirá os custos gerais da campanha.

Em Omã, a Petroleum Development Oman (PDO) concedeu à SLB dois contratos de cinco anos para o fornecimento de cabeças de poço e tecnologias de elevação artificial para as operações no Bloco 6, a maior concessão de petróleo e gás de Omã. Os contratos incluem o fornecimento de cabeças de poço de baixa pressão, alta pressão e térmicas, bem como bombas submersíveis elétricas (ESPs) e bombas de cavidade progressiva (PCPs). Espera-se que essas soluções aumentem as taxas de recuperação e prolonguem a vida útil dos ativos do Bloco 6.

Na China, a China National Offshore Oil Corporation concedeu à SLB OneSubsea um contrato EPC integrado para múltiplos poços. O contrato abrange 20 poços e inclui o fornecimento de sistemas integrados de produção submarina (SPS) para o desenvolvimento do campo de águas profundas Kaiping 18-1 no Mar da China Meridional. De acordo com o contrato, a SLB OneSubsea fornecerá tecnologia padronizada de produção submarina, incluindo bombas submersíveis elétricas duplas (ESP), árvores de natal horizontais com injeção de gás e elevação a gás, manifolds, conectores e sistemas de controle, além de suporte para instalação e comissionamento.

Na Malásia, a PTTEP Sabah Oil Limited, subsidiária da PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), concedeu à SLB OneSubsea um contrato EPC. O contrato amplia o papel da SLB OneSubsea na entrega de sistemas de perfuração integrados (SPS) para o portfólio de águas profundas da PTTEP e representa o terceiro grande contrato de SPS concedido pela PTTEP nos últimos 12 meses.

Na costa da Indonésia, a Mubadala Energy, empresa internacional de energia com sede em Abu Dhabi, concedeu à SLB múltiplos contratos de serviços de perfuração offshore para o desenvolvimento de gás natural em águas profundas de Tangkulo e atividades associadas de perfuração exploratória e de avaliação no Mar de Andaman. De acordo com os contratos, a SLB trabalhará com a Mubadala Energy para fornecer serviços integrados de perfuração e manutenção de poços ao longo de todo o ciclo de vida do poço. O escopo inclui perfuração direcional, fluidos de perfuração, cimentação, perfilagem de poços com cabo de aço, perfilagem com cabo de aço, tubulação flexível, testes de poço, perfilagem de lama e completação superior e inferior. O modelo integrado foi projetado para otimizar a execução, ao mesmo tempo que aprimora a segurança, a confiabilidade e o desempenho operacional.

Destaques tecnológicos

Entre os principais lançamentos e implementações tecnológicas do trimestre, destacam-se:

A SLB apresentou o sistema de distribuição de fluido de fraturamento Cameron de última geração, uma solução totalmente elétrica para operações de fraturamento hidráulico, projetada para melhorar a eficiência, reduzir a complexidade operacional e oferecer suporte a uma execução mais automatizada no local do poço. O sistema combina uma válvula de fraturamento livre de manutenção, acionamento elétrico e o controle de distribuição de fluido ValveCommander™ para proporcionar aos operadores controle digital em qualquer tipo de acionamento. Os principais benefícios incluem a eliminação da lubrificação e da manutenção de rotina no local, operação mais precisa da válvula, montagem e desmontagem mais rápidas e remoção de unidades hidráulicas. O sistema também reduz o uso de fluidos hidráulicos e equipamentos movidos a diesel, ajudando os clientes a otimizar fluxos de trabalho, aumentar o tempo de atividade e promover operações de fraturamento mais limpas.

No litoral do Brasil, a Trident Energy e a SLB abordaram a redução da produtividade em poços submarinos antigos com enchimento de cascalho no campo de Marimba. Após rigorosos testes de corrosão, a SLB implantou a solução de estimulação de arenito OneSTEP EF™ através de uma linha de fluxo submarina com décadas de existência, a partir de uma plataforma semissubmersível P-08 já existente — mitigando o risco de corrosão e eliminando a necessidade de uma embarcação leve de intervenção em poços ou árvore de natal submarina. O tratamento superou os objetivos de desempenho, proporcionando taxas de produção de petróleo quase três vezes maiores. A aplicação demonstra que a estimulação de arenito pode ser executada através de dutos submarinos, expandindo o leque de aplicações e melhorando a viabilidade econômica de campos maduros. A operação reflete a forte colaboração entre a Trident Energy e a SLB na execução de intervenções submarinas complexas.

Na costa do Suriname, a SLB e a PETRONAS Suriname E&P B.V. evitaram tempo desnecessário de sondagem ao implantar a plataforma de amostragem de reservatório Ora™ e seus fluxos de trabalho digitais avançados. A plataforma Ora capturou amostras de reservatório de alta qualidade em condições complexas, inclusive em uma zona onde a mobilidade do petróleo era muito baixa e a extração muito mais difícil. Essa implantação de uma solução prática acelerou a criação de valor e melhorou as operações.

Na plataforma continental norueguesa (NCS), a OKEA ASA e a SLB superaram desafios geológicos e operacionais únicos em um poço ultralongo, aproveitando um conjunto integrado de perfuração direcional da SLB, medição em tempo real no fundo do poço e avaliação da formação, otimização da perfuração, tecnologias avançadas de brocas e fluidos, além de recursos de planejamento e monitoramento de poços de longo alcance. Com uma profundidade medida de 10.895 metros, este poço tornou-se o mais longo já perfurado na NCS, com mais de 3.400 metros perfurados em uma única operação, além do alargamento do furo. Como parte do projeto Talisker, este poço contribui para estender a vida útil do campo de Brage e desbloquear recursos adicionais.

