O Medcare Hospital de Dubai se tornou o primeiro do mundo a tratar um paciente adulto com atrofia muscular espinhal (AME) fora dos EUA

O Medcare Royal Speciality Hospital (MRSH), em Dubai, tornou-se o primeiro hospital fora dos Estados Unidos a oferecer a terapia gênica intratecal Itvisma, recentemente aprovada, a pacientes adultos com atrofia muscular espinhal (AME). Esse tratamento exclusivo foi recentemente administrado a um paciente egípcio de 22 anos, diagnosticado aos 18 meses de idade, que está confinado a uma cadeira de rodas há muito tempo.

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Dr. Vivek Mundada with Medcare multidisciplinary medical team (Photo: AETOSWire)

No ano passado, o Medcare se tornou o primeiro prestador de serviços de saúde do mundo a administrar o Itvisma, recém-aprovado, a um paciente internacional de quatro anos com AME.

A AME é uma doença neuromuscular rara que provoca fraqueza muscular progressiva e perda de mobilidade, afetando movimentos, respiração e deglutição. Até então, os avanços na terapia genética para a AME estavam restritos, principalmente, a crianças com menos de dois anos. A Medcare agora oferece tratamentos com a terapia genética recentemente aprovada para pacientes com mais de dois anos.

A respeito do tratamento avançado, a Dra. Shanila Laiju, CEO do Grupo Medcare Hospitals and Medical Centres, afirmou: “Acreditamos que a expansão do tratamento da AME para adultos pode transformar milhares de vidas no Oriente Médio e em outras regiões. A introdução do Itvisma no Medcare reforça nosso papel pioneiro no tratamento de pacientes mais velhos com AME, conforme reconhecido pela Novartis. Globalmente, a AME afeta 1 em cada 10 mil nascidos vivos, enquanto a DMD impacta 300 mil meninos em todo o mundo. Até o momento, o Medcare já tratou mais de 190 pacientes com AME e 20 com DMD, provenientes do Oriente Médio, Ásia e Europa”.

A terapia foi realizada por uma equipe multidisciplinar da Medcare, liderada pelo chefe clínico da Unidade de Terapia Genética, Dr. Vivek Mundada, pelo neurologista Dr. Sagar Kawale e pelos especialistas em anestesia Dra. Neha Shahane e Dr. Ardalan Papari.

O Dr. Vivek Mundada afirmou: “Durante anos, não havia opções de tratamento curativo disponíveis para pacientes adultos com AME. A terapia gênica de dose única Itvisma atua ao fornecer uma cópia funcional do gene SMN1 ausente diretamente no líquido cefalorraquidiano, abordando a causa raiz da doença. Isso abre novas possibilidades para muitos pacientes que, anteriormente, não tinham esperança. Nosso paciente viajou do Egito para Dubai especificamente para receber esse tratamento”.

Após se submeter ao tratamento, ele comentou: “A experiência foi muito positiva e confortável, sem dor no local da injeção. Fico feliz por não precisar mais tomar múltiplas injeções como antes”.

*Fonte:AETOSWire

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Rania Roxana

Medcare Hospital

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rania.akkela@medcarehospital.com