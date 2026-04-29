Polpanorte lidera mercado de açaí no Brasil

A Polpanorte conquistou a liderança nacional na produção e venda de açaí no país, segundo dados da Scanntech Brasil publicados na edição março da revista Super Varejo. O desempenho colocou a companhia no topo de um mercado competitivo e em expansão, impulsionado pela crescente demanda por produtos associados a saudabilidade e consumo prático.

A marca ocupa também a primeira posição no Centro-Oeste e é destaque na região Norte e em São Paulo (interior e região metropolitana), principal mercado consumidor do produto, reforçando a capilaridade no varejo.

No Sul do país, a Polpanorte lidera o ranking regional e é seguida pela marca Origem, que ocupa a segunda posição. Já o açaí Origem Toda Hora aparece em quarto lugar, consolidando três marcas do grupo entre as cinco mais comercializadas da região.

O avanço da companhia está associado a uma estratégia que combina padronização de produto e posicionamento de qualidade, com foco em atributos como textura, sabor e consistência, e processos contínuos de avaliação em toda a cadeia produtiva. O resultado é um conjunto de certificações que posiciona a Polpanorte no grupo de, aproximadamente, 2% das indústrias brasileiras certificadas na FSSC 22000, reconhecido pela GFSI, em todo o seu portfólio de produtos.

Alinhada às demandas do consumidor moderno e reforçando o compromisso com escolhas conscientes, a indústria conta, ainda, com certificação vegana e nos padrões Halal, Kosher e Orgânico, atendendo referenciais internacionais, como USDA (NOP), MAPA (Brasil) e European Organic Standard.

“Ao longo dos anos, investimos em experiência sensorial, equilíbrio entre sabor e textura. Quando o cliente passa a buscar o açaí pelo nome, e não apenas pela categoria, isso indica um vínculo construído e valor percebido que sustenta o crescimento, mesmo em um mercado altamente competitivo”, destaca João Zeppone, CEO da Polpanorte.

A companhia também amplia sua presença por meio de iniciativas que fortalecem o posicionamento da marca junto ao consumidor. Dentre elas, o licenciamento com a Maurício de Sousa Produções e a parceria com o Parque da Mônica, ativações em grandes eventos nacionais de corrida de rua, e operações em locais estratégicos com grande visibilidade, como o Parque Ibirapuera e Horto Florestal, em São Paulo, Cataratas do Iguaçu, no Paraná, entre outros.

Fundada em 1995, a empresa opera com duas plantas industriais, em Japurá (PR) e Benevides (PA), que somam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. A unidade paraense, considerada uma das mais modernas do setor, concentra parte relevante dos investimentos recentes. Ao todo, foram R$ 50 milhões aplicados em tecnologia, infraestrutura e capital humano nas duas primeiras fases do projeto em Benevides.

A capacidade instalada permite o processamento de mais de 300 toneladas de frutos por dia e a produção superior a 200 toneladas diárias de produtos acabados, sendo cerca de 150 toneladas de sorbet de açaí. A operação é sustentada por uma cadeia de fornecimento que envolve dezenas de parceiros, entre cooperativas e negócios formais, além de centenas de produtores rurais e mais de 200 agricultores familiares.

Inclusive, foi no Pará que, recentemente, a Polpanorte lançou o Projeto de Integração da Cadeia do Açaí, programa de fomento voltado à organização da produção, ampliação de renda e maior segurança para o agricultor. A iniciativa oferece acesso a crédito estruturado, assistência técnica contínua e garantia de compra da produção, contribuindo para dar mais previsibilidade à atividade no campo e fortalecer o desenvolvimento sustentável da cadeia do açaí.

A expansão internacional da companhia vem ganhando força desde 2022, quando a empresa intensificou a abertura de novos mercados e estruturou suas operações para atender padrões mais exigentes, com foco em escala e qualidade. Atualmente, as exportações da marca são destinadas aos cinco continentes (América do Norte, Europa, Ásia, África e Oceania), somando mais de 20 países com parcerias ativas.

Hoje, com mais de 130 produtos no portfólio, presença em cerca de 40 mil pontos de venda e mais de 800 colaboradores, a Polpanorte combina escala industrial, capilaridade comercial e diversificação para sustentar sua liderança em um mercado cada vez mais competitivo (dados Scanntech Brasil / junho a novembro de 2025).

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