No Azerbaijão, a bp concedeu à SLB um contrato para implantar a solução de interpretação e análise de fibra óptica em tempo real Optiq™, com as empresas trabalhando juntas para desenvolver um fluxo de trabalho automatizado em tempo real para avaliação qualitativa e quantitativa de sensores de temperatura distribuídos, perfil de produção multifásico e perfil de injeção. A solução — que está sendo configurada para atender aos requisitos de monitoramento da bp e será implantada em mais de 50 poços offshore equipados com fibra óptica existente em seis plataformas — visa superar as principais barreiras para a obtenção de todo o valor da detecção por fibra óptica, incluindo a geração de terabytes de dados por dia e o processo de interpretação tradicionalmente demorado. Ao automatizar a análise em tempo real na borda e permitir o acesso seguro baseado em nuvem a insights de monitoramento de produção e reservatório, a colaboração foi projetada para ajudar os engenheiros de produção e reservatório a maximizar a recuperação e prevenir ou mitigar a interrupção da produção.

Nos Emirados Árabes Unidos, a SLB e a ADNOC Offshore desbloquearam reservas marginais de carbonato compacto no campo de Abu Al Bukhoosh (ABK) usando um fluxo de trabalho de Estimulação Inteligente. Um poço multilateral de completação mista — composto por revestimento de entrada limitada e laterais de poço aberto — foi tratado em uma única viagem de embarcação usando o serviço de estimulação ácida personalizável OpenPath Flex™ com ácido desviador viscoelástico VDA™ e projetos de estimulação gerados pelo software Kinetix Matrix™. Os projetos foram calibrados com os dados de fluxo do núcleo do laboratório de suporte ao cliente, garantindo uma estimulação uniforme. A intervenção proporcionou mais do que o dobro da previsão inicial de produção e forneceu um modelo para futuros trabalhos de estimulação ácida para os próximos poços no mesmo reservatório.

Na Malásia, a PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. concedeu à SLB um contrato de cinco anos para fornecer serviços de perfuração com pressão controlada (MPD) em sistemas submarinos offshore. A SLB implantará uma solução abrangente de MPD e perfuração com lama pressurizada, apresentando um dispositivo de controle rotativo compacto acima do anel de tensão e o sistema MPD @balance Control™.

Na Austrália, a SLB e a ConocoPhillips implantaram pela primeira vez no país a plataforma inteligente de teste de formação por perfilagem a cabo Ora, como parte de um programa de exploração na Bacia de Otway. O teste transiente profundo (DTT) da Ora substituiu o teste de formação convencional originalmente planejado para o Programa de Perfuração Exploratória de Otway. O teste concentrou-se no reservatório Waarre A, onde existem dados limitados sobre o reservatório e a produção em toda a Bacia de Otway, em comparação com o reservatório Waarre C, que é mais bem caracterizado. Os resultados do DTT da Ora verificaram a qualidade e a viabilidade do reservatório nos testes, fornecendo dados essenciais para a avaliação contínua da comercialização do reservatório.

Digital

A SLB está implementando tecnologia digital em escala, em parceria com clientes para migrar suas tecnologias e fluxos de trabalho para a nuvem, adotar novos recursos habilitados por IA e aproveitar insights para elevar seu desempenho. Os principais destaques incluem:

A SLB e a NVIDIA expandiram sua colaboração tecnológica para desenvolver uma “Fábrica de IA para Energia”, um ambiente de referência alimentado por modelos generativos de IA específicos do domínio e IA agente em escala industrial. Isso será executado nas plataformas digitais da SLB para ajudar as empresas de energia a escalar a IA para seus dados e operações. As empresas também trabalharão juntas para otimizar o processamento de grandes conjuntos de dados e modelos de IA nas plataformas digitais da SLB, usando a mais recente infraestrutura de IA da NVIDIA, com o objetivo de estabelecer novos padrões de desempenho e eficiência em aplicações de energia.

Na Angola, a Azule Energy concedeu à SLB um contrato de três anos para continuar e expandir o uso de sua plataforma digital corporativa em todas as suas operações. A plataforma ajudará a Azule a impulsionar uma execução mais consistente, acelerar a tomada de decisões e apoiar o fornecimento confiável de energia em todo o seu portfólio. A Azule Energy — uma joint venture da bp e da Eni e a maior produtora independente de energia na Angola — opera alguns dos ativos mais complexos da região. O acordo se baseia em dois anos de uso da plataforma digital Delfi™ na organização de reservatórios da Azule, onde a plataforma oferece suporte a estudos de reservatórios, modelagem, simulação e fluxos de trabalho de planejamento de poços, além de apoiar a integração digital em escala empresarial, conectando os fluxos de trabalho de reservatórios com ambientes de dados operacionais mais amplos ao longo do tempo.

Na Tanzânia e em Uganda, a SLB recebeu um contrato de quatro anos para fornecer um sistema de gerenciamento de dados de produção (PDMS) para o Oleoduto de Petróleo Bruto da África Oriental, o oleoduto de petróleo bruto aquecido eletricamente mais longo do mundo. A SLB implantará a plataforma de software de operações de produção Avocet™ para coletar, analisar e armazenar com segurança os dados de produção, incluindo uma interface móvel para permitir o rastreamento volumétrico em tempo real e a otimização da produção nos campos de Tilenga e Kingfisher. A solução PDMS dará suporte à excelência operacional, à garantia de fluxo e à integridade do oleoduto. Isso marca a entrada estratégica da SLB em dois países-chave no mercado da África Oriental e demonstra sua capacidade de fornecer soluções digitais em escala para projetos de infraestrutura complexos e com múltiplos operadores, que apoiam a transformação energética.

