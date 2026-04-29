Setor de iluminação projeta movimentação de R$ 20 bilhões

O mercado brasileiro de iluminação atravessa um período de transformações estruturais e forte expansão. Impulsionado por grandes projetos de infraestrutura e a modernização tecnológica, o setor de iluminação já movimenta mais de R$ 20 bilhões em investimentos no Brasil. Esse cenário de crescimento é acompanhado de perto pelo segmento de arquitetura e interiores, que projeta novos ciclos de alta ancorados na automação e na eficiência energética.

Nesse cenário de expansão, a tendência atual é pautada pelo contraste técnico e estético. De acordo com a arquiteta e especialista do em iluminação Tatiane Quadrado, observa-se a consolidação da chamada “luz oculta” — técnica em que a fonte luminosa permanece invisível para priorizar o efeito cênico — em paralelo ao retorno do maximalismo, que resgata o protagonismo de peças de design de grandes dimensões.

A análise técnica aponta para o encerramento de um ciclo de ambientes caracterizados pelo minimalismo rígido. “A luz oculta garante o conforto visual, enquanto o maximalismo decorativo traz personalidade e impacto ao espaço”, afirma a especialista do Grupo Andra. O objetivo é criar efeitos luminosos sem expor a origem da luz, utilizando pendentes e lustres como elementos de destaque.

O foco no bem-estar dos usuários tem impulsionado a adoção de tecnologias específicas, como o Baixo UGR (Unified Glare Rating), sistema que visa eliminar o ofuscamento. Outra frente tecnológica mencionada é o uso do ciclo circadiano, com luminárias que ajustam a temperatura da cor de acordo com a luz natural, visando influenciar positivamente a saúde e a produtividade nos ambientes internos.

Quanto à curadoria de materiais, a madeira permanece como item recorrente em projetos arquitetônicos devido ao conforto térmico. Outras tendências identificadas incluem o uso de peças orgânicas, que rompem com a rigidez das linhas retas, o cristal clássico para composições de alto padrão e o emprego de metais sólidos em acabamentos brutos. Os perfis lineares também se destacam pelo volume de aplicação, permitindo continuidade visual entre diferentes superfícies.

No segmento de marcas próprias, o mercado apresenta amadurecimento em linhas que unem rigor técnico à estética contemporânea. Linhas desenvolvidas com foco em lançamentos minimalistas têm sido utilizadas por profissionais que buscam o equilíbrio entre viabilidade financeira e conformidade com as normas técnicas vigentes.

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O debate sobre essas transformações ocorreu durante a recente edição do evento Andra Experience, realizado pelo Grupo Andra na Rua Santa Ifigênia, em São Paulo. O encontro reuniu profissionais do setor para discutir o desenvolvimento de layouts luminotécnicos complexos e inovações em conectividade para smart homes. O evento ressaltou a importância da capacidade logística e da disponibilidade de estoque para a agilidade do varejo e do setor da construção civil no Brasil.