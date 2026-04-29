Carla Sarni amplia empreendedorismo feminino no Brasil

O empreendedorismo feminino segue em expansão no Brasil, impulsionado pelo aumento da participação de mulheres à frente de empresas e pelo fortalecimento de redes de apoio e desenvolvimento profissional. De acordo com dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), as mulheres já representam cerca de 34% dos donos de negócios no país, movimento que reflete mudanças estruturais no mercado e maior acesso à informação e capacitação. Nesse cenário, iniciativas voltadas à conexão entre empreendedoras e à criação de ambientes colaborativos ganham relevância, contribuindo para o crescimento sustentável de negócios em diferentes setores.

É nesse contexto que a empresária Carla Sarni tem ampliado sua atuação, especialmente por meio da criação de redes de relacionamento e do incentivo ao empreendedorismo feminino. Fundadora do Grupo Salus, com trajetória consolidada nos setores de saúde, estética e franchising, ela também ganhou visibilidade ao participar do programa Shark Tank Brasil, voltado ao fomento de novos negócios e à avaliação de empreendedores. “O empreendedorismo exige preparo, disciplina e capacidade de adaptação. Compartilhar experiências é parte importante da construção de novos caminhos”, afirma.

Ao longo de sua trajetória, Carla Sarni estruturou sua atuação com foco na expansão de redes de serviços em escala, especialmente por meio do modelo de franquias. Esse formato tem se mostrado estratégico no Brasil, acompanhando o crescimento do setor, alcançando cerca de R$ 301,7 bilhões em 2025, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). A empresária esteve à frente da consolidação de operações com presença nacional, baseadas em modelos replicáveis e estruturados para crescimento sustentável.



A participação no Shark Tank Brasil ampliou sua inserção no ecossistema empreendedor, fortalecendo sua presença em discussões sobre investimento, inovação e desenvolvimento de negócios. O programa, exibido nacionalmente, reúne empreendedores e investidores e se consolidou como uma vitrine relevante para iniciativas empresariais, contribuindo para dar visibilidade a projetos e tendências do mercado.

Nos últimos anos, Carla Sarni também tem se dedicado a iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, acompanhando um movimento que ganha cada vez mais espaço no país. Dados do relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM) indicam crescimento consistente da participação feminina na criação de novos negócios, impulsionado por redes de apoio, programas de capacitação e maior acesso a recursos. “Criar conexões entre mulheres é um fator relevante para ampliar oportunidades e fortalecer negócios”, destaca.

Entre os projetos recentes está o Grupo Ela, iniciativa voltada à conexão entre mulheres empreendedoras e à geração de oportunidades de negócios. A proposta envolve encontros, networking e troca de experiências entre empresárias de diferentes setores, com foco em expansão, desenvolvimento e fortalecimento de relações profissionais. “A construção de redes qualificadas contribui para decisões mais consistentes e para o crescimento sustentável das empresas”, salienta a empresária.

O avanço dessas iniciativas acompanha um cenário mais amplo de transformação no ambiente de negócios, no qual a colaboração e o compartilhamento de experiências se tornam cada vez mais estratégicos. A busca por ambientes mais inclusivos e conectados reflete uma mudança de mentalidade no mercado, que passa a valorizar diferentes perspectivas e trajetórias na construção de resultados.

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As perspectivas para os próximos anos indicam continuidade desse movimento. Estudos recentes do Sebrae apontam que a tendência é de crescimento da presença feminina em posições de liderança, acompanhada pelo fortalecimento de redes de apoio e pelo surgimento de novas iniciativas voltadas ao desenvolvimento de empreendedoras. “O avanço do empreendedorismo feminino está diretamente ligado à construção de redes e ao compartilhamento de experiências”, conclui Carla Sarni.