No Catar, a SLB garantiu um contrato estratégico com uma grande operadora, sinalizando uma aceleração significativa na transição da região para tecnologias de perfuração autônoma. Com base no forte desempenho do serviço de consultoria DrillOps™ desde sua implementação em junho de 2025, a tecnologia agora opera em três plataformas terrestres e está programada para ser introduzida na primeira plataforma offshore da operadora. Mais de 10 poços e 26 seções já foram perfurados usando o serviço de consultoria DrillOps, proporcionando um impressionante aumento médio de 21% na taxa de penetração. A implementação também demonstrou a rápida escalabilidade e a compatibilidade agnóstica da solução em diversos ambientes de plataforma.

Em Omã, a PDO concedeu à SLB um contrato de quatro anos para implementar suas soluções de entrega e insights inteligentes de poços DrillOps, com o objetivo de aprimorar o centro de operações de poços por meio de recursos avançados baseados em IA. O escopo abrange serviços de consultoria DrillOps e análises preditivas em toda a frota de 50 plataformas da PDO, permitindo alertas automatizados que detectam riscos como tubos presos e erosão em um estágio inicial. Isso permite ações preventivas oportunas e promove um desempenho de perfuração mais consistente e eficiente. Como parte do contrato, a SLB também implantará a automação DrillOps — um aplicativo baseado em plataforma projetado para otimizar e coordenar os fluxos de trabalho de perfuração — juntamente com a tecnologia de perfuração direcional autônoma Neuro™ em plataformas compatíveis. Essa concessão segue um teste de campo bem-sucedido realizado em 2025 em 13 poços, que resultou em uma melhoria de 18% na taxa de penetração e uma redução de 13% no tempo perdido invisível, economizando, em última análise, 25 dias de plataforma.

Na Índia, a Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) concedeu à SLB um importante contrato digital, representando um marco importante no programa de transformação digital da ONGC. De acordo com o contrato, a plataforma de dados e IA Lumi da SLB será implantada como uma solução empresarial em todos os ativos da ONGC, estabelecendo uma base de dados unificada e escalável para dar suporte a análises avançadas e fluxos de trabalho habilitados por IA. Paralelamente, as soluções OptiFlow™ e OptiSite™ serão implantadas para apoiar e aprimorar as operações de produção por meio de insights acionáveis ??e maior eficiência. A implementação apoia o objetivo da ONGC de se tornar uma empresa líder em energia digital e habilitada por IA, com a SLB como sua parceira de confiança.

Novos Horizontes de Crescimento

A SLB está participando em grande escala em mercados de alto crescimento, incluindo Soluções para Data Centers e Novas Energias, por meio de tecnologias e parcerias estratégicas e inovadoras, como as seguintes:

A SLB e a NVIDIA expandiram sua colaboração tecnológica para projetar e implantar infraestrutura crítica de IA. A SLB atuará como parceira de design modular para as fábricas de IA NVIDIA DSX. Essa abordagem modular, na qual os componentes são fabricados fora das instalações da empresa, impulsionará o aumento da qualidade e da confiabilidade, além de reduzir custos, restrições de mão de obra e prazos de entrega. Também permite uma escalabilidade rápida e flexível, possibilitando que os clientes expandam a capacidade do data center rapidamente conforme a demanda cresce.

Na Turquia, a Maren Maras Electric Production Industry and Trade Co. Inc. concedeu à SLB um contrato de quatro anos para implantar uma solução personalizada de elevação artificial para seu portfólio geotérmico. O sistema é projetado para ambientes geotérmicos de alta temperatura e entregue por meio de um modelo comercial e operacional integrado que reduz os requisitos de capital inicial e oferece suporte ao longo do ciclo de vida. De acordo com o contrato, a SLB fornecerá equipamentos de elevação artificial, serviços de campo e expertise em otimização de desempenho. A solução melhora a produtividade dos poços e a confiabilidade do sistema em condições geotérmicas e apoia o desenvolvimento geotérmico em escala.

TABELAS FINANCEIRAS

Resumo da demonstração consolidada de resultados

(Valores em milhões, exceto valores por ação) Primeiro Trimestre 2026 2025 Receita $8.721 $8.490 Receitas de juros e outras receitas 43 78 Despesas Custo da receita(1) 7.390 6.884 Pesquisa e engenharia 164 172 Despesas gerais e administrativas 97 96 Fusão e integração(1) 41 48 Reestruturação(1) - 158 Juros 116 147 Lucro antes dos impostos(1) $956 $1.063 Despesa com impostos(1) 195 234 Lucro líquido(1) $761 $829 Lucro líquido atribuível a participações não controladoras(1) 9 32 Lucro líquido atribuível à SLB(1) $752 $797 Lucro diluído por ação da SLB(1) $0,50 $0,58 Média de ações em circulação 1.499 1.366 Média de ações em circulação considerando diluição 1.515 1.380 Depreciação e amortização incluídas nas despesas(2) $685 $640

(1) Consulte a seção intitulada “Cobranças e Créditos” para obter detalhes. (2) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos em APS (Sistemas de Proteção de Ativos).

Resumo do balanço patrimonial consolidado

(Valores em milhões) 31 de março, 31 de dezembro, Ativos 2026 2025 Ativos circulantes Caixa e investimentos de curto prazo $3.387 $4.212 Contas a receber 9.037 8.689 Estoques 5.274 5.032 Outros ativos circulantes 1.637 1.580 19.335 19.513 Investimentos em empresas afiliadas 1.784 1.783 Ativos fixos 7.747 7.894 Ágio (goodwill) 16.852 16.794 Ativos intangíveis 4.901 4.988 Outros ativos 3.907 3.896 $54.526 $54.868 Passivos e patrimônio líquido Passivos circulantes Contas a pagar e passivos acumulados $11.140 $11.490 Provisão estimada para imposto de renda 878 894 Empréstimos de curto prazo e parcela circulante da dívida de longo prazo 1.938 1.894 Dividendos a pagar 457 443 14.413 14.721 Dívida de longo prazo 9.670 9.742 Outros passivos 3.090 3.114 27.173 27.577 Patrimônio líquido 27.353 27.291 $54.526 $54.868

