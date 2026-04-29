Raphinha é o novo embaixador de marca da realme

A fabricante de smartphones realme anuncia o jogador Raphinha como novo embaixador da marca, reforçando sua conexão com o esporte, a juventude e a cultura brasileira. Um dos principais nomes do futebol mundial na atualidade, Raphinha se une à missão da realme de tornar a tecnologia de ponta cada vez mais acessível para todos.

A colaboração marca o maior passo já dado pela realme dentro do universo do futebol, consolidando a aproximação da marca com uma das maiores paixões do público brasileiro. O anúncio também reafirma o compromisso da companhia com o país, fortalecendo sua presença local e ampliando sua conexão com novas audiências por meio de iniciativas que unem tecnologia, cultura e esporte.

Revelado no Avaí (SC) e hoje destaque do FC Barcelona e da Seleção Brasileira, Raphinha também é conhecido pelo compromisso com sua comunidade, apoiando projetos sociais, iniciativas voltadas a jovens e ações que buscam ampliar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Estou muito empolgado em me juntar à realme em um momento tão especial para o futebol. Compartilhamos a mesma energia de nos conectar com uma nova geração que vive o esporte com paixão, autenticidade e sem limites. Sei que vêm coisas muito inspiradoras para os fãs, e tenho orgulho de fazer parte dessa história”, diz Raphinha.

A parceria entre realme e Raphinha resultará em uma série de conteúdos especiais e, como parte dessa colaboração, o público também poderá ver o jogador em ativações nas lojas online e presenciais da realme, presentes em centenas de pontos de venda em todo o Brasil, ampliando o alcance da campanha.

Mas essa colaboração também conta com um forte foco nas comunidades locais em todo o Brasil. Juntos, realme e Raphinha irão desenvolver ações relevantes que gerem retorno para a sociedade, criando oportunidades e inspirando jovens. Ao levar o espírito “Make it real” para mais perto da juventude, a parceria busca deixar um impacto positivo e duradouro onde realmente importa.

“Make it Raphinha, Make it realme”: uma colaboração que inspira pessoas a irem além dos limites

A parceria entre a realme e Raphinha dará origem a uma série de iniciativas especiais de conteúdo, com o jogador se tornando o rosto da campanha “Make it Raphinha, Make it realme”. Essa colaboração destaca ambição, autenticidade e autoconfiança como motores do crescimento.

Dessa forma, a marca busca inspirar uma nova geração de usuários a acreditar em seu potencial e transformar ideias em conquistas concretas.

O conceito criativo da campanha é inspirado na ideia da “Profecia do R”. Raphinha segue a tradição de outros jogadores brasileiros, como Ronaldo Nazário, Romário, Ronaldinho e o primeiro e único Rei Pelé.

“O Raphinha já veste a camisa amarela como ninguém e agora carrega também o “r” de realme junto a ela. É uma honra adicionar uma estrela como o Raphinha ao time da realme e saber que essa parceria aproxima ainda mais a nossa marca ao coração dos brasileiros”, conta Joey Shao, country manager da realme Brasil.

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Juntos, marca e atleta iniciam um novo capítulo que reforça valores compartilhados, como talento, perseverança e a crença de que ampliar oportunidades é fundamental para impulsionar novas histórias de sucesso.