C4 Parceiros e Stellantis promovem Road Show em Vitória

A C4 Parceiros realizou, no dia 23 de abril, em Vitória (ES), a quarta edição do seu road show comercial, em parceria com a Stellantis Consórcio. O evento aconteceu no Restaurante Barlavento, reunindo empresários e profissionais interessados na comercialização de consórcios.

A iniciativa teve como objetivo promover a conexão entre escritórios de investimento, imobiliárias, corretoras de seguros e empresas que atuam ou têm interesse em atuar no segmento. Durante o encontro, foram apresentadas informações sobre o funcionamento do consórcio, modelos de atuação e possibilidades de parceria.

O evento reuniu participantes em um ambiente voltado à troca de experiências e à geração de oportunidades comerciais. A programação incluiu apresentação institucional e interação entre os convidados.

Segundo Bruno Spíndola Fernandes, head comercial e de novas parcerias da C4 Parceiros, a realização do road show integra a estratégia de expansão da empresa e fortalecimento da rede de parceiros em diferentes regiões do país.

“O evento faz parte do movimento de expansão da empresa e da ampliação da atuação no mercado de consórcios”, afirma.

Ele também destacou a realização do encontro na capital capixaba. “A ação em Vitória representa a continuidade do trabalho desenvolvido pela empresa em outras regiões e a aproximação com profissionais do mercado local”, diz.

A C4 Parceiros já realizou edições anteriores do road show em outras cidades. Em 2025, o evento ocorreu em Belo Horizonte. Em 2026, também foram realizadas edições em Brasília e Goiânia.

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A edição em Vitória integrou a agenda de eventos promovidos pela empresa em parceria com a Stellantis Consórcio, com foco na apresentação do modelo de negócios e na ampliação da rede de atuação comercial.