Liquidez

(Valores em milhões) Componentes da liquidez 31 de março,

2026 31 de março,

2025 31 de dezembro,

2025 Caixa e investimentos de curto prazo $3.387 $3.897 $4.212 Empréstimos de curto prazo e parcela circulante da dívida de longo prazo (1.938) (3.475) (1.894) Dívida de longo prazo (9.670) (10.527) (9.742) Dívida líquida(1) $(8.221) $(10.105) $(7.424) Detalhamento das mudanças na liquidez: Primeiro Primeiro trimestre trimestre 2026 2025 Lucro líquido $761 $829 Depreciação e amortização(2) 685 640 Despesa com remuneração baseada em ações 101 91 Variação no capital de giro (1.102) (937) Outros 42 37 Fluxo de caixa das operações $487 $660 Investimentos em capital (343) (398) Investimentos em APS (103) (108) Capitalização de dados de exploração (64) (51) Fluxo de caixa livre(3) (23) 103 Programa de recompra de ações (451) (2.300) Dividendos pagos (426) (386) Recursos provenientes de planos de ações para empregados 178 113 Aquisições de negócios e investimentos, líquidos de caixa adquirido e dívida assumida (70) (37) Impostos pagos sobre liquidação líquida de remuneração baseada em ações (59) (53) Outros (30) (32) Redução da dívida líquida antes do impacto das variações cambiais (881) (2.592) Impacto das variações cambiais na dívida líquida 84 (108) Aumento da dívida líquida (797) (2.700) Dívida líquida no início do período (7.424) (7.405) Dívida líquida no fim do período $(8.221) $(10.105)

(1) "Dívida líquida" (Net Debt) representa a dívida bruta menos caixa e investimentos de curto prazo. A administração da SLB considera que essa métrica fornece informações úteis a investidores e à gestão sobre o nível de endividamento da companhia, ao refletir recursos que poderiam ser utilizados para amortizar dívidas. Trata-se de uma medida financeira não-GAAP e deve ser analisada como complemento — e não como substituta — da dívida total. (2) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos em APS. (3) "Fluxo de caixa livre" (Free Cash Flow) representa o fluxo de caixa das operações menos investimentos em capital (CapEx), investimentos em APS e custos capitalizados de dados de exploração. A administração da SLB considera essa uma importante métrica de liquidez, útil para investidores e gestores na avaliação da capacidade da empresa de gerar caixa. Após atender às necessidades operacionais e obrigações financeiras, esse caixa pode ser reinvestido no negócio para crescimento futuro ou devolvido aos acionistas por meio de dividendos ou recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para gastos discricionários. Trata-se de uma medida financeira não-GAAP e deve ser analisada como complemento — e não como substituta — do fluxo de caixa das operações.

Encargos e Créditos

Além dos resultados financeiros determinados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA (GAAP), este comunicado de resultados do primeiro trimestre de 2026 também inclui medidas financeiras não GAAP (conforme definido pela Regulação G da SEC). Além das medidas financeiras não GAAP discutidas em “Liquidez”, o lucro líquido da SLB, excluindo encargos e créditos, bem como as medidas derivadas dele (incluindo o LPA diluído, excluindo encargos e créditos; a alíquota efetiva de imposto, excluindo encargos e créditos; EBITDA ajustado e margem EBITDA ajustada) são medidas financeiras não GAAP. A administração acredita que a exclusão de encargos e créditos dessas medidas financeiras proporciona uma perspectiva útil sobre os resultados operacionais e as tendências subjacentes da SLB, além de um meio de avaliar as operações da SLB ao longo do tempo. Essas medidas também são utilizadas pela administração como indicadores de desempenho para determinar determinadas remunerações variáveis. As medidas financeiras não GAAP acima mencionadas devem ser consideradas em conjunto com, e não como substitutas ou superiores a, outras medidas de desempenho financeiro preparadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA. A seguir, apresentamos uma conciliação de algumas dessas medidas não GAAP com as medidas GAAP comparáveis. Para uma conciliação do EBITDA ajustado com a medida GAAP comparável, consulte a seção intitulada “Informações Suplementares” (Questão 8).

(Valores em milhões, exceto valores por ação) Primeiro trimestre de 2026 Antes dos impostos Impostos Participações

não controladoras Líquido Diluído

EPS Lucro líquido atribuível à SLB (base GAAP) $956 $195 $9 $752 $0,50 Fusão e integração(1) 41 8 2 31 0,02 Lucro líquido atribuível à SLB, excluindo encargos e créditos $997 $203 $11 $783 $0,52 Primeiro trimestre de 2025 Antes dos impostos Impostos Participações

não controladoras Líquido Diluído

EPS Lucro líquido atribuível à SLB (base GAAP) $1.063 $234 $32 $797 $0,58 Redução de quadro de pessoal(2) 158 10 - 148 0,11 Fusão e integração(1) 48 1 4 43 0,03 Lucro líquido atribuível à SLB, excluindo encargos e créditos $1.269 $245 $36 $988 $0,72 Primeiro trimestre de 2025 Antes dos impostos Impostos Participações

não controladoras Líquido Diluído

EPS Lucro líquido atribuível à SLB (base GAAP) $943 $143 $(24) $824 $0,55 Redução ao valor recuperável do goodwill(3) 210 - 41 169 0,11 Redução de quadro de pessoal(2) 126 14 3 109 0,07 Amortização do ajuste a valor justo de estoques na contabilização da aquisição(4) 100 23 - 77 0,05 Fusão e integração(1) 125 21 12 92 0,06 Reversão de provisão de avaliação relacionada a ativos fiscais diferidos - 92 - (92) (0,06) Lucro líquido atribuível à SLB, excluindo encargos e créditos $1.504 $293 $32 $1.179 $0.78

(1) Classificado em Fusões e integração na Demonstração Consolidada Condensada de Resultados. (2) Classificado em Reestruturação na Demonstração Consolidada Condensada de Resultados. (3) Classificado em Perdas por impairment na Demonstração Consolidada Condensada de Resultados. (4) Classificado em Custo da receita na Demonstração Consolidada Condensada de Resultados.

Divisões

(Valores em milhões) Primeiro trimestre de 2026 Quarto trimestre de 2025 Primeiro trimestre de 2025 Receita Lucro

antes dos

impostos Receita Lucro

antes dos

impostos Receita Lucros

antes dos

impostos Digital $640 $134 $825 $280 $587 $125 Desempenho de Reservatórios 1.594 257 1.748 342 1.700 282 Construção de Poços 2.797 424 2.949 550 2.977 589 Produção 3.508 497 4.078 664 2.841 471 Outros 443 113 445 85 562 162 Eliminações e outros (261) (104) (300) (114) (177) (73) Lucro operacional por segmento antes dos impostos 1.321 1.807 1.556 Corporativo e outros (228) (208) (179) Receita de juros(1) 20 31 36 Despesa de juros(1) (116) (126) (144) Encargos e créditos(2) (41) (561) (206) $8.721 $956 $9.745 $943 $8.490 $1.063

(Valores em milhões) Primeiro trimestre de 2026 Receita Lucro

antes dos

impostos Depreciação e

amortização (3) Despesa líquida

de juros

(receita)(4) EBITDA

ajustado(5) Digital $640 $134 $33 $- $167 Desempenho de Reservatórios 1.594 257 113 (1) 369 Construção de Poços 2.797 424 161 (1) 584 Sistemas de Produção 3.508 497 152 (1) 648 Outros 443 113 84 - 197 Eliminações e outros (261) (104) 69 (2) (37) Lucro operacional por segmento antes dos impostos 1.321 Corporativo e outros (228) 73 (155) Receita de juros(1) 20 Despesa de juros(1) (116) Encargos e créditos(2) (41) $8.721 $956 $685 $(5) $1.773

(Valores em milhões) Quarto trimestre de 2025 Receita Lucro

antes dos

impostos Depreciação e

amortização(3) Despesa líquida

de juros

(receita)(4) EBITDA

ajustado (5) Digital $825 $280 $66 $- $346 Desempenho de Reservatórios 1.748 342 114 - 456 Construção de poços 2.949 550 169 - 719 Sistemas de Produção 4.078 664 151 - 815 Outros 445 85 85 - 170 Eliminações e outros (300) (114) 74 - (40) Lucro operacional por segmento antes dos impostos 1,807 Corporativo e outros (208) 73 (135) Receita de juros(1) 31 Despesa de juros (1) (126) Encargos e créditos (2) (561) $9.745 $943 $732 $- $2.331

(Valores em milhões) Primeiro trimestre de 2025 Receita Lucro

antes dos impostos Depreciação e

amortização (3) Despesa líquida

de juros

(receita) (4) EBITDA

ajustado (5) Digital $587 $125 $56 $- $181 Desempenho de Reservatórios 1.700 282 104 (1) 385 Construção de Poços 2.977 589 164 - 753 Sistemas de Produção 2.841 471 90 - 561 Outros 562 162 111 3 276 Eliminações e outros (177) (73) 70 1 (2) Lucro operacional por segmento antes dos impostos 1.556 Corporativo e outros (179) 45 (134) Receita de juros(1) 36 Despesa de juros(1) (144) Encargos e créditos(2) (206) $8.490 $1.063 $640 $3 $2.020

(1) Exclui valores que estão incluídos nos resultados dos segmentos. (2) Consulte a seção intitulada “Encargos e Créditos” para mais detalhes. (3) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, APS e custos de dados de exploração. (4) Exclui receitas de juros e despesas de juros registradas no nível corporativo. (5) EBITDA ajustado representa o lucro antes dos impostos, excluindo depreciação e amortização, receitas de juros, despesas de juros e encargos e créditos.

Informações Complementares

Perguntas Frequentes

1) Qual é a projeção de investimentos de capital para o ano completo de 2026? Os investimentos de capital (compostos por CapEx, custos de dados de exploração e investimentos em APS) para o ano completo de 2026 continuam previstos em aproximadamente US$ 2,5 bilhões. Os investimentos de capital para o ano completo de 2025 foram de US$ 2,4 bilhões. 2) Qual foi o fluxo de caixa das operações e o fluxo de caixa livre no primeiro trimestre de 2026? O fluxo de caixa das operações no primeiro trimestre de 2026 foi de US$ 487 milhões, e o fluxo de caixa livre foi negativo em US$ 23 milhões. 3) O que foi incluído em “Receitas de juros e outras receitas” no primeiro trimestre de 2026? As "receitas de juros e outras receitas" no primeiro trimestre de 2026 totalizaram US$ 43 milhões. Esse valor foi composto por US$ 25 milhões em receitas de juros e US$ 18 milhões em ganhos de investimentos contabilizados pelo método da equivalência patrimonial. 4) Como variaram as receitas de juros e as despesas de juros durante o primeiro trimestre de 2026? As receitas de juros de US$ 25 milhões no primeiro trimestre de 2026 registraram queda sequencial de US$ 6 milhões. As despesas de juros de US$ 116 milhões registraram queda sequencial de US$ 10 milhões. 5) Qual foi a taxa efetiva de imposto (ETR) no primeiro trimestre de 2026? A taxa efetiva de imposto (ETR) no primeiro trimestre de 2026, calculada de acordo com o GAAP, foi de 20,3%, em comparação com 15,2% no quarto trimestre de 2025. Excluindo encargos e créditos, a ETR no primeiro trimestre de 2026 foi de 20,3%, em comparação com 19,5% no quarto trimestre de 2025. 6) Quantas ações ordinárias estavam em circulação em 31 de março de 2026 e como isso mudou em relação ao fim do trimestre anterior? Havia 1,495 bilhão de ações ordinárias em circulação em 31 de março de 2026 e em 31 de dezembro de 2025, sem alteração em relação ao fim do trimestre anterior.

(Valores em milhões) Ações em circulação em 31 de dezembro de 2025 1.495 Ações emitidas no âmbito do plano de compra de ações para empregados 4 Ações emitidas para titulares de opções, líquidas das ações permutadas 2 Aquisição definitiva de ações restritas 3 Programa de recompra de ações (9) Ações em circulação em 31 de março de 2026 1.495

7) Qual foi a média ponderada do número de ações em circulação durante o primeiro trimestre de 2026 e o ??quarto trimestre de 2025? Como isso se concilia com a média do número de ações em circulação, considerando a diluição, utilizada no cálculo do lucro diluído por ação? O número médio ponderado de ações em circulação foi de 1,499 bilhão durante o primeiro trimestre de 2026 e de 1,495 bilhão durante o quarto trimestre de 2025. A seguir, apresenta-se uma conciliação do número médio ponderado de ações em circulação com o número médio de ações em circulação, considerando a diluição, utilizado no cálculo do lucro diluído por ação.

(Valores em milhões) Primeiro trimestre,

2026 Quarto trimestre,

2025 Média ponderada de ações em circulação 1.499 1.495 Ações restritas não adquiridas 15 16 Exercício presumido de opções de ações 1 - Média de ações em circulação, considerando diluição 1.515 1.511

8) Qual foi o EBITDA ajustado da SLB no primeiro trimestre de 2026, no quarto trimestre de 2025 e no primeiro trimestre de 2025? Qual foi a margem de EBITDA ajustado nesses períodos? O EBITDA ajustado da SLB foi de US$ 1,773 bilhão no primeiro trimestre de 2026, US$ 2,331 bilhões no quarto trimestre de 2025 e US$ 2,020 bilhões no primeiro trimestre de 2025. A margem de EBITDA ajustado da SLB foi de 20,3% no primeiro trimestre de 2026, 23,9% no quarto trimestre de 2025 e 23,8% no primeiro trimestre de 2025, calculada da seguinte forma:

(Valores em milhões) Primeiro trimestre,

2026 Quarto trimestre,

2025 Primeiro trimestre,

2025 Lucro líquido atribuível à SLB $752 $824 $797 Lucro líquido (prejuízo) atribuível a participações não controladoras 9 (24) 32 Despesa com impostos 195 143 234 Lucro antes dos impostos $956 $943 $1.063 Encargos e créditos 41 561 206 Depreciação e amortização 685 732 640 Despesa de juros 116 126 147 Receita de juros (25) (31) (36) EBITDA ajustado $1.773 $2.331 $2.020 Receita $8.721 $9.745 $8.490 Margem de EBITDA ajustado 20,3% 23,9% 23,8%

9) Quais foram os componentes das despesas de depreciação e amortização no primeiro trimestre de 2026, no quarto trimestre de 2025 e no primeiro trimestre de 2025? Os componentes das despesas de depreciação e amortização no primeiro trimestre de 2026, no quarto trimestre de 2025 e no primeiro trimestre de 2025 foram os seguintes:

(Valores em milhões) Primeiro trimestre,

2026 Quarto trimestre,

2025 Primeiro trimestre,

2025 Depreciação de ativos fixos $464 $475 $397 Amortização de ativos intangíveis 110 111 82 Amortização de investimentos em APS 82 84 110 Amortização de custos capitalizados de dados de exploração 29 62 51 $685 $732 $640

10) Quais são as categorias de receita da Divisão Digital que oferecem soluções aos clientes da SLB? Na área Digital, a receita é gerada a partir de quatro soluções principais: Plataformas e Aplicativos, Operações Digitais, Exploração Digital e Serviços Profissionais. Plataformas e Aplicações incluem as tecnologias em nuvem da SLB, como as plataformas Delfi e Lumi, juntamente com um conjunto de aplicativos especializados e focados em domínios específicos, como Petrel™ e Techlog™, oferecidos como assinatura SaaS ou licenças perpétuas. Essas plataformas e aplicativos automatizam modelos complexos para simular o impacto de planos de desenvolvimento de reservatórios e auxiliam no planejamento de operações-chave, como perfuração, completação e projetos de produção. Além disso, eles desbloqueiam dados e utilizam IA e aprendizado de máquina para reduzir o tempo de ciclo e melhorar a eficiência dos fluxos de trabalho, permitindo que os clientes tomem decisões melhores e mais rápidas para otimizar a economia de seus projetos e o desempenho do reservatório. A receita é recorrente (com exceção das vendas de licenças pontuais) e sustentada por uma base substancial de receita recorrente anual (ARR) proveniente de uma base instalada global, complementada pela adoção, por parte dos clientes, de novas funcionalidades baseadas na nuvem e soluções habilitadas para a Internet das Coisas (IoT). Esta categoria apresenta taxas de retenção excelentes e rotatividade limitada. Área de Operações Digitais combina os pontos fortes exclusivos dos serviços de campos petrolíferos da SLB com tecnologias digitais avançadas para oferecer operações de campo mais confiáveis, eficientes e autônomas. Ao integrar soluções conectadas com os centros de prestação de serviços digitais Performance Live™, os clientes obtêm monitoramento em tempo real, tomada de decisões remota e execução automatizada em todos os seus fluxos de trabalho, desde perfuração autônoma até intervenção automatizada em poços, tudo isso reduzindo custos e melhorando a rentabilidade do projeto. A receita é gerada pela mesma base de clientes das divisões principais e, portanto, é recorrente. Além disso, uma parte da receita é recorrente. Para incentivar as divisões principais — Construção de Poços, Desempenho de Reservatórios e Sistemas de Produção — e a Divisão Digital a desenvolver e promover essa categoria, a receita resultante é reconhecida tanto na respectiva divisão principal quanto na Divisão Digital. Esse efeito é eliminado na consolidação. Exploração Digital representa a área de dados de exploração da SLB. A biblioteca de dados de exploração é um conjunto diferenciado de dados de levantamentos sísmicos e outros dados de subsuperfície que os clientes utilizam para tomar decisões mais assertivas em exploração e desenvolvimento. Esses conjuntos de dados licenciados também dão suporte ao projeto e monitoramento de armazenamento de carbono. A biblioteca abrange bacias de exploração e produção importantes em todo o mundo, e os conjuntos de dados são atualizados e reprocessados ??para aproveitar os mais recentes algoritmos de imageamento e tecnologias de IA, viabilizados pela computação em nuvem de alto desempenho. A receita é gerada a partir da venda de licenças únicas e intransferíveis, sendo, portanto, não recorrente. Serviços Profissionais incluem consultoria e outros serviços necessários para apoiar a transformação digital dos clientes. Esses serviços incluem suporte à transição de soluções digitais locais para soluções em nuvem, limpeza e migração de dados, automação de fluxos de trabalho — incluindo a implementação de soluções de fluxo de trabalho criadas na rede global de espaços de trabalho Innovation Factori da SLB — e treinamento para impulsionar ainda mais a transformação digital dos clientes. A receita nesta categoria é em grande parte baseada em projetos, e os contratos recorrentes com os mesmos clientes são comuns. Esses serviços geram oportunidades de extensão em outros fluxos de receita digital. 11) No segmento Digital, qual é a definição de ARR e qual era o ARR em 31 de março de 2026, 31 de dezembro de 2025 e 31 de março de 2025? A ARR representa o valor anual das receitas recorrentes de assinaturas e manutenção de Plataformas e Aplicativos, juntamente com a parcela recorrente de Operações Digitais, fornecendo uma medida da receita previsível para os próximos 12 meses. Esse valor é calculado com base na receita dos últimos doze meses e exclui vendas únicas de licenças e taxas de uso variáveis. A Receita Recorrente Anual (ARR) em 31 de março de 2026 foi de US$ 1,02 bilhão, em comparação com US$ 1,00 bilhão em 31 de dezembro de 2025 e US$ 890 milhões em 31 de março de 2025, resultando em um aumento de 15% em relação ao ano anterior e de 2% em relação ao trimestre anterior. 12) O que é o negócio de Soluções para Data Centers e onde ele é reportado? A unidade de negócios de Soluções para Data Centers projeta e fabrica componentes de infraestrutura essenciais — como gabinetes modulares para data centers, sistemas de refrigeração e outros equipamentos — para provedores de hiperescala e empresas. Ao aproveitar a produção escalável e padronizada com prazos de entrega rápidos e rigoroso controle de qualidade, a SLB oferece soluções configuráveis ??que equilibram custo-benefício, confiabilidade e personalização para atender à crescente demanda por data centers. A demanda por dados impulsionada por IA está alimentando um crescimento acelerado, e esse segmento de negócios será uma contribuição substancial e significativa para o portfólio da SLB no futuro. Este segmento de negócios está classificado na categoria "Outros". 13) Qual foi a receita gerada pelo segmento de Soluções para Data Centers no primeiro trimestre de 2026, no quarto trimestre de 2025 e no primeiro trimestre de 2025? A receita da divisão de Soluções para Data Centers foi de US$ 141 milhões no primeiro trimestre de 2026, US$ 128 milhões no quarto trimestre de 2025 e US$ 97 milhões no primeiro trimestre de 2026, resultando em um aumento de 45% em relação ao ano anterior e de 10% em relação ao trimestre anterior. 14) Quais divisões compõem o negócio principal da SLB e quais foram suas receitas e lucro operacional antes dos impostos no primeiro trimestre de 2026, no quarto trimestre de 2025 e no primeiro trimestre de 2025? O negócio principal da SLB compreende as divisões de Desempenho de Reservatórios, Construção de Poços e Sistemas de Produção. A receita e o lucro operacional antes dos impostos do negócio principal da SLB para o primeiro trimestre de 2026, o quarto trimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2025 são calculados da seguinte forma:

(Valores em milhões) Fechamento de Trimestres Variação 31 de março,

2026 31 de dezembro,

2025 31 de março,

2025 Sequencial Anual Receita Desempenho de Reservatórios $1.594 $1.748 $1.700 Construção de Poços 2.797 2.949 2.977 Sistemas de Produção 3.508 4.078 2.841 $7.899 $8.775 $7.518 -10% 5% Lucro operacional antes dos impostos Desempenho de Reservatórios $257 $342 $282 Construção de Poços 424 550 589 Sistemas de Produção 497 664 471 $1.178 $1.556 $1.342 -24% -12% Margem operacional antes dos impostos Desempenho de Reservatórios 16,1% 19,6% 16,6% Construção de Poços 15,2% 18,7% 19,8% Sistemas de Produção 14,2% 16,3% 16,6% 14,9% 17,7% 17,8% -283 bps -294 bps

Os resultados do primeiro trimestre de 2026 refletem a atividade da ChampionX, que contribuiu com US$ 833 milhões em receita para a área de Sistemas de Produção. Excluindo o impacto dessa aquisição, a receita principal diminuiu 6% em relação ao ano anterior.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Informações sobre a teleconferência

A SLB realizará uma teleconferência para discutir o comunicado de imprensa sobre os resultados financeiros e as perspectivas de negócios na sexta-feira, 24 de abril de 2026. A teleconferência está agendada para começar às 11h00 (horário do leste dos EUA). Para acessar a teleconferência, que é aberta ao público, entre em contato com a operadora pelo telefone +1 (833) 470-1428 (dentro da América do Norte) ou +1 (404) 975-4839 (fora da América do Norte), aproximadamente 10 minutos antes do horário de início programado, e informe o código de acesso 742955. Ao término da teleconferência, uma gravação em áudio estará disponível até 1º de maio de 2026, discando +1 (866) 813-9403 (dentro da América do Norte) ou +1 (929) 458-6194 (fora da América do Norte) e informando o código de acesso 360731. A teleconferência será transmitida simultaneamente pela internet em https://events.q4inc.com/attendee/972985185 somente para ouvir. A gravação da transmissão online também estará disponível no mesmo site até 1º de maio de 2026.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa sobre os resultados do primeiro trimestre de 2026, assim como outras declarações que fazemos, contém "declarações prospectivas" de acordo com a legislação federal de valores mobiliários, que inclui quaisquer declarações que não sejam fatos históricos. Tais declarações frequentemente contêm palavras como "esperar", "poder", "acreditar", "prever", "planejar", "potencial", "projetado", "projeções", "precursor", "previsão", "perspectiva", "expectativas", "estimar", "pretender", "antecipar", "ambição", "meta", "alvo", "programado", "pensar", "dever", "poderia", "iria", "irá", "ver", "provável" e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam assuntos que são, em diferentes graus, incertos, como declarações sobre nossas metas financeiras e de desempenho e outras previsões ou expectativas referentes a, ou dependentes de, nossas perspectivas de negócios; crescimento da SLB como um todo e de cada uma de suas Divisões (e de linhas de negócios, áreas geográficas ou tecnologias específicas dentro de cada Divisão); Os benefícios da aquisição da ChampionX, incluindo a capacidade da SLB de integrar com sucesso os negócios da ChampionX e alcançar as sinergias e a criação de valor previstas com a aquisição; o crescimento da demanda e da produção de petróleo e gás natural; os preços do petróleo e do gás natural; previsões ou expectativas em relação à transição energética e às mudanças climáticas globais; melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia; os investimentos de capital da SLB e da indústria de petróleo e gás; nossas estratégias de negócios, incluindo as digitais e as adaptadas à bacia, bem como as estratégias de nossos clientes; nossos planos de alocação de capital, incluindo planos de dividendos e programas de recompra de ações; nossos projetos APS, joint ventures e outras alianças; o impacto dos conflitos em curso ou crescentes no fornecimento global de energia; o acesso a matérias-primas; as futuras condições econômicas e geopolíticas globais; a liquidez futura, incluindo o fluxo de caixa livre; e os resultados operacionais futuros, como os níveis de margem. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, mudanças nas condições econômicas e geopolíticas globais; mudanças nos gastos com exploração e produção por parte de nossos clientes e mudanças no nível de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural; os resultados operacionais e a situação financeira de nossos clientes e fornecedores; a incapacidade de atingir nossas metas financeiras e de desempenho, bem como outras previsões e expectativas; a incapacidade de atingir nossas metas de emissões líquidas zero de carbono ou metas intermediárias de redução de emissões; condições econômicas, geopolíticas e comerciais gerais em regiões-chave do mundo; risco cambial; inflação; mudanças na política monetária dos governos; tarifas; pressão sobre os preços; fatores climáticos e sazonais; efeitos desfavoráveis ??de pandemias; disponibilidade e custo de matérias-primas; modificações operacionais, atrasos ou cancelamentos; desafios em nossa cadeia de suprimentos; declínios na produção; a extensão de encargos futuros; a incapacidade de reconhecer eficiências e outros benefícios pretendidos de nossas estratégias e iniciativas de negócios, como energia digital ou novas energias, bem como nossas estratégias de redução de custos; mudanças nas regulamentações governamentais e requisitos regulatórios, incluindo aqueles relacionados à exploração de petróleo e gás offshore, fontes radioativas, explosivos, produtos químicos e iniciativas relacionadas ao clima; a incapacidade da tecnologia de atender aos novos desafios na exploração; a competitividade de fontes de energia alternativas ou substitutos de produtos; e outros riscos e incertezas detalhados neste comunicado de imprensa e em nossos formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes, arquivados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a “SEC”).

Caso um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem) ou se as suposições subjacentes se revelarem incorretas, os efeitos ou resultados reais poderão variar substancialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e outras contidas neste comunicado à imprensa sobre nossos planos e metas ambientais, sociais e outros de sustentabilidade não são uma indicação de que estas declarações sejam necessariamente relevantes aos investidores ou que precisem ser divulgadas em nossas apresentações junto à SEC. Além disso, declarações ambientais, sociais e referentes à sustentabilidade, históricas, atuais e prospectivas podem estar baseadas em padrões para medir o progresso que ainda estão em desenvolvimento, em controles e processos internos que continuam evoluindo e em suposições que estão sujeitas a alterações no futuro. As declarações neste comunicado à imprensa são feitas na data deste comunicado, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Investidores

James R. McDonald — Vice-Presidente Sênior de Relações com Investidores e Assuntos do Setor, SLB

Joy V. Domingo — Diretora de Relações com Investidores, SLB

Tel: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com

Imprensa

Josh Byerly — Vice-Presidente Sênior de Comunicação Global, SLB

Moira Duff — Diretora de Comunicação Externa, SLB

Tel: +1 (713) 375-3407

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